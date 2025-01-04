https://sarabic.ae/20250104/صحفي-أيرلندي-جيش-فلاديمير-زيلينسكي-منهك-1096475728.html
صحفي أيرلندي: جيش فلاديمير زيلينسكي منهك
صحفي أيرلندي: جيش فلاديمير زيلينسكي منهك
سبوتنيك عربي
ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، اليوم السبت، ، أن جيش فلاديمير زيلينسكي منهك. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T13:58+0000
2025-01-04T13:58+0000
2025-01-04T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد فر أكثر من 200 ألف شخص من جيش الدكتاتور زيلينسكي في أوكرانيا. لقد مات مليون شخص بشكل لا يصدق. الجيش منهك، ويتم إخراج الناس من الشوارع، والآن سيتم إرسال الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا للموت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250104/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-4-مواطنين-روس-كانوا-يخططون-لهجوم-إرهابي-بمدينة-يكاترينبورغ-الروسية-1096471818.html
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روسيا
صحفي أيرلندي: جيش فلاديمير زيلينسكي منهك
ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، اليوم السبت، ، أن جيش فلاديمير زيلينسكي منهك.
وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد فر أكثر من 200 ألف شخص من جيش الدكتاتور زيلينسكي في أوكرانيا. لقد مات مليون شخص بشكل لا يصدق. الجيش منهك، ويتم إخراج الناس من الشوارع، والآن سيتم إرسال الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا للموت".
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار الفائت، وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.