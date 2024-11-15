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https://sarabic.ae/20241115/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الصناعي-نور-4-1094817832.html
إيران تعتزم إطلاق القمر الصناعي "نور 4"
إيران تعتزم إطلاق القمر الصناعي "نور 4"
سبوتنيك عربي
تعتزم وحدة الفضاء التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني إطلاق القمر الصناعي "نور 4" الذي يعد نسخة مطورة للقمر الصناعي "نور 3". 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T06:47+0000
2024-11-15T06:47+0000
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن قائد وحدة الفضاء التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، العميد علي جعفر آبادي، أن وحدته العسكرية تعتزم إطلاق القمر الصناعي "نور 4"، ومعظم أنشطة القيادة الفضائية تتلخص في دعم الأقسام الأخرى للحرس الثوري في مجال المعرفة المعلوماتية للاتصالات وقيادة السيطرة.وأكد القائد العسكري الإيراني أن "الأنشطة الفضائية في العالم تعرف بأنها سلمية، ولكن السلمية لا تعني المدنية صرفا، وجميع دول العالم لديها قطاع عسكري وقطاع تجاري في مجال الفضاء. كما تم تشكيل قيادة الفضاء الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني لدعم القوات المسلحة".وأفاد العميد جعفر آبادي بأن الحرس الثوري ينشط في مجال بناء الأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن "القمر الصناعي "نور 3" قادر على تقديم صور بدقة 5 أمتار من مسافة 500 كيلومتر من الأرض ويحتوي على جهاز استشعار لجمع الإشارات يمكنه الكشف عن الإشارات التي نريدها في مجال الاتصالات".وقال إن الأقمار الصناعية من سلسلة "نور" التابعة للحرس الثوري تستخدم لتطبيقات الدعم الدفاعي، باعتبارها قادرة في مجالات التصوير وأيضا؛ لاستخدامها في الحصول على المعلومات وتحديد الهوية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني الصناعي قبل لحظات"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح. يذكر أن "القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، يتمتع بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل خبراء إيران بالاعتماد على الطاقات الداخلية".ومن المميزات التي يتمتع بها القمر الصناعي أيضا، والذي سيتم وضعه في مدار ليو، إمكانية إرسال الصور المطلوبة لمختلف الاستخدامات فى مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى منظمة الفضاء الإيرانية.
https://sarabic.ae/20230306/إيران-تعتزم-إطلاق-قمرين-صناعيين-في-ديسمبر-المقبل-بمساعدة-روسية-1074385290.html
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إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعتزم إطلاق القمر الصناعي "نور 4"

06:47 GMT 15.11.2024
© Depositphotos.com / Petrovich99قمر صناعي مشتعل
قمر صناعي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Depositphotos.com / Petrovich99
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تعتزم وحدة الفضاء التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني إطلاق القمر الصناعي "نور 4" الذي يعد نسخة مطورة للقمر الصناعي "نور 3".
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن قائد وحدة الفضاء التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، العميد علي جعفر آبادي، أن وحدته العسكرية تعتزم إطلاق القمر الصناعي "نور 4"، ومعظم أنشطة القيادة الفضائية تتلخص في دعم الأقسام الأخرى للحرس الثوري في مجال المعرفة المعلوماتية للاتصالات وقيادة السيطرة.
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وأكد القائد العسكري الإيراني أن "الأنشطة الفضائية في العالم تعرف بأنها سلمية، ولكن السلمية لا تعني المدنية صرفا، وجميع دول العالم لديها قطاع عسكري وقطاع تجاري في مجال الفضاء. كما تم تشكيل قيادة الفضاء الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني لدعم القوات المسلحة".
وأفاد العميد جعفر آبادي بأن الحرس الثوري ينشط في مجال بناء الأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن "القمر الصناعي "نور 3" قادر على تقديم صور بدقة 5 أمتار من مسافة 500 كيلومتر من الأرض ويحتوي على جهاز استشعار لجمع الإشارات يمكنه الكشف عن الإشارات التي نريدها في مجال الاتصالات".
وقال إن الأقمار الصناعية من سلسلة "نور" التابعة للحرس الثوري تستخدم لتطبيقات الدعم الدفاعي، باعتبارها قادرة في مجالات التصوير وأيضا؛ لاستخدامها في الحصول على المعلومات وتحديد الهوية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني الصناعي قبل لحظات"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.
يذكر أن "القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، يتمتع بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل خبراء إيران بالاعتماد على الطاقات الداخلية".
ومن المميزات التي يتمتع بها القمر الصناعي أيضا، والذي سيتم وضعه في مدار ليو، إمكانية إرسال الصور المطلوبة لمختلف الاستخدامات فى مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى منظمة الفضاء الإيرانية.
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