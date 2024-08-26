https://sarabic.ae/20240826/إغلاق-الحقول-النفطية-في-منطقة-الواحات-الليبية-على-خلفية-أزمة-المصرف-المركزي-1092094632.html
إغلاق الحقول النفطية في منطقة الواحات الليبية على خلفية أزمة المصرف المركزي
إغلاق الحقول النفطية في منطقة الواحات الليبية على خلفية أزمة المصرف المركزي
سبوتنيك عربي
أعلن شباب المناطق النفطية والفعاليات الاجتماعية في مدن الواحات الواقعة جنوب شرق ليبيا، اليوم الاثنين، إغلاق الحقول النفطية في المنطقة وذلك على خلفية أزمة مصرف... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T02:03+0000
2024-08-26T02:03+0000
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بنغازي - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "المشهد الليبي" عن بيان أصدره شباب المناطق النفطية بمنطقة الواحات، قوله: "نعلن توجهنا لإغلاق الحقول النفطية بالكامل لحين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم وإعطاء كل ذي حق حقه". مضيفًا: "سوف نستمر في الإغلاق حتى تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة".وتُعد منطقة الواحات من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في ليبيا، حيث تحتوي على عدد كبير من الحقول المنتجة للنفط.وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، أن إغلاق الموانئ والحقول النفطية في شرقي البلاد قد يكون خيارًا مطروحًا إذا استمرت الظروف القاهرة، محذرًا من أن استغلال هذه الثروة بشكل غير عادل قد يجر البلاد إلى منزلق خطير.جاءت تصريحات السنوسي الحليق وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل الأزمة الراهنة حول مصرف ليبيا المركزي والصراع بين الأقاليم الليبية على توزيع الموارد.وقبل أيام أصدر المجلس الرئاسي قرارا بإعادة هيكلة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محمد الشكري محافظًا جديدًا، استنادًا إلى قرار البرلمان لعام 2018 ولكن البرلمان قام بإلغاء القرار وأكد استمرار الصديق الكبير محافظا للمصرف.
https://sarabic.ae/20240822/رئيس-النقابة-العامة-للنفط-في-ليبيا-خسائر-قطاع-النفط-كبيرة-تتجاوز-100-مليون-دولار-يوميا-1092008145.html
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أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي, تعيين محافظ للبنك المركزي الليبي, حاكم المرصف المركزي الليبي
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي, تعيين محافظ للبنك المركزي الليبي, حاكم المرصف المركزي الليبي
إغلاق الحقول النفطية في منطقة الواحات الليبية على خلفية أزمة المصرف المركزي
أعلن شباب المناطق النفطية والفعاليات الاجتماعية في مدن الواحات الواقعة جنوب شرق ليبيا، اليوم الاثنين، إغلاق الحقول النفطية في المنطقة وذلك على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي.
بنغازي - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "المشهد الليبي" عن بيان أصدره شباب المناطق النفطية بمنطقة الواحات، قوله: "نعلن توجهنا لإغلاق الحقول النفطية بالكامل لحين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم وإعطاء كل ذي حق حقه". مضيفًا: "سوف نستمر في الإغلاق حتى تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة".
وتابع البيان: "تابعنا ما تمر به البلاد من أحداث متسارعة ومحاولة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بالقوة والاستفراد بالأموال من قبل ضعفاء النفوس". مشددًا على أن "أصحاب المصالح الشخصية يريدون تمرير القرارات والتلاعب بأموال الليبيين وزيادة معاناة الشعب الليبي".
وتُعد منطقة الواحات من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في ليبيا، حيث تحتوي على عدد كبير من الحقول المنتجة للنفط.
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، أن إغلاق الموانئ والحقول النفطية في شرقي البلاد قد يكون خيارًا مطروحًا إذا استمرت الظروف القاهرة، محذرًا من أن استغلال هذه الثروة بشكل غير عادل قد يجر البلاد إلى منزلق خطير.
جاءت تصريحات السنوسي الحليق وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل الأزمة الراهنة حول مصرف ليبيا المركزي والصراع بين الأقاليم الليبية على توزيع الموارد.
وقبل أيام أصدر المجلس الرئاسي قرارا بإعادة هيكلة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محمد الشكري محافظًا جديدًا، استنادًا إلى قرار البرلمان لعام 2018 ولكن البرلمان قام بإلغاء القرار وأكد استمرار الصديق الكبير محافظا للمصرف.