https://sarabic.ae/20241128/دولة-عربية-تدشن-أكبر-استثمار-في-عام-2024--1095272271.html

دولة عربية تدشن أكبر استثمار في عام 2024

دولة عربية تدشن أكبر استثمار في عام 2024

سبوتنيك عربي

كشفت شركة نفطية في إحدى الدول العربية، عن أكبر استثمار من نوعه من قطاع الطاقة، خلال 2024، في خطوة من شأنها دعم استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع، لتلبية... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T07:56+0000

2024-11-28T07:56+0000

2024-11-28T07:56+0000

اقتصاد

العالم العربي

منشأة كيماويات

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg

صرحت شركة "أدنوك" الإماراتية عن أكبر استثمار من نوعه من قطاع الطاقة، خلال 2024، في خطوة من شأنها دعم إستراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع في قيادة الحلول منخفضة الكربون عالميًا.وأطلقت شركة النفط الإماراتية، يوم أمس الأربعاء، "إكس آر جي" (XRG)، كشركة استثمارية دولية رائدة في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).ووفقا لبيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، ستركز الشركة، على الاستثمار في المشروعات التي تسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، والكيماويات، والطاقة منخفضة الكربون.ونوه رئيس الإمارات إلى أن شركة "إكس آر جي" ستُبنى على إنجازات "أدنوك" في مجال الطاقة والاستثمارات الإستراتيجية، مؤكدًا أهمية دور "أدنوك" كمحفز رئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.وستركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئيًا، واستنادًا إلى خبرات "أدنوك"، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخرًا، على تطوير 3 منصات إستراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة وهي: منصة "إكس آر جي" العالمية للمواد الكيماوية، ومنصة "إكس آر جي" العالمية للغاز، ومنصة "إكس آر جي" للطاقات منخفضة الكربون.وبحسب البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن الشركة الجديدة تهدف إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، بالاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات.روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفطشركة نفطية عالمية "تغير حساباتها" بسبب 9 مليارات برميل "مختبئة" في حقل نفط عربي

https://sarabic.ae/20241125/دولة-عربية-تستحوذ-على-نسبة-كبيرة-من-اكتشاف-نفطي-ضخم-في-أفريقيا-1095150398.html

https://sarabic.ae/20241124/دولة-عربية-تشارك-في-اكتشاف-نفطي-عملاق-باحتياطيات-6-مليارات-برميل-1095134916.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, منشأة كيماويات, أخبار الإمارات العربية المتحدة