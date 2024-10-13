https://sarabic.ae/20241013/كوثر-وهدهد-قمران-تستعد-إيران-لإطلاقهما-من-روسيا-1093703432.html
"كوثر" و"هدهد"... قمران تستعد إيران لإطلاقهما من روسيا
"كوثر" و"هدهد"... قمران تستعد إيران لإطلاقهما من روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران بإرسال قمرين صناعيين إيرانيين، طورتهما شركة من القطاع الخاص، إلى روسيا لإطلاقهما إلى المدار بواسطة مركبة فضاء روسية. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T10:50+0000
2024-10-13T10:50+0000
2024-10-13T10:50+0000
مجتمع
إيران
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أرسل القمران الصناعيان "كوثر" و"هدهد"، اللذان صنعتهما شركة إيرانية خاصة، إلى روسيا يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول لإطلاقهما إلى المدار.والقمر الصناعي "كوثر" يمكنه التقاط صور عالية الدقة ويساعد في رسم الخرائط، في حين أن "هدهد" هو قمر صناعي للاتصالات.وتم تصميم وبناء "هدهد" خلال عام للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن استخدامه في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها سوى إمكانية ضئيلة للوصول إلى الشبكات الأرضية.بحسب وكالة "تسنيم"، فقد قام فريق من المهندسين الإيرانيين الشباب، يبلغ متوسط أعمارهم 25 عاماً، بقيادة المشروع في شركة تكنولوجيا إيرانية خاصة.ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق هذه الأقمار الصناعية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي لإيران في تكنولوجيا الفضاء بشكل كبير، وخلق فرص العمل، ورفع مكانة البلاد العالمية في صناعة الفضاء.وكان من المقرر في الأصل إطلاق المركبة في عام 2023، لكن تم تأجيل الإطلاق.وقال الرئيس التنفيذي لشركة أميد فازا حسين شهرابي فراهاني لوكالة "تسنيم" في نوفمبر/تشرين الثاني إن التأخير كان بسبب تغييرات في الحمولة الرئيسية لصاروخ "سويوز".وبدأ بناء القمر الصناعي "كوثر" في عام 2019، وتبعه "هدهد" الذي اكتمل خلال عام واحد، بناءً على الخبرة المكتسبة من كوثر.الإعلان عن أول اتصال بين شخصين في "الحلم"مذنب يعود بعد 80 ألف عام... فرصة نادرة لرؤيته في سماء العالم العربي.. فيديواكتشاف قدم بشرية على جبل إيفرست قد تحل لغزا عمره 100 عام... صور
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إيران, روسيا, منوعات
"كوثر" و"هدهد"... قمران تستعد إيران لإطلاقهما من روسيا
أعلنت إيران بإرسال قمرين صناعيين إيرانيين، طورتهما شركة من القطاع الخاص، إلى روسيا لإطلاقهما إلى المدار بواسطة مركبة فضاء روسية.
أرسل القمران الصناعيان "كوثر" و"هدهد"، اللذان صنعتهما شركة إيرانية خاصة، إلى روسيا يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول لإطلاقهما إلى المدار.
والقمر الصناعي "كوثر" يمكنه التقاط صور عالية الدقة ويساعد في رسم الخرائط، في حين أن "هدهد" هو قمر صناعي للاتصالات.
وفي فبراير هذا العام أرسلت روسيا قمرين صناعيين إيرانيين إلى الفضاء. بدأ تطوير القمر الصناعي للاستشعار عن بعد عالي الدقة "كوثر" في عام 2019، ويمكن استخدام "كوثر" في الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة البيئة، وإدارة الكوارث.
وتم تصميم وبناء "هدهد" خلال عام للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن استخدامه في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها سوى إمكانية ضئيلة للوصول إلى الشبكات الأرضية.
بحسب وكالة "تسنيم"، فقد قام فريق من المهندسين الإيرانيين الشباب، يبلغ متوسط أعمارهم 25 عاماً، بقيادة المشروع في شركة تكنولوجيا إيرانية خاصة.
ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق هذه الأقمار الصناعية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي لإيران في تكنولوجيا الفضاء بشكل كبير، وخلق فرص العمل، ورفع مكانة البلاد العالمية في صناعة الفضاء.
قبل شحن الأقمار الصناعية، قام حسن سالاريه، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، بزيارة الشركة لتفقد المراحل النهائية للتحضيرات.
وكان من المقرر في الأصل إطلاق المركبة في عام 2023، لكن تم تأجيل الإطلاق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أميد فازا حسين شهرابي فراهاني لوكالة "تسنيم" في نوفمبر/تشرين الثاني إن التأخير كان بسبب تغييرات في الحمولة الرئيسية لصاروخ "سويوز".
وبدأ بناء القمر الصناعي "كوثر" في عام 2019، وتبعه "هدهد" الذي اكتمل خلال عام واحد، بناءً على الخبرة المكتسبة من كوثر.