https://sarabic.ae/20241116/إيران-تنفي-بشكل-قطعي-حدوث-لقاء-بين-سفيرها-في-الأمم-المتحدة-وإيلون-ماسك-1094858293.html
إيران تنفي بشكل قطعي حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة وإيلون ماسك
إيران تنفي بشكل قطعي حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة وإيلون ماسك
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، "لقاء مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة إسماعيل إيروني، مع إيلون ماسك مستشار الرئيس الأريكي الجديد... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T10:44+0000
2024-11-16T10:44+0000
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وأعرب بقائي، في تصريحات له، عن استغرابه من قيام وسائل الإعلام الأمريكية بخلق مساحة واسعة في هذا الصدد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس الماضي، أن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عقد اجتماعًا مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن.وكتبت الصحيفة: التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، يوم الإثنين في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة." وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري وأن اللقاء كان "إيجابيا"، مشيرة، نقلا عن مصادر، إلى أن الاجتماع مع ماسك، وفر لطهران "حلا بديلا" لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين. في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أنه خلال المحادثة، اقترح إيرواني على ماسك نقل بعض أعماله إلى طهران من خلال طلب إذن من وزارة الخزانة الأمريكية.يذكر أنه قبل أيام فقط، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.
https://sarabic.ae/20241115/العمل-80-ساعة-أسبوعيا-ماسك-يعلن-عن-وظائف-لـالأذكياء-فقط-في-إدارة-ترامب-1094826364.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك, دونالد ترامب
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك, دونالد ترامب
إيران تنفي بشكل قطعي حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة وإيلون ماسك
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، "لقاء مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة إسماعيل إيروني، مع إيلون ماسك مستشار الرئيس الأريكي الجديد دونالد ترامب".
وأعرب بقائي، في تصريحات له، عن استغرابه من قيام وسائل الإعلام الأمريكية بخلق مساحة واسعة في هذا الصدد، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية - إرنا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس الماضي، أن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عقد اجتماعًا مع مندوب إيران
لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن.
وكتبت الصحيفة: التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب
، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، يوم الإثنين في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة."
وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري وأن اللقاء كان "إيجابيا"، مشيرة، نقلا عن مصادر، إلى أن الاجتماع مع ماسك، وفر لطهران
"حلا بديلا" لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين.
في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أنه خلال المحادثة، اقترح إيرواني على ماسك نقل بعض أعماله إلى طهران من خلال طلب إذن من وزارة الخزانة الأمريكية.
يذكر أنه قبل أيام فقط، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.