https://sarabic.ae/20241218/إيلون-ماسك-يهاجم-وكالة-رويترز-ويصفها-بـالدعاية-المدفوعة-1095904402.html
إيلون ماسك يهاجم وكالة "رويترز" ويصفها بـ"الدعاية المدفوعة"
إيلون ماسك يهاجم وكالة "رويترز" ويصفها بـ"الدعاية المدفوعة"
سبوتنيك عربي
وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصته على شبكة "إكس"، وكالة "رويترز" بأنها "دعاية مدفوعة". 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T00:45+0000
2024-12-18T00:45+0000
2024-12-18T00:45+0000
إيلون ماسك
رويترز
وكالة رويترز
الإعلام الأمريكي
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جاء ذلك تعقيبًا على منشور لأحد مستخدمي "إكس"، الذي أشار إلى أن التقارير التي نشرتها "رويترز" بشأن ماسك وشركاته قد تم تمويلها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. واعتبر المستخدم أن من الغريب أن تتحول "رويترز" فجأة إلى موقف معادي لشركة "تسلا".وقال ماسك في رده: "نعم، هذا يفسر الكثير. عار على "رويترز". إنها دعاية مدفوعة!"وكان ماسك قد وجه سابقًا اتهامات لصحيفة "نيويورك تايمز" بسبب هجماتها على حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأمريكي.كما تعرضت "رويترز" ووكالة "أسوشيتد برس" لانتقادات من قبل ماسك، حيث وصف "رويترز" بأنها أسوأ وسائل الإعلام التقليدية في العالم.وكان مصدر انزعاج ماسك هو التغطية الإعلامية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لشركة "تسلا" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. أما "أسوشيتد برس"، فقد وصفها بـ "آلة دعاية يسارية متطرفة"، موجهًا لها الانتقادات بسبب محاولاتها تكذيب المعلومات المتعلقة بحادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تجمد أثناء ظهور علني له.
https://sarabic.ae/20220305/إيلون-ماسك-يرفض-حجب-وسائل-الإعلام-الروسية-إلا-تحت-تهديد-السلاح-1059475716.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيلون ماسك, رويترز, وكالة رويترز, الإعلام الأمريكي
إيلون ماسك, رويترز, وكالة رويترز, الإعلام الأمريكي
إيلون ماسك يهاجم وكالة "رويترز" ويصفها بـ"الدعاية المدفوعة"
وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصته على شبكة "إكس"، وكالة "رويترز" بأنها "دعاية مدفوعة".
جاء ذلك تعقيبًا على منشور لأحد مستخدمي "إكس"، الذي أشار إلى أن التقارير التي نشرتها "رويترز" بشأن ماسك وشركاته قد تم تمويلها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. واعتبر المستخدم أن من الغريب أن تتحول "رويترز" فجأة إلى موقف معادي لشركة "تسلا".
وقال ماسك في رده: "نعم، هذا يفسر الكثير. عار على "رويترز". إنها دعاية مدفوعة!"
وكان ماسك قد وجه سابقًا اتهامات لصحيفة "نيويورك تايمز" بسبب هجماتها على حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
كما تعرضت "رويترز" ووكالة "أسوشيتد برس" لانتقادات
من قبل ماسك، حيث وصف "رويترز" بأنها أسوأ وسائل الإعلام التقليدية في العالم.
وكان مصدر انزعاج ماسك هو التغطية الإعلامية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لشركة "تسلا" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. أما "أسوشيتد برس"، فقد وصفها بـ "آلة دعاية يسارية متطرفة"، موجهًا لها الانتقادات بسبب محاولاتها تكذيب المعلومات المتعلقة بحادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تجمد أثناء ظهور علني له.