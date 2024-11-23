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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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22 د
ملفات ساخنة
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30 د
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عرب بوينت بودكاست
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24 د
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خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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https://sarabic.ae/20241123/-بعد-بلوغ-ثروته-رقم-قياسي-جديد-إيلون-ماسك-يصبح-أغنى-رجل-في-التاريخ-1095123576.html
بعد بلوغ ثروته رقما قياسيا جديدا.. إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في التاريخ
بعد بلوغ ثروته رقما قياسيا جديدا.. إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في التاريخ
سبوتنيك عربي
أصبح الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، رسميا أغنى شخص في التاريخ. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T21:38+0000
2024-11-23T21:41+0000
إيلون ماسك
اقتصاد
الأخبار
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ونال ماسك ذلك اللقب، أمس الجمعة، بعد أن بلغت ثروته الصافية 347.8 مليار دولار، والتي جاءت مدفوعة بارتفاع أسهم شركته "تسلا"، وجولة تمويل جديدة رفعت قيمة شركته "xAI" إلى 50 مليار دولار.وارتفعت أسهم شركة "تسلا" بنسبة 40% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بما في ذلك 3.8%، أمس الجمعة، لتغلق عند 352.56 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 3 سنوات، وأضاف هذا الارتفاع 7 مليارات دولار إلى ثروة إيلون ماسك، متجاوزا رقمه القياسي السابق البالغ 320.3 مليار دولار في 2021.وعززت علاقات إيلون ماسك مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ثقة المستثمرين، إذ تلقى الأخير منه دعما بتبرع يفوق 100 مليون دولار، وتم تعيين ماسك في وزارة “كفاءة الحكومة” الجديدة.ويرى محللون أن سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة، خاصة إلغاء القيود التنظيمية، ستمنح شركة "تسلا" ميزة كبيرة، لا سيما في مشاريع القيادة الذاتية.وساهمت استثمارات إيلون ماسك في "الذكاء الاصطناعي" والفضاء أيضا في زيادة صافي ثروته، إذ أضافت شركته "xAI" حوالي 13 مليار دولار، بينما ساهمت "سبيس إكس" بنحو 88 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى أن جولة تمويل قادمة قد ترفع قيمة "سبيس إكس" إلى 250 مليار دولار، ما يضيف 18 مليار دولار إضافية إلى ثروته.وبهذا يتفوق ماسك على، لاري إليسون، ثاني أغنى شخص بثروة 235 مليار دولار، بفارق 80 مليار دولار، رغم بقاء أسهم "تسلا" أقل بنسبة 14% من أعلى مستوياتها التاريخية في 2021.
https://sarabic.ae/20241116/إيران-تنفي-بشكل-قطعي-حدوث-لقاء-بين-سفيرها-في-الأمم-المتحدة-وإيلون-ماسك-1094858293.html
https://sarabic.ae/20241115/العمل-80-ساعة-أسبوعيا-ماسك-يعلن-عن-وظائف-لـالأذكياء-فقط-في-إدارة-ترامب-1094826364.html
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إيلون ماسك, اقتصاد, الأخبار
إيلون ماسك, اقتصاد, الأخبار

بعد بلوغ ثروته رقما قياسيا جديدا.. إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في التاريخ

21:38 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 21:41 GMT 23.11.2024)
© AP Photo / Hannibal Hanschkeإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
إيلون ماسك
© AP Photo / Hannibal Hanschke
تابعنا عبر
أصبح الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، رسميا أغنى شخص في التاريخ.
ونال ماسك ذلك اللقب، أمس الجمعة، بعد أن بلغت ثروته الصافية 347.8 مليار دولار، والتي جاءت مدفوعة بارتفاع أسهم شركته "تسلا"، وجولة تمويل جديدة رفعت قيمة شركته "xAI" إلى 50 مليار دولار.
وارتفعت أسهم شركة "تسلا" بنسبة 40% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بما في ذلك 3.8%، أمس الجمعة، لتغلق عند 352.56 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 3 سنوات، وأضاف هذا الارتفاع 7 مليارات دولار إلى ثروة إيلون ماسك، متجاوزا رقمه القياسي السابق البالغ 320.3 مليار دولار في 2021.
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وعززت علاقات إيلون ماسك مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ثقة المستثمرين، إذ تلقى الأخير منه دعما بتبرع يفوق 100 مليون دولار، وتم تعيين ماسك في وزارة “كفاءة الحكومة” الجديدة.
ويرى محللون أن سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة، خاصة إلغاء القيود التنظيمية، ستمنح شركة "تسلا" ميزة كبيرة، لا سيما في مشاريع القيادة الذاتية.
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وساهمت استثمارات إيلون ماسك في "الذكاء الاصطناعي" والفضاء أيضا في زيادة صافي ثروته، إذ أضافت شركته "xAI" حوالي 13 مليار دولار، بينما ساهمت "سبيس إكس" بنحو 88 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى أن جولة تمويل قادمة قد ترفع قيمة "سبيس إكس" إلى 250 مليار دولار، ما يضيف 18 مليار دولار إضافية إلى ثروته.
وبهذا يتفوق ماسك على، لاري إليسون، ثاني أغنى شخص بثروة 235 مليار دولار، بفارق 80 مليار دولار، رغم بقاء أسهم "تسلا" أقل بنسبة 14% من أعلى مستوياتها التاريخية في 2021.
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