https://sarabic.ae/20240822/رئيس-النقابة-العامة-للنفط-في-ليبيا-خسائر-قطاع-النفط-كبيرة-تتجاوز-100-مليون-دولار-يوميا-1092008145.html
رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: خسائر قطاع النفط كبيرة تتجاوز 100 مليون دولار يوميا
رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: خسائر قطاع النفط كبيرة تتجاوز 100 مليون دولار يوميا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا، سالم الرميح، اليوم الخميس، أن "الخسائر المالية في قطاع النفط مستمرة حتى الآن، جراء إغلاق حقل الشرارة النفطي، وذلك لأن... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T15:57+0000
2024-08-22T15:57+0000
2024-08-22T15:57+0000
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وتابع الرميح في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ما يتعلق بإقفال حقل الشرارة، فإن الحقل مغلق وزادت مدة الإغلاق عن أسبوعين".وقدّر الرميح أن "الخسائر اليومية وصلت إلى 170 مليون دولار، أي ما يعادل 3 مليارات دينار ليبي تقريبا".وقال المسؤول الليبي إن "قطاع النفط يمثل 97% من الدخل العام لخزينة الدولة، وسوف يؤثر تأثيرا مباشرا على الحياة اليومية للمواطن الليبي، باعتبار أنه شريان الحياة وقوت لكل مواطن ليبي".وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استنكرت خلال الشهر الجاري، المحاولات التي تهدف إلى تعطيل إنتاج الحقل، الذي يمثل 40 في المئة من إنتاج النفط في البلاد.وأكدت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، أن "هذه الإغلاقات سوف تساهم في تفاقم معاناة الشعب الليبي، الذي دفع ثمن تكرارها وما سببته من أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلبا على حياة المواطنين.
https://sarabic.ae/20240618/هل-يتحسن-الوضع-الاقتصادي-في-ليبيا-بعد-اكتشافات-المؤسسة-الوطنية-للنفط-وزيادة-معدلات-إنتاجها؟-1089963499.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, سوق النفط
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, سوق النفط
رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: خسائر قطاع النفط كبيرة تتجاوز 100 مليون دولار يوميا
حصري
أكد رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا، سالم الرميح، اليوم الخميس، أن "الخسائر المالية في قطاع النفط مستمرة حتى الآن، جراء إغلاق حقل الشرارة النفطي، وذلك لأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تعلن رفع القوة القاهرة على الحقل".
وتابع الرميح في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ما يتعلق بإقفال حقل الشرارة، فإن الحقل مغلق وزادت مدة الإغلاق عن أسبوعين".
وقدّر الرميح أن "الخسائر اليومية وصلت إلى 170 مليون دولار، أي ما يعادل 3 مليارات دينار ليبي تقريبا".
وقال المسؤول الليبي إن "قطاع النفط يمثل 97% من الدخل العام لخزينة الدولة، وسوف يؤثر تأثيرا مباشرا على الحياة اليومية للمواطن الليبي، باعتبار أنه شريان الحياة وقوت لكل مواطن ليبي".
ويرى رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا، سالم الرميح، في تصريحاته لـ"سبوتنيك" أنه "في ظل عدم استقرار البلاد، ووسط التجاذبات السياسية والمناکفات والصراعات على السلطة والمال، لا نتوقع أي تطوير في قطاع النفط، في هذه الظروف، بالإضافة إلى تدخلات بعض الدول لخلق بلبلة تزيد من النزاعات، بدعمها لأقطاب معينة داخل البلاد".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استنكرت خلال الشهر الجاري، المحاولات التي تهدف إلى تعطيل إنتاج الحقل، الذي يمثل 40 في المئة من إنتاج النفط في البلاد.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، أن "هذه الإغلاقات سوف تساهم في تفاقم معاناة الشعب الليبي، الذي دفع ثمن تكرارها وما سببته من أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلبا على حياة المواطنين.