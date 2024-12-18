إيلون ماسك يهاجم وكالة "رويترز" ويصفها بـ"الدعاية المدفوعة"

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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
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29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241218/إيلون-ماسك-يهاجم-وكالة-رويترز-ويصفها-بـالدعاية-المدفوعة-1095904402.html
إيلون ماسك يهاجم وكالة "رويترز" ويصفها بـ"الدعاية المدفوعة"
إيلون ماسك يهاجم وكالة "رويترز" ويصفها بـ"الدعاية المدفوعة"
سبوتنيك عربي
وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصته على شبكة "إكس"، وكالة "رويترز" بأنها "دعاية مدفوعة". 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T00:45+0000
2024-12-18T00:45+0000
إيلون ماسك
رويترز
وكالة رويترز
الإعلام الأمريكي
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جاء ذلك تعقيبًا على منشور لأحد مستخدمي "إكس"، الذي أشار إلى أن التقارير التي نشرتها "رويترز" بشأن ماسك وشركاته قد تم تمويلها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. واعتبر المستخدم أن من الغريب أن تتحول "رويترز" فجأة إلى موقف معادي لشركة "تسلا".وقال ماسك في رده: "نعم، هذا يفسر الكثير. عار على "رويترز". إنها دعاية مدفوعة!"وكان ماسك قد وجه سابقًا اتهامات لصحيفة "نيويورك تايمز" بسبب هجماتها على حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأمريكي.كما تعرضت "رويترز" ووكالة "أسوشيتد برس" لانتقادات من قبل ماسك، حيث وصف "رويترز" بأنها أسوأ وسائل الإعلام التقليدية في العالم.وكان مصدر انزعاج ماسك هو التغطية الإعلامية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لشركة "تسلا" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. أما "أسوشيتد برس"، فقد وصفها بـ "آلة دعاية يسارية متطرفة"، موجهًا لها الانتقادات بسبب محاولاتها تكذيب المعلومات المتعلقة بحادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تجمد أثناء ظهور علني له.
https://sarabic.ae/20220305/إيلون-ماسك-يرفض-حجب-وسائل-الإعلام-الروسية-إلا-تحت-تهديد-السلاح-1059475716.html
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إيلون ماسك, رويترز, وكالة رويترز, الإعلام الأمريكي
إيلون ماسك, رويترز, وكالة رويترز, الإعلام الأمريكي

إيلون ماسك يهاجم وكالة "رويترز" ويصفها بـ"الدعاية المدفوعة"

00:45 GMT 18.12.2024
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuمؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
تابعنا عبر
وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصته على شبكة "إكس"، وكالة "رويترز" بأنها "دعاية مدفوعة".
جاء ذلك تعقيبًا على منشور لأحد مستخدمي "إكس"، الذي أشار إلى أن التقارير التي نشرتها "رويترز" بشأن ماسك وشركاته قد تم تمويلها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. واعتبر المستخدم أن من الغريب أن تتحول "رويترز" فجأة إلى موقف معادي لشركة "تسلا".
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إيلون ماسك يرفض حجب وسائل الإعلام الروسية "إلا تحت تهديد السلاح"
5 مارس 2022, 08:56 GMT
وقال ماسك في رده: "نعم، هذا يفسر الكثير. عار على "رويترز". إنها دعاية مدفوعة!"
وكان ماسك قد وجه سابقًا اتهامات لصحيفة "نيويورك تايمز" بسبب هجماتها على حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
كما تعرضت "رويترز" ووكالة "أسوشيتد برس" لانتقادات من قبل ماسك، حيث وصف "رويترز" بأنها أسوأ وسائل الإعلام التقليدية في العالم.
وكان مصدر انزعاج ماسك هو التغطية الإعلامية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لشركة "تسلا" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. أما "أسوشيتد برس"، فقد وصفها بـ "آلة دعاية يسارية متطرفة"، موجهًا لها الانتقادات بسبب محاولاتها تكذيب المعلومات المتعلقة بحادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تجمد أثناء ظهور علني له.
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