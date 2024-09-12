https://sarabic.ae/20240912/وزير-النفط-في-حكومة-الوحدة-الوطنية-قطاع-النفط-في-ليبيا-يشهد-مخالفات-قانونية-غير-مسبوقة---1092629807.html

وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية: قطاع النفط في ليبيا يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة

وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية: قطاع النفط في ليبيا يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، أن قطاع النفط في ليبيا تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة، مشيرًا... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T08:09+0000

2024-09-12T08:09+0000

2024-09-12T08:09+0000

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بنغازي – سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وإجابة عن سؤال حول اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط وما إذا كان لدى وزارته خطط للتعاون مع تركيا: "في الحقيقة، لا علم لي بهذا الموضوع. الإجراء الصحيح والسليم من الناحية القانونية هو طرح مثل هذه الأعمال في عطاء عام. للأسف، ما يجري حالياً في قطاع النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط يتضمن مخالفات واضحة وغير مسبوقة للتشريعات والقوانين النافذة".وفيما يتعلق بالإعلانات المتكررة عن إغلاق حقول نفطية في ليبيا، أكد عون أن "الإغلاقات النفطية تؤثر بشكل مباشر على دخل البلاد، وتؤثر سلباً على علاقتنا بالزبائن، ما قد يؤدي إلى فقدانهم".وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمس الأربعاء، أن "ليبيا اقترحت علينا إرسال سفينة مسح زلزالي للبحث عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها ونحن نرحب بذلك".محللون: النفط الليبي أصبح ورقة ضغط لأطراف محلية ودوليةكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقّع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما بوقت لاحق.وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار العمل بالاتفاق المذكور مع تركيا.من جانب آخر، كشف مصدر حكومي ليبي رفيع لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بصدد اتخاذ قرارات مهمة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، تشمل إحداث تغييرات على تشكيل مجلس إدارتها تطال رئيسها فرحات بن قدارة، على خلفية أزمة وقف تصدير النفط.وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد قد أعلنت، في 26 آب/أغسطس الماضي، حالة "القوة القاهرة" في جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف تصدير وإنتاج النفط إلى حين إشعار آخر.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.دولة عربية تواجه خطر الظلام الكامل... ومطالبات بالتدخل العاجلمحللون: التدخلات الدولية في الشأن الليبي انتهاك واضح لسيادة الدولة

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العالم العربي, اقتصاد, ناقلة نفط, أخبار ليبيا اليوم