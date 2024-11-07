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الجيش الروسي يحرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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دولة عربية أفريقية تخطو خطوة مهمة في الاندماج النووي
دولة عربية أفريقية تخطو خطوة مهمة في الاندماج النووي
سبوتنيك عربي
الجزائر الاندماج النووي
2024-11-07T09:07+0000
2024-11-07T09:07+0000
اقتصاد
العالم العربي
الجزائر
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وتعد مصادر الطاقة المرتبطة بالاندماج النووي من المصادر التي تصنف على أنها منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى أنها تحد من التأثيرات الضارة للبيئة من جهة أخرى.مصدر لا محدود للطاقة وخلال الاجتماع جدد الوزير الجزائري التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق واقع فعلي وملموس لطاقة الاندماج تعود بالفائدة على الجميع.اقرأ أيضا: مصر ستجني ثمار المشروع النووي في رؤيتها لعام 2030وأشار عرقاب إلى اهتمام بلاده باحتضان مشروع تجريبي للطاقة الاندماجية، وإلى أن بلاده ترى في تكنولوجيا الاندماج النووي مصدرًا منخفض الكربون يحمل إمكانات هائلة لتوفير حلول طاقية حديثة ومستدامة للبشرية.وبحسب مجلة "الطاقة"، ترغب الجزائر في أن تصبح لاعبًا رئيسًا بتطوير تنولوجيا الاندماج النووي المتقدمة، وإقامة شراكات لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير الموارد البشرية المرتبطة بهذا القطاع.وأكد الوزير الجزائري التزام بلاده بالعمل مع شركائها الدوليين بهدف تطوير طاقة الاندماج النووي، بما يعود بالفائدة على الجميع، منوها إلى أن الاجتماع أتاح فرصة لتأسيس رؤية مشتركة تهدف إلى دعم تطوير طاقة الاندماج النووي على المستوى العالمي.تشغيل أكبر مفاعل "اندماج" نووي في العالم
https://sarabic.ae/20241104/الجزائر-تكشف-عن-كتلة-الأجور-في-مشروع-قانون-المالية-لعام-2025-1094475481.html
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الاندماج النووي الجزائر الدول العربية العالم العربي
الاندماج النووي الجزائر الدول العربية العالم العربي

دولة عربية أفريقية تخطو خطوة مهمة في الاندماج النووي

09:07 GMT 07.11.2024
© Getty Images / koto_fejaصورة ثلاثية الأبعاد لمفاعل الاندماج النووي تظهر مجال توكاماك المغناطيسي لحصر البلازما في شكل حلقة.
صورة ثلاثية الأبعاد لمفاعل الاندماج النووي تظهر مجال توكاماك المغناطيسي لحصر البلازما في شكل حلقة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / koto_feja
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تتقدم دولة عربية بخطى موثوقة في قطاع الاندماج النووي، الأمر الذي من شأنه تعزيز مصادر الطاقة الخاصة في البلاد، والذي يعود بدوره بمكاسب كبيرة في مجال القطاع الاقتصادي وينعكس على جميع قطاعات التنمية.
وتعد مصادر الطاقة المرتبطة بالاندماج النووي من المصادر التي تصنف على أنها منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى أنها تحد من التأثيرات الضارة للبيئة من جهة أخرى.

وأبدت الجزائر رغبتها واهتمامها باحتضان مشروع تجريبي للطاقة الاندماجية، التزامًا منها بالتحول المستدام في مجال الطاقة، وذلك خلال مشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، في فعاليات الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور سفير الجزائر لدى إيطاليا محمد خليفي، والمدير العام لمجمع "سونلغاز" مراد عجال، ومحافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح.

مصدر لا محدود للطاقة

وخلال الاجتماع جدد الوزير الجزائري التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق واقع فعلي وملموس لطاقة الاندماج تعود بالفائدة على الجميع.
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وأكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن طاقة الاندماج النووي تتمتع بمزايا متعددة، وتُسهم في توفير حلول طاقية موثوقة وآمنة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، متفوقة على مصادر الوقود الأحفوري التقليدي، بحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

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"الاندماج النووي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الطاقة والحدّ من التأثيرات البيئية، كونه مصدرًا شبه لا محدود".

وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب - سبوتنيك عربي
محمد عرقاب
وزير الطاقة والمناجم الجزائري
وأشار عرقاب إلى اهتمام بلاده باحتضان مشروع تجريبي للطاقة الاندماجية، وإلى أن بلاده ترى في تكنولوجيا الاندماج النووي مصدرًا منخفض الكربون يحمل إمكانات هائلة لتوفير حلول طاقية حديثة ومستدامة للبشرية.

"تلتزم الجزائر بتنويع مصادرها الطاقية، وتسعى لتطوير مصادر جديدة ونظيفة، مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين، التي تنوي الجزائر توسيع استعمالها خلال السنوات القادمة".

وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب - سبوتنيك عربي
محمد عرقاب
وزير الطاقة والمناجم الجزائري
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وبحسب مجلة "الطاقة"، ترغب الجزائر في أن تصبح لاعبًا رئيسًا بتطوير تنولوجيا الاندماج النووي المتقدمة، وإقامة شراكات لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير الموارد البشرية المرتبطة بهذا القطاع.

"أفريقيا تمثّل مجالًا واعدًا لتطبيق الحلول الطاقية المبتكرة، إذ تعاني بعض مناطق القارة من ضعف الوصول إلى الطاقة".

وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب - سبوتنيك عربي
محمد عرقاب
وزير الطاقة والمناجم الجزائري
وأكد الوزير الجزائري التزام بلاده بالعمل مع شركائها الدوليين بهدف تطوير طاقة الاندماج النووي، بما يعود بالفائدة على الجميع، منوها إلى أن الاجتماع أتاح فرصة لتأسيس رؤية مشتركة تهدف إلى دعم تطوير طاقة الاندماج النووي على المستوى العالمي.
تشغيل أكبر مفاعل "اندماج" نووي في العالم
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