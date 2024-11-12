https://sarabic.ae/20241112/3-دول-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-نفطية-عالمية-في-أكتوبر-2024-1094728208.html
3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية في أكتوبر 2024
3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية في أكتوبر 2024
سبوتنيك عربي
حلّت 3 دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الثاني 2024. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T13:44+0000
2024-11-12T13:44+0000
2024-11-12T13:52+0000
اقتصاد
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وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدّرت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الشهر نفسه الذي شهد انخفاضًا واضحًا في أسعار النفط العالمية، التي تراجعت من مستوى 76 دولارًا للبرميل إلى أقل من 69 دولارًا، وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات.وضمت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي دول السعودية والإمارات والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي قادت إحدى شركاتها صفقة عملاقة، في حين كانت الصفقة الأخرى على أراضيها، وفق مجلة "الطاقة".وتنوعت الصفقات التي أنجزتها الدول العربية الثلاث، بين الاستحواذ والبيع والشراء، والاستثمار في حقول النفط العملاقة، بالإضافة إلى تأسيس وحدات إنتاجية مهمة. السعودية الإمارات ودخلت شركة أدنوك الإماراتية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما تمكنت من إتمام صفقة الاستحواذ على حصة مهمة في شركة فيرتيغلوب، التي تعدّ أكبر مصدر بحري بمجال البتروكيماويات، وتحديدًا الأسمدة واليوريا. العراقوبحسب المقال المنشور في مجلة "الطاقة"، فقد دفعت صفقة غير مباشرة العراق إلى قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ من المقرر أن يصدر العراق النفط إلى التشيك.دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماسدولة عربية تدشن أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس
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https://sarabic.ae/20241107/دولة-عربية-أفريقية-تخطو-خطوة-مهمة-في-الاندماج-النووي--1094565584.html
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اقتصاد
3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية في أكتوبر 2024
13:44 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 13:52 GMT 12.11.2024)
حلّت 3 دول عربية منتجة للنفط في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الثاني 2024.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدّرت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الشهر نفسه الذي شهد انخفاضًا واضحًا في أسعار النفط العالمية، التي تراجعت من مستوى 76 دولارًا للبرميل إلى أقل من 69 دولارًا، وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات.
وضمت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي دول السعودية والإمارات والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي قادت إحدى شركاتها صفقة عملاقة، في حين كانت الصفقة الأخرى على أراضيها، وفق مجلة "الطاقة".
وتنوعت الصفقات التي أنجزتها الدول العربية
الثلاث، بين الاستحواذ والبيع والشراء، والاستثمار في حقول النفط العملاقة، بالإضافة إلى تأسيس وحدات إنتاجية مهمة.
وتصدّرت السعودية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بصفقة مهمة بين شركتيها أديس وأرامكو، لتشغيل المنصتين أديس 13 وأديس 14، بقيمة 946 مليون ريال (251.92 مليون دولار أمريكي).
ودخلت شركة أدنوك الإماراتية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما تمكنت من إتمام صفقة الاستحواذ على حصة مهمة في شركة فيرتيغلوب، التي تعدّ أكبر مصدر بحري بمجال البتروكيماويات، وتحديدًا الأسمدة واليوريا.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "الطاقة"، فقد دفعت صفقة غير مباشرة العراق إلى قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ من المقرر أن يصدر العراق النفط إلى التشيك.