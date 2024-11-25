https://sarabic.ae/20241125/مشروع-بأرقام-عالمية-السعودية-تكشف-موعد-تشغيل-أكبر-شبكة-أنفاق-في-المنطقة-1095168812.html

مشروع بأرقام عالمية... السعودية تكشف موعد تشغيل أكبر شبكة أنفاق في المنطقة

مشروع بأرقام عالمية... السعودية تكشف موعد تشغيل أكبر شبكة أنفاق في المنطقة

سبوتنيك عربي

تتهيأ العاصمة السعودية لدخول مرحلة جديدة في عالم النقل العام، وذلك مع اقتراب موعد التشغيل الرسمي لمشروع مترو الرياض، إذ يعتبر المشروع نقلة نوعية تعكس طموحات... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T13:35+0000

2024-11-25T13:35+0000

2024-11-25T13:46+0000

مجتمع

منوعات

السعودية

طرق

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يمثل مترو الرياض جزءًا رئيسيًا من خطة تطوير النقل الحضري في العاصمة السعودية، حيث يغطي 6 خطوط رئيسية تربط بين مختلف أحياء المدينة على امتداد 176 كيلومترًا، تضم 85 محطة، منها 8 محطات رئيسية تربط الخطوط الستة ببعضها.مشروع بأرقام عالميةتبلغ الطاقة الاستيعابية للمترو 1.16 مليون راكب يوميًا، ويتوقع أن تسهم القطارات، التي تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة، في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، إذ يعد المشروع أحد أكبر الاستثمارات في البنية التحتية للنقل على مستوى العالم.يهدف المشروع إلى تقليل عدد السيارات على الطرق بمقدار مليوني رحلة يوميًا، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري في واحدة من أكثر المدن ازدحامًا في المملكة. إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، مما يعكس التزام المملكة بمعايير الاستدامة البيئية.أداة لتحقيق رؤية السعودية 2030يعد مترو الرياض ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم حل مستدام للنقل العام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد المحلي. كما أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات الطاقة المتجددة، ما يجعله أحد أكثر أنظمة النقل كفاءة واستدامة في المنطقة، بحسب العربية.يمثل المترو حلا حضريًا مبتكرًا يلبي الاحتياجات المتزايدة للتنقل وذلك مع النمو السكاني المتوقع في الرياض، والذي يقدر بأن يتجاوز 8.5 مليون نسمة خلال العقد المقبل، كما أن تحسين الاتصال بين أحياء المدينة يعزز الإنتاجية الاقتصادية ويقلل من التكاليف الزمنية والمادية للتنقل.وداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديودولة عربية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين الطرق والبنية التحتية لديها

https://sarabic.ae/20241125/دولة-عربية-تعتمد-الذكاء-الاصطناعي-لتحسين-الطرق-والبنية-التحتية-لديها-1095159045.html

https://sarabic.ae/20241125/مسابقة-توظيف-ضخمة-في-الجزائر-تشمل-فئات-واسعة-بهدف-تنفيذ-عمليات-استراتيجية-1095151824.html

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منوعات, السعودية, طرق