https://sarabic.ae/20241128/تتقدمها-روسيا-وإيران20-دولة-تمتلك-أضخم-احتياطيات-الغاز-الطبيعي-1095286799.html

تتقدمها روسيا وإيران...20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي

تتقدمها روسيا وإيران...20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي

سبوتنيك عربي

تظهر إحصاءات 2024 وجود 7 دول عربية بين الدول الـ20 التي تمتلك أضخم احتياطيات غاز طبيعي مؤكدة في العالم، وأبرزها قطر التي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا، بينما... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T11:15+0000

2024-11-28T11:15+0000

2024-11-28T11:15+0000

اقتصاد

روسيا

أخبار روسيا اليوم

إيران

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

الجزائر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095287316_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_023e854dc36035dd05d50701cb628ba9.jpg

وتتصدر روسيا قائمة أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميا.كما يقدر احتياطي روسيا من الغاز بنحو 1.5 ضعف احتياطي إيران التي تحتل المرتبة الثانية عالميا وأكثر من ضعفي احتياطيات قطر التي تصنف في المرتبة الأولى عربيا والثانية في الشرق الأوسط.ويمثل حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لدولة معينة جزءا مهما في تقييم قدراتها الاقتصادية، حسبما يشير موقع "غلوبال فاير بور"، الذي أورد قائمة بـ20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم في 2024.ويتم تحديد احتياطيات الغاز الطبيعي لكل دولة وفقا لحسابات جيولوجية وهندسية تحدد، بصورة تقديرية، كميات الغاز التي يمكن استخراجها من باطن الأرض داخل نطاق الدولة.

https://sarabic.ae/20241128/يؤثر-على-الاقتصاد-العالمي-دولة-عربية-تترقب-إضافة-75-ترليون-قدم-مكعب-من-احتياطيات-الغاز--1095272553.html

إيران

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجزائر