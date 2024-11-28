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تتقدمها روسيا وإيران...20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي
تتقدمها روسيا وإيران...20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي
سبوتنيك عربي
تظهر إحصاءات 2024 وجود 7 دول عربية بين الدول الـ20 التي تمتلك أضخم احتياطيات غاز طبيعي مؤكدة في العالم، وأبرزها قطر التي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا، بينما... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T11:15+0000
2024-11-28T11:15+0000
اقتصاد
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أخبار روسيا اليوم
إيران
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
الجزائر
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وتتصدر روسيا قائمة أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميا.كما يقدر احتياطي روسيا من الغاز بنحو 1.5 ضعف احتياطي إيران التي تحتل المرتبة الثانية عالميا وأكثر من ضعفي احتياطيات قطر التي تصنف في المرتبة الأولى عربيا والثانية في الشرق الأوسط.ويمثل حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لدولة معينة جزءا مهما في تقييم قدراتها الاقتصادية، حسبما يشير موقع "غلوبال فاير بور"، الذي أورد قائمة بـ20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم في 2024.ويتم تحديد احتياطيات الغاز الطبيعي لكل دولة وفقا لحسابات جيولوجية وهندسية تحدد، بصورة تقديرية، كميات الغاز التي يمكن استخراجها من باطن الأرض داخل نطاق الدولة.
https://sarabic.ae/20241128/يؤثر-على-الاقتصاد-العالمي-دولة-عربية-تترقب-إضافة-75-ترليون-قدم-مكعب-من-احتياطيات-الغاز--1095272553.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجزائر
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجزائر

تتقدمها روسيا وإيران...20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي

11:15 GMT 28.11.2024
© Getty Images / SOPA Images / Contributorنماذج لخطوط غاز طبيعي روسية
نماذج لخطوط غاز طبيعي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
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تظهر إحصاءات 2024 وجود 7 دول عربية بين الدول الـ20 التي تمتلك أضخم احتياطيات غاز طبيعي مؤكدة في العالم، وأبرزها قطر التي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا، بينما تحتل إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
وتتصدر روسيا قائمة أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميا.
غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
يؤثر على الاقتصاد العالمي... دولة عربية تترقب إضافة 7.5 ترليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز
08:10 GMT
كما يقدر احتياطي روسيا من الغاز بنحو 1.5 ضعف احتياطي إيران التي تحتل المرتبة الثانية عالميا وأكثر من ضعفي احتياطيات قطر التي تصنف في المرتبة الأولى عربيا والثانية في الشرق الأوسط.
ويمثل حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لدولة معينة جزءا مهما في تقييم قدراتها الاقتصادية، حسبما يشير موقع "غلوبال فاير بور"، الذي أورد قائمة بـ20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم في 2024.
© Getty Images / SOPA Images / Contributorنماذج لخطوط إنتاج الغاز الروسية
نماذج لخطوط إنتاج الغاز الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
نماذج لخطوط إنتاج الغاز الروسية
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
روسيا: تتصدر الترتيب العالمي بنحو 47.8 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
إيران: تأتي في المرتبة الثانية عالميا بنحو 34 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
قطر: تصنف في المرتبة الـ3 عالميا بنحو 24 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
الولايات المتحدة الأمريكية: تصنف في المرتبة الـ4 عالميا بنحو 13.1 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
تركمانستان: تصنف في المرتبة الـ5 عالميا بنحو 11.3 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
السعودية: تصنف في المرتبة الـ6 عالميا بنحو 9.4 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
الصين: تصنف في المرتبة الـ7 عالميا بنحو 6.6 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
الإمارات: تصنف في المرتبة الـ8 عالميا بنحو 6 تريليونات متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
نيجيريا: تصنف في المرتبة الـ9 عالميا بنحو 5.6 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
فنزويلا: تصنف في المرتبة الـ10 عالميا بنحو 5.6 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
الجزائر: تصنف في المرتبة الـ11 عالميا بنحو 4.5 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
العراق: تصنف في المرتبة الـ12 عالميا بنحو 3.7 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
أستراليا: تصنف في المرتبة الـ13 عالميا بنحو 3.2 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
موزمبيق: تصنف في المرتبة الـ14 عالميا بنحو 2.8 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
كازاخستان: تصنف في المرتبة الـ15 عالميا بنحو 2.4 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
كندا: تصنف في المرتبة الـ16 عالميا بنحو تريليوني متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
أوزبكستان: تصنف في المرتبة الـ17 عالميا بنحو 1.8 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
مصر: تصنف في المرتبة الـ18 عالميا بنحو 1.8 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
الكويت: تصنف في المرتبة الـ19 عالميا بنحو 1.8 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
أذربيجان: تصنف في المرتبة الـ20 عالميا بنحو 1.7 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
ويتم تحديد احتياطيات الغاز الطبيعي لكل دولة وفقا لحسابات جيولوجية وهندسية تحدد، بصورة تقديرية، كميات الغاز التي يمكن استخراجها من باطن الأرض داخل نطاق الدولة.
© Sputnikتنتج 80 %... 3 دول تسيطر على سوق الغاز في أفريقيا
تنتج 80 %... 3 دول تسيطر على سوق الغاز في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
تنتج 80 %... 3 دول تسيطر على سوق الغاز في أفريقيا
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