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بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
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يؤثر على الاقتصاد العالمي... دولة عربية تترقب إضافة 7.5 ترليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز
يؤثر على الاقتصاد العالمي... دولة عربية تترقب إضافة 7.5 ترليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز
سبوتنيك عربي
تشهد احتياطيات الغاز في السعودية، زيادة ضخمة خلال العام المقبل، في إطار مساعي الرياض، لزيادة استكشاف الوقود، الذي يُنظر إليه بصفته مصدرًا قيمًا وموثوقًا للطاقة... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T08:10+0000
2024-11-28T08:10+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وكشفت بيانات رسمية، عن خطط لاستبدال وتعظيم احتياطيات المملكة من النفط والغاز، بإحلال 100% مـن إنتاج عام 2024 من النفط الخام والمكثفات، وإضافـة 7.5 تريليـون قـدم مكعبة قياسية مـن الغاز خلال العام المقبل.وتدعم خطط زيادة احتياطيات الغاز في السعودية رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى التحول من استهلاك الوقود السائل إلى استعمال الغاز، ليس لتوليد الكهرباء فحسب، وإنما لإنتاج المياه من البحر والعديد من الصناعات الحيوية، حسبما ذكرته منصة أخبار "الطاقة". ونجحت السعودية في زيادة احتياطياتها من الغاز، في عام 2023، إلى 335.9 تريليون قدم مكعبة (9.5 تريليون متر مكعب)، مقابل نحو 300.41 تريليون قدم مكعبة (8.5 تريليون متر مكعب) خلال 2022.ووقعت أرامكو السعودية في 30 يونيو/حزيران، عقودًا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار لمواصلة توسعة إستراتيجيتها في مجال الغاز، التي تستهدف نمو إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021.
https://sarabic.ae/20241125/مشروع-بأرقام-عالمية-السعودية-تكشف-موعد-تشغيل-أكبر-شبكة-أنفاق-في-المنطقة-1095168812.html
https://sarabic.ae/20241127/روسيا-والسعودية-وكازاخستان-تؤكد-خططها-لخفض-إنتاج-النفط-1095261119.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

يؤثر على الاقتصاد العالمي... دولة عربية تترقب إضافة 7.5 ترليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز

08:10 GMT 28.11.2024
© YouTube.comغاز طبيعي
غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© YouTube.com
تابعنا عبر
تشهد احتياطيات الغاز في السعودية، زيادة ضخمة خلال العام المقبل، في إطار مساعي الرياض، لزيادة استكشاف الوقود، الذي يُنظر إليه بصفته مصدرًا قيمًا وموثوقًا للطاقة لجميع العملاء في الحاضر والمستقبل.
وكشفت بيانات رسمية، عن خطط لاستبدال وتعظيم احتياطيات المملكة من النفط والغاز، بإحلال 100% مـن إنتاج عام 2024 من النفط الخام والمكثفات، وإضافـة 7.5 تريليـون قـدم مكعبة قياسية مـن الغاز خلال العام المقبل.
وتدعم خطط زيادة احتياطيات الغاز في السعودية رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى التحول من استهلاك الوقود السائل إلى استعمال الغاز، ليس لتوليد الكهرباء فحسب، وإنما لإنتاج المياه من البحر والعديد من الصناعات الحيوية، حسبما ذكرته منصة أخبار "الطاقة".
ضبابية الحركة فائقة السرعة أثناء القيادة عبر نفق ليلاً قطار مستقبلي أحادي القطار فائق السرعة في طوكيو، اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مجتمع
مشروع بأرقام عالمية... السعودية تكشف موعد تشغيل أكبر شبكة أنفاق في المنطقة
25 نوفمبر, 13:35 GMT
تشمل خطط تطوير احتياطيات الغاز في السعودية خلال العام المقبل اكتمال أعمال إنشاء معمل الغاز في حقل الجافورة غير التقليدي، والمتوقع بدء إنتاجه في عام 2025.
ونجحت السعودية في زيادة احتياطياتها من الغاز، في عام 2023، إلى 335.9 تريليون قدم مكعبة (9.5 تريليون متر مكعب)، مقابل نحو 300.41 تريليون قدم مكعبة (8.5 تريليون متر مكعب) خلال 2022.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفط
أمس, 16:28 GMT

وكشفت موازنة السعودية 2025، طالعتها، حسب منصة أخبار "الطاقة"، عن توقع وصول إنتاج حقل الجافورة إلى 2 مليار قدم مكعـبة من الغـاز يوميًا بحلـول عام 2030، ما يعزز من دخول المملكة إلى نادي الدول المصدرة للغاز خلال سنوات.

ووقعت أرامكو السعودية في 30 يونيو/حزيران، عقودًا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار لمواصلة توسعة إستراتيجيتها في مجال الغاز، التي تستهدف نمو إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021.
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