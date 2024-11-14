https://sarabic.ae/20241114/ماسك-يسخر-من-مسؤول-كبير-لدى-الناتو-1094784522.html
ماسك يسخر من مسؤول كبير لدى "الناتو"
ماسك يسخر من مسؤول كبير لدى "الناتو"
سبوتنيك عربي
هاجم الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشارا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مسؤولا كبيرا في حلف شمال الأطلسي،... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T08:29+0000
2024-11-14T08:29+0000
2024-11-14T08:29+0000
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وقال الأدميرال الهولندي روب باور رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي، خلال مؤتمر لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية": "يدعم بشدة حرية التعبير".وحذر من "التضليل والهجمات الإلكترونية... التي تؤثر على الانتخابات"، مضيفا أن شبكات التواصل الاجتماعي "تضخم كل ما تصنعه مجموعات من الروبوتات"، وهي حسابات مدعومة ببرامج كمبيوتر.وأضاف: "أمثاله يعتقدون أن (رواية) 1984 دليل تعليمات"، في إشارة إلى الرواية الديستوبية الشهيرة التي ألفها الكاتب البريطاني جورج أورويل وتتناول خصوصا مواضيع الشمولية والمراقبة الجماعية لحرية التعبير.أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو
ماسك يسخر من مسؤول كبير لدى "الناتو"
هاجم الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشارا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مسؤولا كبيرا في حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، شكك خلال حديث عن التضليل الإعلامي في إدارته لمنصة "إكس".
وقال الأدميرال الهولندي روب باور رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي، خلال مؤتمر لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية": "يدعم بشدة حرية التعبير".
وأضاف: "لست مقتنعا بالضرورة بأن ما يفعله ماسك في إكس هو النهج الصحيح".
وحذر من "التضليل والهجمات الإلكترونية... التي تؤثر على الانتخابات"، مضيفا أن شبكات التواصل الاجتماعي "تضخم كل ما تصنعه مجموعات من الروبوتات"، وهي حسابات مدعومة ببرامج كمبيوتر.
وكتب إيلون ماسك ردا على مقطع فيديو لهذه التصريحات: "اجعلوا من رواية رواية خيالية مرة أخرى"، متّخذًا شعار ترامب المفضل "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" كنموذج.
وأضاف: "أمثاله يعتقدون أن (رواية) 1984 دليل تعليمات"، في إشارة إلى الرواية الديستوبية الشهيرة التي ألفها الكاتب البريطاني جورج أورويل وتتناول خصوصا مواضيع الشمولية والمراقبة الجماعية لحرية التعبير.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية
، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".