اكتشاف قدم بشرية على جبل إيفرست قد تحل لغزا عمره 100 عام... صور
© flickr.com / Joe Hastings
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عُثر على رفات رجل يُعتقد أنه المتسلق البريطاني أندرو إيرفين، الذي فقدت آثاره قبل 100 عام أثناء محاولته تسلق جبل إيفرست، وفقًا لما أعلنه فريق استكشافي.
وذكرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، اليوم الجمعة، أنه إذا ثبت أن هذه الرفات تعود لإيرفين، فقد تسهم في تسليط الضوء على ملابسات مصرعه، الذي يُعتبر أحد أكبر الألغاز في تاريخ تسلق الجبال.
Breaking News: Andrew 'Sandy' Irvine's remains possibly uncovered on Everest. A century after the climber disappeared alongside George Mallory, a National Geographic team has made a discovery that may shed light on one of the greatest adventure mysteries in history. More:… pic.twitter.com/4Yy6dQXKmz— Everest Today (@EverestToday) October 11, 2024
وكان إيرفين ومواطنه جورج مالوري آخر مرة شوهدوا في 8 يونيو/حزيران 1924، على بُعد مئات الأمتار من قمة إيفرست، قبل أن يُفقدا تمامًا.
وقد عثرت بعثة أمريكية على جثة مالوري عام 1999 على ارتفاع يفوق 8300 متر.
مؤخراً، اكتشف فريق بحث ممول من مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، حذاء يحتوي على بقايا قدم بشرية تحت الواجهة الشمالية لجبل إيفرست المغطاة بنهر رونغبوك الجليدي.
1 يناير 2023, 14:24 GMT
ووجدوا داخل الحذاء جوربا أحمر كُتبت عليه عبارة "إيه سي إيرفاين". وعلى الفور، أبدت عائلة إيرفين استعدادها لتوفير عينات من الحمض النووي للمطابقة مع الرفات المكتشفة.
وعلى الرغم من أن إدموند هيلاري والمرشد النيبالي تينسينغ نوركاي كانا أول من وصلا رسميًا إلى قمة إيفرست في عام 1953، إلا أن هناك اعتقادًا في بعض الأوساط أن مالوري وإيرفين قد سبقاهم إلى ذلك الإنجاز عام 1924 قبل أن يلقيا حتفهما أثناء العودة. حسبما أفادت المجلة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 300 شخص قد لقوا حتفهم فوق إيفرست منذ بدء مهمات التسلق في عشرينات القرن الماضي.