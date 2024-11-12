https://sarabic.ae/20241112/إيران-لترامب-جرب-سياسة-العقلانية-القصوى-معنا-1094742325.html

إيران لترامب: جرب سياسة "العقلانية القصوى" معنا

إيران لترامب: جرب سياسة "العقلانية القصوى" معنا

سبوتنيك عربي

خاطب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مع قرب توليه السلطة رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

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وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، إن "النسخة الأولى من سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها أمريكا مع إيران، لاقت حتما "أقصى قدر من المقاومة"، وأدت في النهاية إلى "الهزيمة القصوى" للولايات المتحدة".وتابع أنه "مثالا على هذا، قارن بين وضع البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد ما يسمى بسياسة "الضغط القصوى".وأضاف مشددا على أن "محاولة تطبيق "النسخة الثانية من الضغوط القصوى" لن تؤدي إلا إلى "النسخة الثانية من الفشل الأقصى".واقترح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، "فكرة أفضل، وهي أن تجرب سياسة "العقلانية القصوى"، فهي في صالح الجميع"، وفق قوله.وكانت إيران بعثت، يوم السبت الماضي، تحذيرا للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، بعد أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وحث نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، ترامب على إعادة النظر في سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها ضد طهران خلال ولايته الأولى.وأكد في تصريحات للصحفيين، أنه "يتعين على ترامب أن يثبت أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة".وأضاف أن "النهج السياسي لترامب تجاه إيران أدى إلى زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم"، وفقا لوكالة "Snn" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، صرح الأسبوع الماضي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أنه "لا يريد إلحاق الضرر بإيران، ولكن لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، نريد أن يكونوا بلدا ناجحا ولكن لن نسمح لهم بالحصول على سلاح نووي".

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