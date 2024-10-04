رئيس النقابة العامة للنفط: استئناف الإنتاج بكل الحقول النفطية في ليبيا

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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https://sarabic.ae/20241004/رئيس-النقابة-العامة-للنفط-استئناف-الإنتاج-بكل-الحقول-النفطية-في-ليبيا-1093433281.html
رئيس النقابة العامة للنفط: استئناف الإنتاج بكل الحقول النفطية في ليبيا
رئيس النقابة العامة للنفط: استئناف الإنتاج بكل الحقول النفطية في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس النقابة العامة الليبية للنفط سالم الرميح، أن إنتاج النفط في الحقول التي كانت مغلقة بسبب فرض القوة القاهرة قد بدأ يعود بشكل تدريجي. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T13:24+0000
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وأوضح الرميح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن رفع القوة القاهرة هو ما مهد الطريق لاستئناف عمليات الإنتاج في هذه الحقول، ما يعني أن العودة التدريجية للإنتاج ستتضاعف في الفترة المقبلة.وتشير تلك الأخبار إلى استقرار في عمليات إنتاج النفط بعد فترة من التوقف، وهو ما قد يسهم في استعادة التوازن في السوق المحلية والدولية.وأغلقت ليبيا عدداً من الحقول والموانئ النفطية في الآونة الأخيرة بعد إعلان حالة القوة القاهرة في قطاع النفط. يأتي هذا الإغلاق وسط توترات سياسية وأمنية في البلاد، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط قبل أشهر عن تعليق عمليات الإنتاج والتصدير بسبب تدهور الأوضاع في مناطق الإنتاج، ما أثر بشكل مباشر على إمدادات النفط الليبية للأسواق العالمية.وهذا الإغلاق فاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على عائدات النفط، وقد أثار ذلك القلق في الأسواق العالمية بشأن تأثيره على أسعار النفط، في ظل اضطرابات الإنتاج العالمية الأخرى.وتم يوم الأمس الخميس رفع القوة القاهرة واستئناف العمل في الحقول والمواني النفطية في ليبيا بعد توقف استمر لفترة نتيجة إضرابات أو خلافات سياسية. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية رفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج والنقل بشكل طبيعي.من المتوقع أن يسهم هذا الاستئناف في استقرار إنتاج النفط وزيادة الصادرات، وهو أمر حيوي للاقتصاد الليبي.
https://sarabic.ae/20240827/رئيس-النقابة-العامة-للنفط-في-ليبيا-يؤكد-لـسبوتنيك-إغلاق-حقل-الفيل-1092142985.html
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حصري, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
حصري, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد

رئيس النقابة العامة للنفط: استئناف الإنتاج بكل الحقول النفطية في ليبيا

13:24 GMT 04.10.2024
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Andrey Stenin
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حصري
أكد رئيس النقابة العامة الليبية للنفط سالم الرميح، أن إنتاج النفط في الحقول التي كانت مغلقة بسبب فرض القوة القاهرة قد بدأ يعود بشكل تدريجي.
وأوضح الرميح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن رفع القوة القاهرة هو ما مهد الطريق لاستئناف عمليات الإنتاج في هذه الحقول، ما يعني أن العودة التدريجية للإنتاج ستتضاعف في الفترة المقبلة.
وحدة ضخ النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا يؤكد لـ"سبوتنيك" إغلاق حقل "الفيل"
27 أغسطس, 15:10 GMT
وتشير تلك الأخبار إلى استقرار في عمليات إنتاج النفط بعد فترة من التوقف، وهو ما قد يسهم في استعادة التوازن في السوق المحلية والدولية.
وأغلقت ليبيا عدداً من الحقول والموانئ النفطية في الآونة الأخيرة بعد إعلان حالة القوة القاهرة في قطاع النفط. يأتي هذا الإغلاق وسط توترات سياسية وأمنية في البلاد، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط قبل أشهر عن تعليق عمليات الإنتاج والتصدير بسبب تدهور الأوضاع في مناطق الإنتاج، ما أثر بشكل مباشر على إمدادات النفط الليبية للأسواق العالمية.
وهذا الإغلاق فاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على عائدات النفط، وقد أثار ذلك القلق في الأسواق العالمية بشأن تأثيره على أسعار النفط، في ظل اضطرابات الإنتاج العالمية الأخرى.
وتم يوم الأمس الخميس رفع القوة القاهرة واستئناف العمل في الحقول والمواني النفطية في ليبيا بعد توقف استمر لفترة نتيجة إضرابات أو خلافات سياسية. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية رفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج والنقل بشكل طبيعي.
من المتوقع أن يسهم هذا الاستئناف في استقرار إنتاج النفط وزيادة الصادرات، وهو أمر حيوي للاقتصاد الليبي.
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