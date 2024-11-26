https://sarabic.ae/20241126/الكرملين-التيار-الشمالي-2-لا-يحتاج-إلى-ترميم-وجاهز-للعمل-1095198109.html

الكرملين: "التيار الشمالي-2" لا يحتاج إلى ترميم وجاهز للعمل

الكرملين: "التيار الشمالي-2" لا يحتاج إلى ترميم وجاهز للعمل

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2" لا يحتاج إلى ترميم، مشيرًا إلى أنه يمكن تشغيل الخط على... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T11:04+0000

2024-11-26T11:04+0000

2024-11-26T11:04+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا لن ترمم خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2": "التيار الشمالي-2" لا يحتاج إلى ترميم، أولا وقبل كل شيء، هذا أنبوب جاهز ويمكن أن يبدأ (العمل) على الفور، والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، تحدث عن هذا".وأجاب بيسكوف، عندما سُئل كيف ينظر الكرملين إلى احتمال شراء مستثمرين أجانب لـ"التيار الشمالي-2" إذا تم طرحه للمزاد: "الآن، بالنسبة لرغبة رجال الأعمال الأمريكيين في شراء "التيار الشمالي-2". لم أسمع أن جميع المساهمين يؤيدون طرح منشأة البنية التحتية الحيوية للطاقة في مزاد علني، كما لم أسمع أن الجانب الروسي، ممثلاً بشركة "غازبروم"، يرغب في بيعه. وهنا أيضًا، بالطبع، هناك عامل رئيسي، فخط الأنابيب هو وسيلة، إنه أداة، وكل شيء مبني حول احتياطيات الغاز ومصدر الغاز، ومصدر الغاز هو شركة "غازبروم"، كما أنني لست على علم برغبة شركة "غازبروم" في تسليم أدوات نقل الغاز إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لم أسمع عن ذلك، ربما يجب أن تسألوا الشركة نفسها".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "المستثمر الأمريكي ستيفن لينش، أبدى رغبته بالمشاركة في المزايدة على خط أنابيب غاز "التيار الشمالي-2" إذا تم طرحه للبيع بالمزاد كجزء من إجراءات إفلاس المشغل المسجل في سويسرا لخط أنابيب "التيار الشمالي-2"، شركة "آي جي".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.الاستخبارات الروسية: تفجير "التيار الشمالي" حرب من الأنغلوسكسونيين ضد الأوروبيينخبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"خبير: واشنطن متورطة في التخطيط لتفجير "السيل الشمالي" مع أوكرانيا وبولندا

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