https://sarabic.ae/20241115/ماسك-يلتقي-مسؤولا-إيرانيا-لخفض-التوتر-بين-طهران-وإدارة-ترامب-1094818731.html
ماسك يلتقي مسؤولا إيرانيا لخفض التوتر بين طهران وإدارة ترامب
ماسك يلتقي مسؤولا إيرانيا لخفض التوتر بين طهران وإدارة ترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، أن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عقد اجتماعًا مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T07:54+0000
2024-11-15T07:54+0000
2024-11-15T07:54+0000
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094818573_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_ac45fe6e754a525a8f9664d10b32f878.jpg
وكتبت الصحيفة: التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، يوم الإثنين في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة." وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن الاجتماع مع ماسك وفر لطهران "حلا بديلا" لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين. في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أنه خلال المحادثة، اقترح إيرواني على ماسك نقل بعض أعماله إلى طهران من خلال طلب إذن من وزارة الخزانة الأمريكية.يذكر أنه قبل أيام فقط، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.ترامب يرفض دعوة أحد داعمي أوكرانيا للمشاركة بإدارته المستقبليةماسك يسخر من مسؤول كبير لدى "الناتو"الرئيس الإيراني لغروسي: نتعاون معكم من أجل إزالة الشكوك حول النشاط النووي السلمي لبلادنا
https://sarabic.ae/20241112/إيران-لترامب-جرب-سياسة-العقلانية-القصوى-معنا-1094742325.html
https://sarabic.ae/20241109/إيران-ترد-لأول-مرة-على-الاتهامات-الأمريكية-لها-بالتورط-في-محاولة-اغتيال-ترامب-1094622899.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094818573_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_8fa8f0b97e6d79afeb3e9b787ddead6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران
ماسك يلتقي مسؤولا إيرانيا لخفض التوتر بين طهران وإدارة ترامب
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، أن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عقد اجتماعًا مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن.
وكتبت الصحيفة: التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب
، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، يوم الإثنين في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة."
وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري وأن اللقاء كان "إيجابيا".
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن الاجتماع مع ماسك وفر لطهران
"حلا بديلا" لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين.
في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أنه خلال المحادثة، اقترح إيرواني على ماسك نقل بعض أعماله إلى طهران من خلال طلب إذن من وزارة الخزانة الأمريكية.
يذكر أنه قبل أيام فقط، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.