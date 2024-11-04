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https://sarabic.ae/20241104/الجزائر-تكشف-عن-كتلة-الأجور-في-مشروع-قانون-المالية-لعام-2025-1094475481.html
الجزائر تكشف عن كتلة الأجور في مشروع قانون المالية لعام 2025
الجزائر تكشف عن كتلة الأجور في مشروع قانون المالية لعام 2025
سبوتنيك عربي
كشف وزير المالية الجزائري عزيز فايد، اليوم الاثنين، عن كتلة الأجور ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T12:50+0000
2024-11-04T12:50+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن فايد أن مشروع قانون المالية تضمن 5843 مليار دينار جزائري كتلة الأجور، وذلك خلال استعراضه مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني.وأوضح الوزير الجزائري أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دينار جزائري وهو ما يمثل 43.79 % من ميزانية الدولة، بارتفاع بلغ 598 مليار دينار وزيادة 11.4% مقارنة بسنة 2024.وأوضح وزير المالية، أن قيمة صادرات المحروقات ستبلغ 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و 41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. كما أنه تم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. و رخصة التزام بـ 1844 مليار دج واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دج.يذكر أن الجزائر جاءت في المركز الثاني بقائمة بنك "أفريكسيم" للدول الأفريقية حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، الجزائر التي تمتلك احتياطي بقيمة 70.3 مليار دولار، يليها جنوب أفريقيا في المركز الثالث باحتياطيات 57.6 مليار دولار.وحلت ليبيا في المركز الأول، بتصنيف بنك تمويل التجارة في أفريقيا "أفريكسيم"، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها 80.7 مليارات دولار خلال العام الحالي، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي، بالتزامن مع كونها أحد كبار مصدر النفط في القارة، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وتحتل كلا من المغرب وتونس المركزين الرابع والثامن على التوالي، إذ يمتلك المغرب احتياطيات تقدر بنحو 34.8 مليار دولار، والناتجة من قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.وأشار تصنيف بنك "أفريكسيم" إلى أن نيجيريا ومصر، تحتلان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي.
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اقتصاد, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
اقتصاد, الجزائر, العالم العربي, الأخبار

الجزائر تكشف عن كتلة الأجور في مشروع قانون المالية لعام 2025

12:50 GMT 04.11.2024
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
تابعنا عبر
كشف وزير المالية الجزائري عزيز فايد، اليوم الاثنين، عن كتلة الأجور ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن فايد أن مشروع قانون المالية تضمن 5843 مليار دينار جزائري كتلة الأجور، وذلك خلال استعراضه مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير الجزائري أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دينار جزائري وهو ما يمثل 43.79 % من ميزانية الدولة، بارتفاع بلغ 598 مليار دينار وزيادة 11.4% مقارنة بسنة 2024.
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وأوضح وزير المالية، أن قيمة صادرات المحروقات ستبلغ 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و 41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. كما أنه تم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. و رخصة التزام بـ 1844 مليار دج واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دج.
يذكر أن الجزائر جاءت في المركز الثاني بقائمة بنك "أفريكسيم" للدول الأفريقية حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، الجزائر التي تمتلك احتياطي بقيمة 70.3 مليار دولار، يليها جنوب أفريقيا في المركز الثالث باحتياطيات 57.6 مليار دولار.
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وحلت ليبيا في المركز الأول، بتصنيف بنك تمويل التجارة في أفريقيا "أفريكسيم"، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها 80.7 مليارات دولار خلال العام الحالي، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي، بالتزامن مع كونها أحد كبار مصدر النفط في القارة، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وتحتل كلا من المغرب وتونس المركزين الرابع والثامن على التوالي، إذ يمتلك المغرب احتياطيات تقدر بنحو 34.8 مليار دولار، والناتجة من قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.
وأشار تصنيف بنك "أفريكسيم" إلى أن نيجيريا ومصر، تحتلان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي.
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