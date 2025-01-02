إعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20250102/إعلام-التوقعات-بشأن-نجاح-العقوبات-ضد-روسيا-لم-تتحق-1096432697.html
إعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق
إعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية في تقرير جديد نشرته، عن أن التوقعات بشأن العقوبات المناهضة لروسيا لم تنجح ولم تحقق أهدافها. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T20:50+0000
2025-01-02T20:50+0000
روسيا
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وأشار التقرير إلى أن التنبؤات التي ظهرت خلال الأشهر الأولى من الصراع في أوكرانيا، بأن القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا من شأنها أن تقوضها أو تحول الروبل إلى "أطلال" لم تتحقق.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "إن التوقعات في الأشهر الأولى من الحرب بأن القيود الاقتصادية ستحول قريباً الروبل إلى "أطلال" لم تتحقق". وأكد المنشور أيضا أن التوقعات بشأن تقويض روسيا من خلال العقوبات لم تتحقق أيضًا.وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، غالبًا ما تُسمع آراء مفادها أن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.وبدوره صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

إعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق

20:50 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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كشفت صحيفة غربية في تقرير جديد نشرته، عن أن التوقعات بشأن العقوبات المناهضة لروسيا لم تنجح ولم تحقق أهدافها.
وأشار التقرير إلى أن التنبؤات التي ظهرت خلال الأشهر الأولى من الصراع في أوكرانيا، بأن القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا من شأنها أن تقوضها أو تحول الروبل إلى "أطلال" لم تتحقق.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في منشور لها: "إن التوقعات في الأشهر الأولى من الحرب بأن القيود الاقتصادية ستحول قريباً الروبل إلى "أطلال" لم تتحقق". وأكد المنشور أيضا أن التوقعات بشأن تقويض روسيا من خلال العقوبات لم تتحقق أيضًا.

يذكر أن روسيا أكدت مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على البلاد، منذ عدة سنوات، ولا تزال تتزايد.

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
خبراء: العقوبات الغربية ضد روسيا لن تحقق أهدافها
1 يوليو 2024, 13:03 GMT
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، غالبًا ما تُسمع آراء مفادها أن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.
وبدوره صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
روسيا توسع "قائمة حظر الدخول" لممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة الـ15 من العقوبات
أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا
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