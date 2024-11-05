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https://sarabic.ae/20241105/ترامب-لا-نريد-إلحاق-ضرر-بإيران-ولكن-لا-يمكن-السماح-لها-بامتلاك-سلاح-نووي-1094514646.html
ترامب: لا نريد إلحاق ضرر بإيران ولكن لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي
ترامب: لا نريد إلحاق ضرر بإيران ولكن لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي
سبوتنيك عربي
قال المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالثقة، ويأمل في تحقيق "نصر كبير" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T17:23+0000
2024-11-05T17:23+0000
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته مع زوجته، ميلانيا ترامب، في يوم الانتخابات في ولاية فلوريدا الأمريكية، في واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية إثارة للجدل منذ عقود.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، في منشأة تصويت في ويست بالم بيتش: "أعتقد أننا سنحقق فوزا كبيرا للغاية اليوم"، مضيفا أنه لا يعتقد أن أيا من المرشحين يمكنه الحصول على الأصوات الانتخابية اللازمة وهي 270 صوتا، ويتوقع ظهور النتائج بحلول الليلة.وأكد أن حملته الانتخابية الحالية هي الأخيرة، معربا عن أمله في تحقيق فوز كبير اليوم".وزعم أنه "يتصدر الانتخابات، لكن يبدو أن الديمقراطيين شاركوا بقوة، ولذلك سننتظر".وواصل ترامب أنه لم يعد خطاب النصر في الانتخابات، لكنه مستعد لإلقائه في أي وقت".ومضى: "أسمع أن نتائجنا جيدة جدا في كل الولايات، وأعتقد أن الانتخابات نزيهة حتى الآن".وأضاف المرشح الرئاسي الجمهوري، أنه "لا يريد إلحاق الضرر بإيران، ولكن لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، نريد أن يكونوا بلدا ناجحا ولكن لن نسمح لهم بالحصول على سلاح نووي".وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.
https://sarabic.ae/20241105/ماسك-أموال-كلينتون-لفقت-قصة-تواطؤ-ترامب-مع-روسيا-1094512321.html
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دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: لا نريد إلحاق ضرر بإيران ولكن لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي

17:23 GMT 05.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciالمرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد الإدلاء بأصواتهما في يوم الانتخابات في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش، فلوريدا، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد الإدلاء بأصواتهما في يوم الانتخابات في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش، فلوريدا، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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قال المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالثقة، ويأمل في تحقيق "نصر كبير" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته مع زوجته، ميلانيا ترامب، في يوم الانتخابات في ولاية فلوريدا الأمريكية، في واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية إثارة للجدل منذ عقود.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، في منشأة تصويت في ويست بالم بيتش: "أعتقد أننا سنحقق فوزا كبيرا للغاية اليوم"، مضيفا أنه لا يعتقد أن أيا من المرشحين يمكنه الحصول على الأصوات الانتخابية اللازمة وهي 270 صوتا، ويتوقع ظهور النتائج بحلول الليلة.
وشدد الرئيس الأمريكي السابق، أنه "لو شعر أنه خسر انتخابات نزيهة، فسوف يعترف بالهزيمة".
وأكد أن حملته الانتخابية الحالية هي الأخيرة، معربا عن أمله في تحقيق فوز كبير اليوم".
وتابع: "حملتنا الانتخابية كانت الأفضل على الإطلاق، وصرفنا الكثير من الأموال على هذه الانتخابات، ولا أتوقع خسارتي".
وزعم أنه "يتصدر الانتخابات، لكن يبدو أن الديمقراطيين شاركوا بقوة، ولذلك سننتظر".
وواصل ترامب أنه لم يعد خطاب النصر في الانتخابات، لكنه مستعد لإلقائه في أي وقت".
ومضى: "أسمع أن نتائجنا جيدة جدا في كل الولايات، وأعتقد أن الانتخابات نزيهة حتى الآن".
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وأضاف المرشح الرئاسي الجمهوري، أنه "لا يريد إلحاق الضرر بإيران، ولكن لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، نريد أن يكونوا بلدا ناجحا ولكن لن نسمح لهم بالحصول على سلاح نووي".
وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.
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