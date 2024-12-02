https://sarabic.ae/20241202/روسيا-متصدرة-حقلان-عربيان-للغاز-في-قائمة-الـ10-الأضخم-في-العالم-1095409390.html
روسيا متصدرة... حقلان عربيان للغاز في قائمة الـ10 الأضخم في العالم
روسيا متصدرة... حقلان عربيان للغاز في قائمة الـ10 الأضخم في العالم
سبوتنيك عربي
شهد الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي زيادة طفيفة إلى 392.7 مليار قدم مكعبة يوميًا عام 2023، مقابل 391.7 مليار قدم مكعبة يوميًا عام 2022. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
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ورصدت "وحدة أبحاث الطاقة" قائمة بأكبر حقول الغاز في العالم من حيث الإنتاج اليومي خلال عام 2023، التي تتصدرها روسيا.واحتل حقل "تاريم" (Tarim) الصيني المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر حقول الغاز في العالم، بعدما حلّ في المرتبة التاسعة خلال عام 2022، وحاليًا، يسهم الحقل بنحو 0.92% من إنتاج الغاز العالمي اليومي، في حين أنتج 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا عام 2022.وتضمنت قائمة أكبر حقول غاز في العالم من حيث الإنتاج اليومي خلال عام 2023، على 10 حقول 5 منها روسية، واثنين للصين وحقل واحد لكل من الجزائر قطر وإيران، وذلك وفقا لمايلي:ويذكر أن روسيا تتصدر قائمة أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم في إحصائيات عام 2024، باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميا.
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, الجزائر, قطر, روسيا, الصين, إيران
اقتصاد, العالم, العالم العربي, الجزائر, قطر, روسيا, الصين, إيران
روسيا متصدرة... حقلان عربيان للغاز في قائمة الـ10 الأضخم في العالم
شهد الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي زيادة طفيفة إلى 392.7 مليار قدم مكعبة يوميًا عام 2023، مقابل 391.7 مليار قدم مكعبة يوميًا عام 2022.
ورصدت "وحدة أبحاث الطاقة" قائمة بأكبر حقول الغاز في العالم من حيث الإنتاج اليومي خلال عام 2023، التي تتصدرها روسيا.
وتصدر حقل "بوفانينكوفسكوي" (Bovanenkovskoye) قائمة أكبر حقول الغاز في العالم من حيث الإنتاج، إذ يسهم الحقل حاليًا بنحو 3.1% من الإنتاج العالمي اليومي، وفقًا لبيانات شركة "غلوبال داتا".
ويأتي حقل "زابوليارني" وحقل "يامبورغ" الروسيان في المركزين الثاني والثالث على التوالي بقائمة أكبر حقول الغاز في العالم، وتقع الحقول الثلاثة المتصدرة جميعها في شبة جزيرة يامالو نينيس.
واحتل حقل "تاريم" (Tarim) الصيني المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر حقول الغاز في العالم، بعدما حلّ في المرتبة التاسعة خلال عام 2022، وحاليًا، يسهم الحقل بنحو 0.92% من إنتاج الغاز العالمي اليومي، في حين أنتج 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا عام 2022.
وشملت القائمة على حقل "حاسي الرمل" الجزائري، وهو مملوك بالكامل لشركة "سوناطراك"، ويسهم الحقل بنحو 0.91% من إنتاج الغاز العالمي اليومي، واستُخرِج 77.89% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، وتبلغ احتياطيات الغاز الموجودة في الحقل نحو 2.4 تريليون متر مكعب (85 تريليون قدم مكعبة).
وجاء مشروع "دولفين" في قطر، بالمرتبة التاسعة بقائمة أكبر حقول الغاز في العالم من حيث الإنتاج، حيث يمثّل ما يقرب من 0.58% من إنتاج الغاز العالمي اليومي، وتمكّن المشروع من استخراج 40.51% من إجمالي احتياطياته، وحقّق ذروته الإنتاجية عام 2021.
وتضمنت قائمة أكبر حقول غاز في العالم من حيث الإنتاج اليومي خلال عام 2023، على 10 حقول 5 منها روسية، واثنين للصين وحقل واحد لكل من الجزائر قطر
وإيران، وذلك وفقا لمايلي:
1.
حقل "بوفانينكوفسكوي" الروسي
2.
حقل "زابوليارني" الروسي
5.
حقل "حاسي الرمل" الجزائري
7.
حقل "كوفيكتينسكوي" الروسي
8.
حقل "تشاياندينسكوي" الروسي
10.
المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي" الإيراني
ويذكر أن روسيا تتصدر قائمة أضخم احتياطيات
الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم في إحصائيات عام 2024، باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميا.