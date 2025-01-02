https://sarabic.ae/20250102/إعلام-التوقعات-بشأن-نجاح-العقوبات-ضد-روسيا-لم-تتحق-1096432697.html
إعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق
إعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية في تقرير جديد نشرته، عن أن التوقعات بشأن العقوبات المناهضة لروسيا لم تنجح ولم تحقق أهدافها. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T20:50+0000
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وأشار التقرير إلى أن التنبؤات التي ظهرت خلال الأشهر الأولى من الصراع في أوكرانيا، بأن القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا من شأنها أن تقوضها أو تحول الروبل إلى "أطلال" لم تتحقق.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "إن التوقعات في الأشهر الأولى من الحرب بأن القيود الاقتصادية ستحول قريباً الروبل إلى "أطلال" لم تتحقق". وأكد المنشور أيضا أن التوقعات بشأن تقويض روسيا من خلال العقوبات لم تتحقق أيضًا.وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، غالبًا ما تُسمع آراء مفادها أن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.وبدوره صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا
https://sarabic.ae/20240701/خبراء-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-لن-تحقق-أهدافها-1090362425.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
إعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق
كشفت صحيفة غربية في تقرير جديد نشرته، عن أن التوقعات بشأن العقوبات المناهضة لروسيا لم تنجح ولم تحقق أهدافها.
وأشار التقرير إلى أن التنبؤات التي ظهرت خلال الأشهر الأولى من الصراع في أوكرانيا، بأن القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا من شأنها أن تقوضها أو تحول الروبل إلى "أطلال" لم تتحقق.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "إن التوقعات في الأشهر الأولى من الحرب بأن القيود الاقتصادية ستحول قريباً الروبل إلى "أطلال" لم تتحقق". وأكد المنشور أيضا أن التوقعات بشأن تقويض روسيا من خلال العقوبات لم تتحقق أيضًا.
يذكر أن روسيا أكدت مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على البلاد، منذ عدة سنوات، ولا تزال تتزايد.
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي الدول الغربية نفسها، غالبًا ما تُسمع آراء مفادها أن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.
وبدوره صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.