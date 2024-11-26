https://sarabic.ae/20241126/الأكبر-في-العالم-دولة-عربية-تضح-حجر-الأساس-لمشروع-ضخم-للأمونيا-الزرقاء---1095206037.html
الأكبر في العالم... دولة عربية تضح حجر الأساس لمشروع ضخم للأمونيا الزرقاء
الأكبر في العالم... دولة عربية تضح حجر الأساس لمشروع ضخم للأمونيا الزرقاء
سبوتنيك عربي
وضعت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، حجر أساس مصنع أمونيا زرقاء ضخم بخبرات وطنية، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة مسيعيد الصناعية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T12:53+0000
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ويعدّ المشروع أكبر مصنع أمونيا زرقاء في العالم، حيث تتكون المنشأة من وحدة إنتاج بطاقة تبلغ 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا، كما يشتمل المصنع على وحدة لحقن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بطاقة تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا.ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من مصنع الأمونيا الزرقاء في مدينة مسيعيد خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتعاون بين شركة قطر للطاقة، التي ستكون المسؤول الأول عن المشروع، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو".
https://sarabic.ae/20241114/أمير-قطر-وأردوغان-يوقعان-8-اتفاقيات-بمجالات-الاقتصاد-والدفاع-والثقافة-1094809216.html
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العالم العربي, قطر, اقتصاد
العالم العربي, قطر, اقتصاد
الأكبر في العالم... دولة عربية تضح حجر الأساس لمشروع ضخم للأمونيا الزرقاء
وضعت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، حجر أساس مصنع أمونيا زرقاء ضخم بخبرات وطنية، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة مسيعيد الصناعية.
ويعدّ المشروع أكبر مصنع أمونيا زرقاء في العالم، حيث تتكون المنشأة من وحدة إنتاج بطاقة تبلغ 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا، كما يشتمل المصنع على وحدة لحقن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بطاقة تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا.
ومن المقرر بناء المصنع باستثمارات تبلغ نحو 4.4 مليار ريال قطري (1.2 مليار دولار) في مدينة مسيعيد الصناعية، التي توفر موقعًا استراتيجيًا وبنية تحتية متكاملة، وإمكانات مثالية.
وستعمل قطر على توفير أكثر من 35 ميغاواط من الكهرباء لمصنع الأمونيا الزرقاء في مدينة مسيعيد، وذلك من محطة الطاقة الشمسية التي تنشأ حاليًا في المدينة الصناعية.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من مصنع الأمونيا الزرقاء في مدينة مسيعيد خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتعاون بين شركة قطر للطاقة، التي ستكون المسؤول الأول عن المشروع، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو".