العمل 80 ساعة أسبوعيا... ماسك يعلن عن وظائف لـ"الأذكياء" فقط في إدارة ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241115/العمل-80-ساعة-أسبوعيا-ماسك-يعلن-عن-وظائف-لـالأذكياء-فقط-في-إدارة-ترامب-1094826364.html
العمل 80 ساعة أسبوعيا... ماسك يعلن عن وظائف لـ"الأذكياء" فقط في إدارة ترامب
العمل 80 ساعة أسبوعيا... ماسك يعلن عن وظائف لـ"الأذكياء" فقط في إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
وجّه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دعوة لـ"الثوريين ذوي الذكاء العالي" للانضمام إلى وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي سيتولى قيادتها بتكليف من الرئيس... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T10:43+0000
2024-11-15T10:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
دونالد ترامب
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807197_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c121450bbdc7ee06c4323812f805c2f.jpg
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في حكومة صغيرة، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجاناً لخفض التكاليف غير الضرورية".وأضاف: "إذا كنت مهتماً، أرسل سيرتك الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى هذا الحساب، وسيتم مراجعة أفضل 1% من المتقدمين بواسطة إيلون وفيفيك".يذكر أن ماسك كان قد تعهد بتقليص البيروقراطية بمقدار الثلث وخفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي الأمريكي، وهو هدف يتطلب، كما قال، "بعض التحديات المؤقتة".وكان ترامب قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.وقال ترامب في بيان: "معا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لإنقاذ أمريكا".
https://sarabic.ae/20241115/ماسك-يلتقي-مسؤولا-إيرانيا-لخفض-التوتر-بين-طهران-وإدارة-ترامب-1094818731.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea91c4cb464783fe6c83cdb1bd5b564b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, الأخبار

العمل 80 ساعة أسبوعيا... ماسك يعلن عن وظائف لـ"الأذكياء" فقط في إدارة ترامب

10:43 GMT 15.11.2024
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
وجّه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دعوة لـ"الثوريين ذوي الذكاء العالي" للانضمام إلى وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي سيتولى قيادتها بتكليف من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في حكومة صغيرة، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجاناً لخفض التكاليف غير الضرورية".
وأضاف: "إذا كنت مهتماً، أرسل سيرتك الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى هذا الحساب، وسيتم مراجعة أفضل 1% من المتقدمين بواسطة إيلون وفيفيك".
يذكر أن ماسك كان قد تعهد بتقليص البيروقراطية بمقدار الثلث وخفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي الأمريكي، وهو هدف يتطلب، كما قال، "بعض التحديات المؤقتة".
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
ماسك يلتقي مسؤولا إيرانيا لخفض التوتر بين طهران وإدارة ترامب
07:54 GMT
وكان ترامب قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان: "معا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لإنقاذ أمريكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:05 GMTمروحية كا-52 التمساح - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала