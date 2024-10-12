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https://sarabic.ae/20241012/الإعلان-عن-أول-اتصال-بين-شخصين-في-الحلم-1093692869.html
الإعلان عن أول اتصال بين شخصين في "الحلم"
الإعلان عن أول اتصال بين شخصين في "الحلم"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة تقنية ناشئة أنها حققت أول اتصال ثنائي الاتجاه بين الأفراد أثناء الأحلام الواضحة باستخدام معدات مصممة خصيصا. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T20:07+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن إحدى الشركات الناشئة قد أعلنت عن أول اتصال بين شخصين في الحلم وأن المشاركين أو الشخصين تبادلا رسالة أثناء النوم، وذلك في تطور يبدو وكأنه من الخيال العلمي. وأكدت الوسائل الإعلامية أنه "في حال تم التحقق من صحة هذا الإنجاز، فقد يمثل نقطة تحول في أبحاث الأحلام، حيث تقترح الشركة الناشئة تطبيقات من العلاجات الصحية العقلية إلى تدريب المهارات". وأشارت إلى أن تلك الشركة الناشئة هي تقنية تعمل في مجال التكنولوجيا العصبية المتخصصة في تحسين النوم والأحلام الواضحة باستخدام معدات مصممة خصيصا، مضيفة أن شخصين نجحا في تحريض الأحلام الواضحة وتبادل رسالة بسيطة مع بعضهما البعض.وصمتت الشركة شريحة تزرع في الجمجمة لتحفيز القشرة الحركية في الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة، موضحة أن فكرة التواصل داخل مثل هذه الحالة لا تزال في مراحلها الأولى من البحث.وأشارت إلى أن "الأحلام الواضحة وخاصة أثناء مرحلة حركة العين السريعة، تحمل العديد من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك حل مشكلات الصحة العقلية وتعلم مهارات جديدة".وتوقعت الشركة أن يصبح التواصل في الأحلام أمرا شائعا لبضع سنوات فقط.
https://sarabic.ae/20240824/قيادة-شاحنة-في-الوعي-أثناء-الحلم-دراسة-توحد-التحكم-بالواقع-مع-الأحلام--1092066131.html
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الأخبار, علوم, منوعات
الأخبار, علوم, منوعات

الإعلان عن أول اتصال بين شخصين في "الحلم"

20:07 GMT 12.10.2024
© Photo / unsplash/ Greg Pappasالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Photo / unsplash/ Greg Pappas
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أعلنت شركة تقنية ناشئة أنها حققت أول اتصال ثنائي الاتجاه بين الأفراد أثناء الأحلام الواضحة باستخدام معدات مصممة خصيصا.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن إحدى الشركات الناشئة قد أعلنت عن أول اتصال بين شخصين في الحلم وأن المشاركين أو الشخصين تبادلا رسالة أثناء النوم، وذلك في تطور يبدو وكأنه من الخيال العلمي.
سائق شاحنة نائم. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
مجتمع
قيادة شاحنة في الوعي أثناء الحلم... دراسة توحد التحكم بالواقع مع الأحلام
24 أغسطس, 13:21 GMT
وأكدت الوسائل الإعلامية أنه "في حال تم التحقق من صحة هذا الإنجاز، فقد يمثل نقطة تحول في أبحاث الأحلام، حيث تقترح الشركة الناشئة تطبيقات من العلاجات الصحية العقلية إلى تدريب المهارات".
وأشارت إلى أن تلك الشركة الناشئة هي تقنية تعمل في مجال التكنولوجيا العصبية المتخصصة في تحسين النوم والأحلام الواضحة باستخدام معدات مصممة خصيصا، مضيفة أن شخصين نجحا في تحريض الأحلام الواضحة وتبادل رسالة بسيطة مع بعضهما البعض.
وصمتت الشركة شريحة تزرع في الجمجمة لتحفيز القشرة الحركية في الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة، موضحة أن فكرة التواصل داخل مثل هذه الحالة لا تزال في مراحلها الأولى من البحث.
وأشارت إلى أن "الأحلام الواضحة وخاصة أثناء مرحلة حركة العين السريعة، تحمل العديد من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك حل مشكلات الصحة العقلية وتعلم مهارات جديدة".
وتوقعت الشركة أن يصبح التواصل في الأحلام أمرا شائعا لبضع سنوات فقط.
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