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3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية في أكتوبر 2024
3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية في أكتوبر 2024
سبوتنيك عربي
حلّت 3 دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الثاني 2024. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
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وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدّرت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الشهر نفسه الذي شهد انخفاضًا واضحًا في أسعار النفط العالمية، التي تراجعت من مستوى 76 دولارًا للبرميل إلى أقل من 69 دولارًا، وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات.وضمت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي دول السعودية والإمارات والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي قادت إحدى شركاتها صفقة عملاقة، في حين كانت الصفقة الأخرى على أراضيها، وفق مجلة "الطاقة".وتنوعت الصفقات التي أنجزتها الدول العربية الثلاث، بين الاستحواذ والبيع والشراء، والاستثمار في حقول النفط العملاقة، بالإضافة إلى تأسيس وحدات إنتاجية مهمة. السعودية الإمارات ودخلت شركة أدنوك الإماراتية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما تمكنت من إتمام صفقة الاستحواذ على حصة مهمة في شركة فيرتيغلوب، التي تعدّ أكبر مصدر بحري بمجال البتروكيماويات، وتحديدًا الأسمدة واليوريا. العراقوبحسب المقال المنشور في مجلة "الطاقة"، فقد دفعت صفقة غير مباشرة العراق إلى قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ من المقرر أن يصدر العراق النفط إلى التشيك.دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماسدولة عربية تدشن أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس
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اقتصاد
اقتصاد

3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية في أكتوبر 2024

13:44 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 13:52 GMT 12.11.2024)
© Getty Images / Felix Cesareمنظر جوي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط
منظر جوي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Getty Images / Felix Cesare
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حلّت 3 دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الثاني 2024.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدّرت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الشهر نفسه الذي شهد انخفاضًا واضحًا في أسعار النفط العالمية، التي تراجعت من مستوى 76 دولارًا للبرميل إلى أقل من 69 دولارًا، وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات.
وضمت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي دول السعودية والإمارات والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي قادت إحدى شركاتها صفقة عملاقة، في حين كانت الصفقة الأخرى على أراضيها، وفق مجلة "الطاقة".
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
إنتاج "أوبك+" من النفط في أكتوبر يرتفع بنحو 215 ألف برميل يوميا
12:29 GMT
وتنوعت الصفقات التي أنجزتها الدول العربية الثلاث، بين الاستحواذ والبيع والشراء، والاستثمار في حقول النفط العملاقة، بالإضافة إلى تأسيس وحدات إنتاجية مهمة.

السعودية

وتصدّرت السعودية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بصفقة مهمة بين شركتيها أديس وأرامكو، لتشغيل المنصتين أديس 13 وأديس 14، بقيمة 946 مليون ريال (251.92 مليون دولار أمريكي).

صورة ثلاثية الأبعاد لمفاعل الاندماج النووي تظهر مجال توكاماك المغناطيسي لحصر البلازما في شكل حلقة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
دولة عربية أفريقية تخطو خطوة مهمة في الاندماج النووي
7 نوفمبر, 09:07 GMT

الإمارات

ودخلت شركة أدنوك الإماراتية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما تمكنت من إتمام صفقة الاستحواذ على حصة مهمة في شركة فيرتيغلوب، التي تعدّ أكبر مصدر بحري بمجال البتروكيماويات، وتحديدًا الأسمدة واليوريا.

العراق

وبحسب المقال المنشور في مجلة "الطاقة"، فقد دفعت صفقة غير مباشرة العراق إلى قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ من المقرر أن يصدر العراق النفط إلى التشيك.
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