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إصابة 40 إسرائيليا بينهم حالات خطرة بحادثة دهس في تل أبيب ومقتل المنفذ... صور وفيديو
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شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
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أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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48 د
مرايا العلوم
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183 د
عالم سبوتنيك
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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29 د
مرايا العلوم
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29 د
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108 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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لقاء سبوتنيك
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في زيارة رسمية إلى القاهرة... تبون يبحث مع السيسي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
في زيارة رسمية إلى القاهرة... تبون يبحث مع السيسي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
سبوتنيك عربي
يبدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى مصر، وزيارة دولة لسلطنة عُمان. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T09:04+0000
2024-10-27T09:04+0000
عبد المجيد تبون
الجزائر
مصر
سلطنة عمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وتندرج الزيارتان في إطار "تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور"، بحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأفادت تقارير بأن زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وملفات إقليمية، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة، والأزمة الليبية.وتعد زيارة تبون إلى مصر هي الثانية، منذ توليه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إذ كانت أولى زياراته للقاهرة في يناير/ كانون الثاني 2022.وتأتي زيارة الرئيس الجزائري الحالية إلى مصر في ظرف مختلف على صعيد العلاقة بين الجزائر والقاهرة، إذ يبرز هذه المرة تعاون أكبر في مجال إمدادات الجزائر للقاهرة من الغاز، فضلا عن تفاهم في بعض المسائل داخل الاتحاد الأفريقي، وتقارب لافت في المواقف بين الجزائر ومصر في عدد من الملفات والقضايا، بحسب التقارير.
https://sarabic.ae/20220125/الرئاسة-المصرية-تكشف-تفاصيل-المباحثات-بين-السيسي-وتبون-1057145237.html
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عبد المجيد تبون, الجزائر, مصر, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
عبد المجيد تبون, الجزائر, مصر, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي

في زيارة رسمية إلى القاهرة... تبون يبحث مع السيسي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

09:04 GMT 27.10.2024
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
يبدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى مصر، وزيارة دولة لسلطنة عُمان.
وتندرج الزيارتان في إطار "تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور"، بحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وأفادت تقارير بأن زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وملفات إقليمية، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة، والأزمة الليبية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل المباحثات بين السيسي وتبون
25 يناير 2022, 13:59 GMT
وتعد زيارة تبون إلى مصر هي الثانية، منذ توليه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إذ كانت أولى زياراته للقاهرة في يناير/ كانون الثاني 2022.
وتأتي زيارة الرئيس الجزائري الحالية إلى مصر في ظرف مختلف على صعيد العلاقة بين الجزائر والقاهرة، إذ يبرز هذه المرة تعاون أكبر في مجال إمدادات الجزائر للقاهرة من الغاز، فضلا عن تفاهم في بعض المسائل داخل الاتحاد الأفريقي، وتقارب لافت في المواقف بين الجزائر ومصر في عدد من الملفات والقضايا، بحسب التقارير.
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