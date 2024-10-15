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المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أنه إذا تم حرمان بودابست من الإعفاء من العقوبات بشأن شراء النفط من خط أنابيب النفط الروسي الواصل لسلوفاكيا عبر بلاده، فإن... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T08:59+0000
2024-10-15T09:00+0000
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وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "عادة ما تتم مراجعة العقوبات كل 6 أشهر، وبينما يتم تطبيق العقوبات، يجب أن تظل هذه الاستثناءات (على إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أوكرانيا ويزود جزئياً مصافي التكرير المجرية والسلوفاكية) سارية المفعول، وإلا فإننا سنستخدم حق النقض ضد العقوبات".وأشار وزير الخارجية المجري، إلى أن زعماء بقية دول الاتحاد الأوروبي "يفهمون ذلك جيدًا، ولهذا السبب يتم منح الاستثناءات".وقال الوزير المجري: "في الأساس، نحن نعمل على زيادة حجم المشتريات. لقد وقّعنا بالفعل على اتفاقية (إضافية) للربع الأخير من هذا العام، والتي تغطي كميات إضافية (من الغاز) بسعر يضمن لنا أسعارًا تنافسية ونتفاوض الآن على اتفاق للعام المقبل".وشدد سيارتو على أن التعاون الصادق بين "غازبروم" والمجر، كان أساسًا مستقرًا لإمدادات البلاد الآمنة، ولم تواجه بودابست أي مشاكل على مدار فترة التعاون الطويلة بأكملها.وفي مايو/ أيار 2022، اعتمد زعماء الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي نصت على فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.وفي الوقت نفسه، أثر الحظر فقط على الإمدادات عن طريق البحر، ولم يكن النفط الذي يتم توفيره عبر خط أنابيب "دروجبا" خاضعًا للقيود، وذلك بناء على طلب المجر في المقام الأول.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.رئيس النقابة العامة للنفط: استئناف الإنتاج بكل الحقول النفطية في ليبياالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعلن إعادة فتح الحقول النفطية واستئناف عمليات التصدير بشكل طبيعي
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روسيا, المجر, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, المجر, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي

08:59 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 09:00 GMT 15.10.2024)
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أنه إذا تم حرمان بودابست من الإعفاء من العقوبات بشأن شراء النفط من خط أنابيب النفط الروسي الواصل لسلوفاكيا عبر بلاده، فإن المجر ستستخدم حق النقض ضد العقوبات ذاتها بوجه الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "عادة ما تتم مراجعة العقوبات كل 6 أشهر، وبينما يتم تطبيق العقوبات، يجب أن تظل هذه الاستثناءات (على إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أوكرانيا ويزود جزئياً مصافي التكرير المجرية والسلوفاكية) سارية المفعول، وإلا فإننا سنستخدم حق النقض ضد العقوبات".
وأشار وزير الخارجية المجري، إلى أن زعماء بقية دول الاتحاد الأوروبي "يفهمون ذلك جيدًا، ولهذا السبب يتم منح الاستثناءات".

ووفقا له، فإن المجر وشركة "غازبروم" تناقشان اتفاقًا لعام 2025، بشأن مشتريات إضافية من الغاز من قبل بودابست مع الحفاظ على سعر تنافسي، لزيادة حجم الوقود المستورد، ومن المخطط استخدام الإمكانات الكاملة للسيل التركي.

وقال الوزير المجري: "في الأساس، نحن نعمل على زيادة حجم المشتريات. لقد وقّعنا بالفعل على اتفاقية (إضافية) للربع الأخير من هذا العام، والتي تغطي كميات إضافية (من الغاز) بسعر يضمن لنا أسعارًا تنافسية ونتفاوض الآن على اتفاق للعام المقبل".

وأشار إلى أن "هذا أصبح ممكنا بفضل قدرة خط أنابيب الغاز التركي ستريم، وسوف نستخدم كل القدرة، ما سيسمح لنا بزيادة الكميات بموجب جميع العقود التجارية".

وشدد سيارتو على أن التعاون الصادق بين "غازبروم" والمجر، كان أساسًا مستقرًا لإمدادات البلاد الآمنة، ولم تواجه بودابست أي مشاكل على مدار فترة التعاون الطويلة بأكملها.
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27 سبتمبر, 08:58 GMT
وفي مايو/ أيار 2022، اعتمد زعماء الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي نصت على فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.
وفي الوقت نفسه، أثر الحظر فقط على الإمدادات عن طريق البحر، ولم يكن النفط الذي يتم توفيره عبر خط أنابيب "دروجبا" خاضعًا للقيود، وذلك بناء على طلب المجر في المقام الأول.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
رئيس النقابة العامة للنفط: استئناف الإنتاج بكل الحقول النفطية في ليبيا
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