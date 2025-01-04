https://sarabic.ae/20250104/الدفاع-الروسية-موسكو-ستتخذ-إجراءات-ردا-على-محاولة-كييف-استهداف-بيلغورود-بصواريخ-أتاكمز-1096476602.html
الدفاع الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات ردا على محاولة كييف استهداف بيلغورود بصواريخ "أتاكمز"
الدفاع الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات ردا على محاولة كييف استهداف بيلغورود بصواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
تعهدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات انتقامية ردًا على محاولة قوات كييف، استهداف مقاطعة بيلغورود بصواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمز". 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T14:45+0000
2025-01-04T14:45+0000
2025-01-04T14:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في 3 كانون الثاني/ يناير، جرت محاولة من أراضي أوكرانيا لشن هجوم صاروخي على منطقة بيلغورود باستخدام صواريخ أتاكمز أميركية الصنع".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20250104/صحفي-أيرلندي-جيش-فلاديمير-زيلينسكي-منهك-1096475728.html
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روسيا
الدفاع الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات ردا على محاولة كييف استهداف بيلغورود بصواريخ "أتاكمز"
تعهدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات انتقامية ردًا على محاولة قوات كييف، استهداف مقاطعة بيلغورود بصواريخ أميركية الصنع من طراز "أتاكمز".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في 3 كانون الثاني/ يناير، جرت محاولة من أراضي أوكرانيا لشن هجوم صاروخي على منطقة بيلغورود باستخدام صواريخ أتاكمز أميركية الصنع".
وأوضح البيان أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400"، ومنظومات صواريخ "بانتسير" أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها قوات كييف، مؤكدا أن هذه المحاولات التي ينفذها نظام كييف، بدعم من الغرب، ستُقابل "بإجراءات انتقامية".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة
إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.