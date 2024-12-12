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روسيا تزيح فرنسا وتتصدر قائمة مصدري الحبوب إلى المغرب
روسيا تزيح فرنسا وتتصدر قائمة مصدري الحبوب إلى المغرب
سبوتنيك عربي
صرح مدير المؤسسة الفيدرالية للميزانية الحكومية (المركز الفيدرالي لتقييم سلامة وجودة المنتجات الزراعية الصناعية) (FGBU)، رسلان خاسانوف، اليوم الخميس، بأن روسيا... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال خاسانوف لـ"سبوتنيك": في الأشهر الأخيرة، أصبح التغيير في ترتيب موردي الحبوب إلى المغرب أكثر وضوحًا، ففي الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب من العام الحالي، استورد المغرب نحو 1.5 مليون طن من القمح، وكانت الكميات الأكبر منها من القمح الفرنسي، لكن في سبتمبر/ أيلول تصدرت روسيا القائمة وأصبحت في المرتبة الأولى".وأوضح خسانوف، أنه في سبتمبر لم تكن فرنسا ضمن قائمة موردي القمح إلى المغرب، كما أن الأرجنتين لم تصدر قمحًا إلى المملكة في الشهر نفسه، بينما انخفض استيراد القمح من كندا بنسبة 22%.وأضاف خسانوف، أن المغرب أصبح يحتل حاليًا المرتبة الثامنة بين أكبر مستوردي القمح الروسي في إطار العام الزراعي الحالي، حيث استورد نحو 780 ألف طن. وأشار إلى أن النمو السريع في صادرات القمح الروسي يعكس الفرص الواعدة في السوق المغربية بالنسبة للموردين الروس.ونوه خسانوف إلى أن منطقة شمال أفريقيا، التي شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان من 69 مليونًا في عام 2000 إلى 97 مليونًا حاليًا، تحتاج إلى المزيد والمزيد من القمح. في الوقت نفسه، يعاني المغرب من موجات جفاف متكررة للسنة الثالثة على التوالي، مما يزيد من أهمية تعزيز واردات القمح.روسيا متصدرة... حقلان عربيان للغاز في قائمة الـ10 الأضخم في العالم
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أخبار المغرب اليوم, روسيا, القمح, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, روسيا, القمح, اقتصاد

روسيا تزيح فرنسا وتتصدر قائمة مصدري الحبوب إلى المغرب

13:59 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 14:28 GMT 12.12.2024)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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تابعنا عبر
صرح مدير المؤسسة الفيدرالية للميزانية الحكومية (المركز الفيدرالي لتقييم سلامة وجودة المنتجات الزراعية الصناعية) (FGBU)، رسلان خاسانوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تفوقت على فرنسا في توريد الحبوب إلى المغرب واحتلت المركز الأول هذا الخريف.
وقال خاسانوف لـ"سبوتنيك": في الأشهر الأخيرة، أصبح التغيير في ترتيب موردي الحبوب إلى المغرب أكثر وضوحًا، ففي الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب من العام الحالي، استورد المغرب نحو 1.5 مليون طن من القمح، وكانت الكميات الأكبر منها من القمح الفرنسي، لكن في سبتمبر/ أيلول تصدرت روسيا القائمة وأصبحت في المرتبة الأولى".
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وأوضح خسانوف، أنه في سبتمبر لم تكن فرنسا ضمن قائمة موردي القمح إلى المغرب، كما أن الأرجنتين لم تصدر قمحًا إلى المملكة في الشهر نفسه، بينما انخفض استيراد القمح من كندا بنسبة 22%.
وأضاف خسانوف، أن المغرب أصبح يحتل حاليًا المرتبة الثامنة بين أكبر مستوردي القمح الروسي في إطار العام الزراعي الحالي، حيث استورد نحو 780 ألف طن. وأشار إلى أن النمو السريع في صادرات القمح الروسي يعكس الفرص الواعدة في السوق المغربية بالنسبة للموردين الروس.
ونوه خسانوف إلى أن منطقة شمال أفريقيا، التي شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان من 69 مليونًا في عام 2000 إلى 97 مليونًا حاليًا، تحتاج إلى المزيد والمزيد من القمح. في الوقت نفسه، يعاني المغرب من موجات جفاف متكررة للسنة الثالثة على التوالي، مما يزيد من أهمية تعزيز واردات القمح.
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