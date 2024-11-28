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بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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دولة عربية تدشن أكبر استثمار في عام 2024
دولة عربية تدشن أكبر استثمار في عام 2024
سبوتنيك عربي
كشفت شركة نفطية في إحدى الدول العربية، عن أكبر استثمار من نوعه من قطاع الطاقة، خلال 2024، في خطوة من شأنها دعم استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع، لتلبية... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T07:56+0000
2024-11-28T07:56+0000
اقتصاد
العالم العربي
منشأة كيماويات
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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صرحت شركة "أدنوك" الإماراتية عن أكبر استثمار من نوعه من قطاع الطاقة، خلال 2024، في خطوة من شأنها دعم إستراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع في قيادة الحلول منخفضة الكربون عالميًا.وأطلقت شركة النفط الإماراتية، يوم أمس الأربعاء، "إكس آر جي" (XRG)، كشركة استثمارية دولية رائدة في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).ووفقا لبيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، ستركز الشركة، على الاستثمار في المشروعات التي تسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، والكيماويات، والطاقة منخفضة الكربون.ونوه رئيس الإمارات إلى أن شركة "إكس آر جي" ستُبنى على إنجازات "أدنوك" في مجال الطاقة والاستثمارات الإستراتيجية، مؤكدًا أهمية دور "أدنوك" كمحفز رئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.وستركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئيًا، واستنادًا إلى خبرات "أدنوك"، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخرًا، على تطوير 3 منصات إستراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة وهي: منصة "إكس آر جي" العالمية للمواد الكيماوية، ومنصة "إكس آر جي" العالمية للغاز، ومنصة "إكس آر جي" للطاقات منخفضة الكربون.وبحسب البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن الشركة الجديدة تهدف إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، بالاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات.روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفطشركة نفطية عالمية "تغير حساباتها" بسبب 9 مليارات برميل "مختبئة" في حقل نفط عربي
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https://sarabic.ae/20241124/دولة-عربية-تشارك-في-اكتشاف-نفطي-عملاق-باحتياطيات-6-مليارات-برميل-1095134916.html
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اقتصاد, العالم العربي, منشأة كيماويات, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, العالم العربي, منشأة كيماويات, أخبار الإمارات العربية المتحدة

دولة عربية تدشن أكبر استثمار في عام 2024

07:56 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Максим Богодвид
تابعنا عبر
كشفت شركة نفطية في إحدى الدول العربية، عن أكبر استثمار من نوعه من قطاع الطاقة، خلال 2024، في خطوة من شأنها دعم استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، والكيماويات.
صرحت شركة "أدنوك" الإماراتية عن أكبر استثمار من نوعه من قطاع الطاقة، خلال 2024، في خطوة من شأنها دعم إستراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع في قيادة الحلول منخفضة الكربون عالميًا.
وأطلقت شركة النفط الإماراتية، يوم أمس الأربعاء، "إكس آر جي" (XRG)، كشركة استثمارية دولية رائدة في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).

واعتمد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة خلال ترؤسه الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك" إطلاق شركة "إكس آر جي" الاستثمارية الجديدة في مجال الطاقة والكيماويات منخفضة الانبعاثات لتسريع نمو أعمال "أدنوك" الدولية وتعزيز القيمة.

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ووفقا لبيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، ستركز الشركة، على الاستثمار في المشروعات التي تسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، والكيماويات، والطاقة منخفضة الكربون.
ونوه رئيس الإمارات إلى أن شركة "إكس آر جي" ستُبنى على إنجازات "أدنوك" في مجال الطاقة والاستثمارات الإستراتيجية، مؤكدًا أهمية دور "أدنوك" كمحفز رئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
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24 نوفمبر, 13:38 GMT
وستركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئيًا، واستنادًا إلى خبرات "أدنوك"، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخرًا، على تطوير 3 منصات إستراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة وهي: منصة "إكس آر جي" العالمية للمواد الكيماوية، ومنصة "إكس آر جي" العالمية للغاز، ومنصة "إكس آر جي" للطاقات منخفضة الكربون.
وبحسب البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن الشركة الجديدة تهدف إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، بالاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات.
روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفط
شركة نفطية عالمية "تغير حساباتها" بسبب 9 مليارات برميل "مختبئة" في حقل نفط عربي
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