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ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
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رئيس نقابة النفط في ليبيا: خسائر اقتصادية كبيرة في البلاد بسبب الإغلاقات
رئيس نقابة النفط في ليبيا: خسائر اقتصادية كبيرة في البلاد بسبب الإغلاقات
سبوتنيك عربي
قال سالم الرميح، رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، إن الإغلاقات لا تزال مستمرة في معظم الحقول النفطية في البلاد. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T08:28+0000
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وأضاف الرميح لـ"سبوتنيك"، أن ذلك باستثناء الحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط التي تقع شرقي البلاد، أما فيما يتعلق بالحقول التي تقع في المنطقة الغربية تصل نسبة الاغلاقات فيها إلى 80%.وأشار الرميح إلى أن هناك تأثيرات سلبية تتعلق بالجانب الفني في الحقول وخطوط نقل النفط الخام، ومشاكل كبيرة سوف تتعرض لها الخطوط والآبار، والمضخات الموجودة على الآبار، بالإضافة إلى عدة مشاكل تعرض لها القطاع بعد هذه الإغلاقات.واعتبر أنه "لا توجد أي حلول منتظرة في ظل حالة عدم الاستقرار والمشاكل التي تمر بها ليبيا من صراعات كبيرة وتكالب على قوت الليبيين، بالإضافة للصراعات التي حدثت على مصرف ليبيا المركزي".وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد قد أعلنت، في 26 آب/أغسطس الماضي، حالة "القوة القاهرة" في جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف تصدير وإنتاج النفط إلى حين إشعار آخر.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.دولة عربية تواجه خطر الظلام الكامل... ومطالبات بالتدخل العاجلمحللون: التدخلات الدولية في الشأن الليبي انتهاك واضح لسيادة الدولة
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, سوق النفط
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, سوق النفط

رئيس نقابة النفط في ليبيا: خسائر اقتصادية كبيرة في البلاد بسبب الإغلاقات

08:28 GMT 13.09.2024
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Andrey Stenin
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قال سالم الرميح، رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، إن الإغلاقات لا تزال مستمرة في معظم الحقول النفطية في البلاد.
وأضاف الرميح لـ"سبوتنيك"، أن ذلك باستثناء الحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط التي تقع شرقي البلاد، أما فيما يتعلق بالحقول التي تقع في المنطقة الغربية تصل نسبة الاغلاقات فيها إلى 80%.

وأوضح المسؤول الليبي أن الخسائر المتعلقة بهذه الإغلاقات تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة جدا، ولا تزال الخسائر مستمرة مع استمرار الإغلاقات.

وأشار الرميح إلى أن هناك تأثيرات سلبية تتعلق بالجانب الفني في الحقول وخطوط نقل النفط الخام، ومشاكل كبيرة سوف تتعرض لها الخطوط والآبار، والمضخات الموجودة على الآبار، بالإضافة إلى عدة مشاكل تعرض لها القطاع بعد هذه الإغلاقات.
واعتبر أنه "لا توجد أي حلول منتظرة في ظل حالة عدم الاستقرار والمشاكل التي تمر بها ليبيا من صراعات كبيرة وتكالب على قوت الليبيين، بالإضافة للصراعات التي حدثت على مصرف ليبيا المركزي".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية: قطاع النفط في ليبيا يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة
أمس, 08:09 GMT
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد قد أعلنت، في 26 آب/أغسطس الماضي، حالة "القوة القاهرة" في جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف تصدير وإنتاج النفط إلى حين إشعار آخر.
واعتبرت الحكومة أن القرار "جاء انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام على خلفية "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
دولة عربية تواجه خطر الظلام الكامل... ومطالبات بالتدخل العاجل
محللون: التدخلات الدولية في الشأن الليبي انتهاك واضح لسيادة الدولة
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