https://sarabic.ae/20241027/في-زيارة-رسمية-إلى-القاهرة-تبون-يبحث-مع-السيسي-التعاون-الثنائي-والقضايا-الإقليمية-1094203935.html
في زيارة رسمية إلى القاهرة... تبون يبحث مع السيسي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
في زيارة رسمية إلى القاهرة... تبون يبحث مع السيسي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
سبوتنيك عربي
يبدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى مصر، وزيارة دولة لسلطنة عُمان. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T09:04+0000
2024-10-27T09:04+0000
2024-10-27T09:04+0000
عبد المجيد تبون
الجزائر
مصر
سلطنة عمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg
وتندرج الزيارتان في إطار "تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور"، بحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأفادت تقارير بأن زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وملفات إقليمية، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة، والأزمة الليبية.وتعد زيارة تبون إلى مصر هي الثانية، منذ توليه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إذ كانت أولى زياراته للقاهرة في يناير/ كانون الثاني 2022.وتأتي زيارة الرئيس الجزائري الحالية إلى مصر في ظرف مختلف على صعيد العلاقة بين الجزائر والقاهرة، إذ يبرز هذه المرة تعاون أكبر في مجال إمدادات الجزائر للقاهرة من الغاز، فضلا عن تفاهم في بعض المسائل داخل الاتحاد الأفريقي، وتقارب لافت في المواقف بين الجزائر ومصر في عدد من الملفات والقضايا، بحسب التقارير.
https://sarabic.ae/20220125/الرئاسة-المصرية-تكشف-تفاصيل-المباحثات-بين-السيسي-وتبون-1057145237.html
الجزائر
مصر
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b93a48fb95a0110b257994fef6583305.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد المجيد تبون, الجزائر, مصر, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
عبد المجيد تبون, الجزائر, مصر, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
في زيارة رسمية إلى القاهرة... تبون يبحث مع السيسي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
يبدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى مصر، وزيارة دولة لسلطنة عُمان.
وتندرج الزيارتان في إطار "تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور"، بحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
وأفادت تقارير بأن زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وملفات إقليمية، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة، والأزمة الليبية.
وتعد زيارة تبون إلى مصر هي الثانية، منذ توليه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إذ كانت أولى زياراته للقاهرة في يناير/ كانون الثاني 2022.
وتأتي زيارة الرئيس الجزائري
الحالية إلى مصر في ظرف مختلف على صعيد العلاقة بين الجزائر والقاهرة، إذ يبرز هذه المرة تعاون أكبر في مجال إمدادات الجزائر للقاهرة من الغاز، فضلا عن تفاهم في بعض المسائل داخل الاتحاد الأفريقي، وتقارب لافت في المواقف بين الجزائر ومصر في عدد من الملفات والقضايا، بحسب التقارير.