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تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20241102/كوثر-وهدهد-إيران-تكشف-عن-قمرين-صناعيين-سيتم-إطلاقهما-من-روسيا-1094418992.html
"كوثر" و"هدهد"... إيران تكشف عن قمرين صناعيين سيتم إطلاقهما من روسيا
"كوثر" و"هدهد"... إيران تكشف عن قمرين صناعيين سيتم إطلاقهما من روسيا
سبوتنيك عربي
نشرت إيران صورا لقمرين صناعيين، من المتوقع إطلاقهما على متن صاروخ "سويوز" الروسي، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T12:07+0000
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ويعد هذان القمران أول الأقمار الصناعية الإيرانية في القطاع الخاص والتي ستستخدم لحل مشاكل الزراعة والاتصالات.تمثل هذه المهمة أول مشروع لصناعة الفضاء الخاصة في إيران في تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها، مما يمثل تقدماً كبيراً لطموحات البلاد في مجال الفضاء.وفي وقت سابق، أعلنت إيران إرسال قمرين صناعيين إيرانيين، طورتهما شركة من القطاع الخاص، إلى روسيا لإطلاقهما إلى المدار بواسطة مركبة فضاء روسية.القمر الصناعي "كوثر" يمكنه التقاط صور عالية الدقة ويساعد في رسم الخرائط، في حين أن "هدهد" هو قمر صناعي للاتصالات.وتم تصميم وبناء "هدهد" خلال عام للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن استخدامه في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها سوى إمكانية ضئيلة للوصول إلى الشبكات الأرضية.عالم عربي ضمن قائمة الـ2% الأكثر تأثيرا في العالمالإعلان عن أول اتصال بين شخصين في "الحلم"مذنب يعود بعد 80 ألف عام... فرصة نادرة لرؤيته في سماء العالم العربي.. فيديو
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العالم, منوعات, إيران, روسيا

"كوثر" و"هدهد"... إيران تكشف عن قمرين صناعيين سيتم إطلاقهما من روسيا

12:07 GMT 02.11.2024
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© Sputnik . Press Service of Roscosmos
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نشرت إيران صورا لقمرين صناعيين، من المتوقع إطلاقهما على متن صاروخ "سويوز" الروسي، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويعد هذان القمران أول الأقمار الصناعية الإيرانية في القطاع الخاص والتي ستستخدم لحل مشاكل الزراعة والاتصالات.

تم شحن القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" اللذين تم إنتاجهما بشكل خاص إلى روسيا يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول، من أجل إطلاقهما إلى الفضاء يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

تمثل هذه المهمة أول مشروع لصناعة الفضاء الخاصة في إيران في تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها، مما يمثل تقدماً كبيراً لطموحات البلاد في مجال الفضاء.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية فإنه من المقرر إطلاق القمر الصناعي "كوثر" المخصص لتطبيقات الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط، والقمر الصناعي "هدهد" المخصص لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إرسال قمرين صناعيين إيرانيين، طورتهما شركة من القطاع الخاص، إلى روسيا لإطلاقهما إلى المدار بواسطة مركبة فضاء روسية.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
مجتمع
"كوثر" و"هدهد"... قمران تستعد إيران لإطلاقهما من روسيا
13 أكتوبر, 10:50 GMT
القمر الصناعي "كوثر" يمكنه التقاط صور عالية الدقة ويساعد في رسم الخرائط، في حين أن "هدهد" هو قمر صناعي للاتصالات.

بدأ تطوير القمر الصناعي للاستشعار عن بعد العالي الدقة "كوثر" في عام 2019، ويمكن استخدامه في الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة البيئة، وإدارة الكوارث.

وتم تصميم وبناء "هدهد" خلال عام للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن استخدامه في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها سوى إمكانية ضئيلة للوصول إلى الشبكات الأرضية.
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الإعلان عن أول اتصال بين شخصين في "الحلم"
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