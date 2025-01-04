https://sarabic.ae/20250104/سياسي-روسي-يتحدث-عن-حرب-الغاز-الأمريكية-ضد-أوروبا-1096477901.html
سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروبا
سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروبا
سبوتنيك عربي
قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن الولايات المتحدة، باستخدام أوكرانيا، بدأت بالفعل حرب الغاز ضد دول الاتحاد الأوروبي. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T16:00+0000
2025-01-04T16:00+0000
2025-01-04T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل حرب الغاز ضد أوروبا بأيدي نظام كييف، كل هذا أمر متوقع، والآن دع دول الاتحاد الأوروبي تنظف ما طبخته بنفسها".وتوقفت عمليات التسليم وفقًا للوثيقة في 1 يناير الساعة 8.00. وقد ذكرت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لتجديد الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250104/الدفاع-الروسية-موسكو-ستتخذ-إجراءات-ردا-على-محاولة-كييف-استهداف-بيلغورود-بصواريخ-أتاكمز-1096476602.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروبا
قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن الولايات المتحدة، باستخدام أوكرانيا، بدأت بالفعل حرب الغاز ضد دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل حرب الغاز ضد أوروبا بأيدي نظام كييف، كل هذا أمر متوقع، والآن دع دول الاتحاد الأوروبي تنظف ما طبخته بنفسها".
وفي رأيه، فإن تقويض خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" ووقف نقل الغاز عبر أوكرانيا هما حلقات في نفس السلسلة، وهدف الولايات المتحدة هو زيادة اعتماد الاتحاد الأوروبي على إمدادات الغاز المسال الأمريكية.
وانتهت الاتفاقية المبرمة في 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بين شركتي "غازبروم" و"نفتوغاز" الأوكرانية بشأن نقل الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية، في اليوم الأخير من عام 2024.
وتوقفت عمليات التسليم وفقًا للوثيقة في 1 يناير الساعة 8.00. وقد ذكرت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لتجديد الاتفاق.