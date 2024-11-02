https://sarabic.ae/20241102/الرئيس-الجزائري-يثير-ضجة-على-مواقع-التواصل-بسبب-خط-يده-1094413735.html
الرئيس الجزائري يثير ضجة على مواقع التواصل بسبب خط يده
الرئيس الجزائري يثير ضجة على مواقع التواصل بسبب خط يده
سبوتنيك عربي
أحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خط يده الذي فاجأ المتابعين بجماله وجودته، وذلك حين استخدم الخط الديواني المعتمد... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T08:43+0000
2024-11-02T08:43+0000
2024-11-02T08:43+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان لقطات تظهر كلمات دونها تبون بخط يده في سجل الزوار الخاص بالمتحف الوطني العماني خلال زيارته الرسمية للسلطنة.وشملت نقاشات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث حول الاهتمام بتجويد الخط ودعم المقررات المدرسية المخصصة لتعليم أنماط الخط العربي.واستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر العلم العامر في مسقط، يوم الثلاثاء الماضي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة دولة للسلطنة استمرت لـ 3 أيام، وتميزت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني الجزائري وإطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بالرئيس الجزائري.ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين البلدين بما يُسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار، كما تشاورا حول الأحداث الراهنة وتبادلا الآراء بشأنها سعيا لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.وتعد زيارة سلطنة عمان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى مسقط، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.تأتي زيارة الرئيس تبون إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتشاور بين القيادتين.قبل وصوله إلى عمان، قام الرئيس الجزائري بزيارة عمل إلى مصر، حيث التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي. واستمرت الزيارة لمدة يومين، تم خلالها مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى ملفات إقليمية مهمة، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والأزمة الليبية.
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون, سلطنة عمان, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون, سلطنة عمان, الأخبار
الرئيس الجزائري يثير ضجة على مواقع التواصل بسبب خط يده
أحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خط يده الذي فاجأ المتابعين بجماله وجودته، وذلك حين استخدم الخط الديواني المعتمد في تدوين القرارات السلطانية الرسمية في سلطنة عمان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان لقطات تظهر كلمات دونها تبون بخط يده في سجل الزوار الخاص بالمتحف الوطني العماني خلال زيارته الرسمية للسلطنة.
وشملت نقاشات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث حول الاهتمام بتجويد الخط ودعم المقررات المدرسية المخصصة لتعليم أنماط الخط العربي.
واستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر العلم العامر في مسقط، يوم الثلاثاء الماضي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة دولة للسلطنة استمرت لـ 3 أيام، وتميزت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني الجزائري وإطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بالرئيس الجزائري.
ووفقا لوكالة
الأنباء العمانية، عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين البلدين بما يُسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار، كما تشاورا حول الأحداث الراهنة وتبادلا الآراء بشأنها سعيا لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.
وتعد زيارة سلطنة عمان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى مسقط، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.
تأتي زيارة الرئيس تبون إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتشاور بين القيادتين.
قبل وصوله إلى عمان، قام الرئيس الجزائري بزيارة عمل إلى مصر
، حيث التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي. واستمرت الزيارة لمدة يومين، تم خلالها مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى ملفات إقليمية مهمة، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والأزمة الليبية.