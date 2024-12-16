https://sarabic.ae/20241216/سياسي-ألماني-يصف-العقوبات-ضد-روسيا-بـالانقلاب-على-الصناعة-الأوروبية-1095820117.html

سياسي ألماني يصف العقوبات ضد روسيا بـ"الانقلاب" على الصناعة الأوروبية

سياسي ألماني يصف العقوبات ضد روسيا بـ"الانقلاب" على الصناعة الأوروبية

سبوتنيك عربي

صرح رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة، رالف نيماير، أن استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على روسيا، هو أمر جنوني، ويضر بالدول الأوروبية، التي لا... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T05:29+0000

2024-12-16T05:29+0000

2024-12-16T05:29+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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وقال نيماير، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "إنه جنون، إنه مثل انقلاب ضد صناعتنا، إنه أمر لا يمكن تفسيره، مازلنا نشتري (النفط) الروسي ونحصل عليه عبر الهند، إنه وضع مجنون، وأعتقد أن كل العقوبات المفروضة جعلت الحياة أكثر صعوبة، دون حدوث أي تأثير سلبي على روسيا".وبحسب السياسي، فإن هذا الوضع يظهر أن العقوبات "لم تعد تؤثر على أحد".وقد ذكرت روسيا مرارا وتكرارا، أن البلاد سوف تتعامل مع ضغط العقوبات المتزايد.ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة.وبحسب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، فإن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف "أسطول الظل" الروسي.رئيس وزراء سلوفاكيا: لم يتمكن الغرب من إضعاف روسيا بالصراع في أوكرانياالمجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي

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