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عالم سبوتنيك
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250104/سياسي-روسي-يتحدث-عن-حرب-الغاز-الأمريكية-ضد-أوروبا-1096477901.html
سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروبا
سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروبا
سبوتنيك عربي
قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن الولايات المتحدة، باستخدام أوكرانيا، بدأت بالفعل حرب الغاز ضد دول الاتحاد الأوروبي. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T16:00+0000
2025-01-04T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل حرب الغاز ضد أوروبا بأيدي نظام كييف، كل هذا أمر متوقع، والآن دع دول الاتحاد الأوروبي تنظف ما طبخته بنفسها".وتوقفت عمليات التسليم وفقًا للوثيقة في 1 يناير الساعة 8.00. وقد ذكرت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لتجديد الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250104/الدفاع-الروسية-موسكو-ستتخذ-إجراءات-ردا-على-محاولة-كييف-استهداف-بيلغورود-بصواريخ-أتاكمز-1096476602.html
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روسيا

سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروبا

16:00 GMT 04.01.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن الولايات المتحدة، باستخدام أوكرانيا، بدأت بالفعل حرب الغاز ضد دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل حرب الغاز ضد أوروبا بأيدي نظام كييف، كل هذا أمر متوقع، والآن دع دول الاتحاد الأوروبي تنظف ما طبخته بنفسها".

وفي رأيه، فإن تقويض خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" ووقف نقل الغاز عبر أوكرانيا هما حلقات في نفس السلسلة، وهدف الولايات المتحدة هو زيادة اعتماد الاتحاد الأوروبي على إمدادات الغاز المسال الأمريكية.

مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات ردا على محاولة كييف استهداف بيلغورود بصواريخ "أتاكمز"
14:45 GMT

وانتهت الاتفاقية المبرمة في 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بين شركتي "غازبروم" و"نفتوغاز" الأوكرانية بشأن نقل الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية، في اليوم الأخير من عام 2024.

وتوقفت عمليات التسليم وفقًا للوثيقة في 1 يناير الساعة 8.00. وقد ذكرت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لتجديد الاتفاق.
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