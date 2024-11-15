https://sarabic.ae/20241115/العمل-80-ساعة-أسبوعيا-ماسك-يعلن-عن-وظائف-لـالأذكياء-فقط-في-إدارة-ترامب-1094826364.html
العمل 80 ساعة أسبوعيا... ماسك يعلن عن وظائف لـ"الأذكياء" فقط في إدارة ترامب
العمل 80 ساعة أسبوعيا... ماسك يعلن عن وظائف لـ"الأذكياء" فقط في إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
وجّه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دعوة لـ"الثوريين ذوي الذكاء العالي" للانضمام إلى وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي سيتولى قيادتها بتكليف من الرئيس... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T10:43+0000
2024-11-15T10:43+0000
2024-11-15T10:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
دونالد ترامب
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807197_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c121450bbdc7ee06c4323812f805c2f.jpg
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في حكومة صغيرة، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجاناً لخفض التكاليف غير الضرورية".وأضاف: "إذا كنت مهتماً، أرسل سيرتك الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى هذا الحساب، وسيتم مراجعة أفضل 1% من المتقدمين بواسطة إيلون وفيفيك".يذكر أن ماسك كان قد تعهد بتقليص البيروقراطية بمقدار الثلث وخفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي الأمريكي، وهو هدف يتطلب، كما قال، "بعض التحديات المؤقتة".وكان ترامب قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.وقال ترامب في بيان: "معا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لإنقاذ أمريكا".
https://sarabic.ae/20241115/ماسك-يلتقي-مسؤولا-إيرانيا-لخفض-التوتر-بين-طهران-وإدارة-ترامب-1094818731.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea91c4cb464783fe6c83cdb1bd5b564b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
العمل 80 ساعة أسبوعيا... ماسك يعلن عن وظائف لـ"الأذكياء" فقط في إدارة ترامب
وجّه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دعوة لـ"الثوريين ذوي الذكاء العالي" للانضمام إلى وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي سيتولى قيادتها بتكليف من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك
: "نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في حكومة صغيرة، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجاناً لخفض التكاليف غير الضرورية".
وأضاف: "إذا كنت مهتماً، أرسل سيرتك الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى هذا الحساب، وسيتم مراجعة أفضل 1% من المتقدمين بواسطة إيلون وفيفيك".
يذكر أن ماسك كان قد تعهد بتقليص البيروقراطية بمقدار الثلث وخفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي الأمريكي، وهو هدف يتطلب، كما قال، "بعض التحديات المؤقتة".
وكان ترامب
قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان: "معا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لإنقاذ أمريكا".