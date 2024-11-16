إيران تنفي بشكل قطعي حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة وإيلون ماسك

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09:17 GMT
29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241116/إيران-تنفي-بشكل-قطعي-حدوث-لقاء-بين-سفيرها-في-الأمم-المتحدة-وإيلون-ماسك-1094858293.html
إيران تنفي بشكل قطعي حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة وإيلون ماسك
إيران تنفي بشكل قطعي حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة وإيلون ماسك
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، "لقاء مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة إسماعيل إيروني، مع إيلون ماسك مستشار الرئيس الأريكي الجديد... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T10:44+0000
2024-11-16T10:44+0000
إيران
أخبار إيران
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إيلون ماسك
دونالد ترامب
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وأعرب بقائي، في تصريحات له، عن استغرابه من قيام وسائل الإعلام الأمريكية بخلق مساحة واسعة في هذا الصدد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس الماضي، أن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عقد اجتماعًا مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن.وكتبت الصحيفة: التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، يوم الإثنين في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة." وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري وأن اللقاء كان "إيجابيا"، مشيرة، نقلا عن مصادر، إلى أن الاجتماع مع ماسك، وفر لطهران "حلا بديلا" لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين. في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أنه خلال المحادثة، اقترح إيرواني على ماسك نقل بعض أعماله إلى طهران من خلال طلب إذن من وزارة الخزانة الأمريكية.يذكر أنه قبل أيام فقط، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.
https://sarabic.ae/20241115/العمل-80-ساعة-أسبوعيا-ماسك-يعلن-عن-وظائف-لـالأذكياء-فقط-في-إدارة-ترامب-1094826364.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك, دونالد ترامب
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك, دونالد ترامب

إيران تنفي بشكل قطعي حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة وإيلون ماسك

10:44 GMT 16.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، "لقاء مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة إسماعيل إيروني، مع إيلون ماسك مستشار الرئيس الأريكي الجديد دونالد ترامب".
وأعرب بقائي، في تصريحات له، عن استغرابه من قيام وسائل الإعلام الأمريكية بخلق مساحة واسعة في هذا الصدد، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس الماضي، أن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عقد اجتماعًا مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن.
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
العمل 80 ساعة أسبوعيا... ماسك يعلن عن وظائف لـ"الأذكياء" فقط في إدارة ترامب
أمس, 10:43 GMT
وكتبت الصحيفة: التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، يوم الإثنين في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة."
وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري وأن اللقاء كان "إيجابيا"، مشيرة، نقلا عن مصادر، إلى أن الاجتماع مع ماسك، وفر لطهران "حلا بديلا" لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين.
في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أنه خلال المحادثة، اقترح إيرواني على ماسك نقل بعض أعماله إلى طهران من خلال طلب إذن من وزارة الخزانة الأمريكية.
يذكر أنه قبل أيام فقط، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.
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Сотрудники гражданской обороны тушат пожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:13 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 06:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14 نوفمبر, 21:26 GMT
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