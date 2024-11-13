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https://sarabic.ae/20241113/بحجم-الناتج-المحلي-الإجمالي-لدولة-قفزة-في-ثروة-ماسك-توسع-الفارق-بينه-وبين-وبيزوس-1094748291.html
"بحجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة"... قفزة في ثروة ماسك توسع الفارق بينه وبين وبيزوس
"بحجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة"... قفزة في ثروة ماسك توسع الفارق بينه وبين وبيزوس
سبوتنيك عربي
ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة "تسلا"، بقيمة هائلة، تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة كاملة مثل لوكسمبورغ. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T08:00+0000
2024-11-13T08:00+0000
مجتمع
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
دونالد ترامب
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وتجاوزت ثروة ماسك، الذي يعد أحد أكبر داعمي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، نظيرتها لدى مؤسس "أمازون" جيف بيزوس بنحو 84 مليار دولار، بحسب تقديرات مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".وبحسب المؤشر، فإن ماسك هو أكثر ثراء من بيزوس الذي تصل ثروته إلى نحو 230 مليار دولار.وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في ثروة ماسك بعد ارتفاع أسهم تسلا، إثر فوز ترامب المدعوم من ماسك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب موقع "لوكشري لونشز".وأدى ذلك إلى تجاوز القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية حاجز التريليون دولار لأول مرة منذ 2022. وبذلك، تخطت الثروة الشخصية لماسك 300 مليار دولار، ليصبح أول شخص في العالم يصل إلى هذا الإنجاز.في سياق متصل، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تعيين ماسك في منصب وزير الكفاءة الحكومية، إلى جانب فيفيك راماسوامي، المرشح الجمهوري السابق.وذكر ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن ماسك وراماسوامي سيسهمان في تقليص البيروقراطية وتخفيض النفقات الفيدرالية، وتبسيط الإجراءات الحكومية.يُذكر أن ماسك، مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" ومالك منصة "إكس"، انتقد في عدة مناسبات الإسراف الحكومي الأمريكي، مشيراً إلى ضرورة خفض الميزانيات وتسريح بعض الموظفين في الإدارات الرسمية الأمريكية.كما صرح الملياردير الأمريكي بنيته خفض 2 تريليون دولار من الميزانية العامة وطرد مئات الآلاف من "البيروقراطيين".
https://sarabic.ae/20241029/إيلون-ماسك-يكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الروبوتات-الشبيهة-بالإنسان-بعد-16-عاما-1094289315.html
https://sarabic.ae/20221029/جيف-بيزوس-يخسر-أكثر-من-7-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1069595570.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب

"بحجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة"... قفزة في ثروة ماسك توسع الفارق بينه وبين وبيزوس

08:00 GMT 13.11.2024
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة "تسلا"، بقيمة هائلة، تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة كاملة مثل لوكسمبورغ.
وتجاوزت ثروة ماسك، الذي يعد أحد أكبر داعمي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، نظيرتها لدى مؤسس "أمازون" جيف بيزوس بنحو 84 مليار دولار، بحسب تقديرات مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".
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وبحسب المؤشر، فإن ماسك هو أكثر ثراء من بيزوس الذي تصل ثروته إلى نحو 230 مليار دولار.
وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في ثروة ماسك بعد ارتفاع أسهم تسلا، إثر فوز ترامب المدعوم من ماسك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب موقع "لوكشري لونشز".
وأدى ذلك إلى تجاوز القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية حاجز التريليون دولار لأول مرة منذ 2022. وبذلك، تخطت الثروة الشخصية لماسك 300 مليار دولار، ليصبح أول شخص في العالم يصل إلى هذا الإنجاز.
في سياق متصل، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تعيين ماسك في منصب وزير الكفاءة الحكومية، إلى جانب فيفيك راماسوامي، المرشح الجمهوري السابق.
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وذكر ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن ماسك وراماسوامي سيسهمان في تقليص البيروقراطية وتخفيض النفقات الفيدرالية، وتبسيط الإجراءات الحكومية.
يُذكر أن ماسك، مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" ومالك منصة "إكس"، انتقد في عدة مناسبات الإسراف الحكومي الأمريكي، مشيراً إلى ضرورة خفض الميزانيات وتسريح بعض الموظفين في الإدارات الرسمية الأمريكية.
كما صرح الملياردير الأمريكي بنيته خفض 2 تريليون دولار من الميزانية العامة وطرد مئات الآلاف من "البيروقراطيين".
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