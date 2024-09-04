محللون: التدخلات الدولية في الشأن الليبي انتهاك واضح لسيادة الدولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
16:03 GMT
59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240904/محللون-التدخلات-الدولية-في-الشأن-الليبي-انتهاك-واضح-لسيادة-الدولة--1092392093.html
محللون: التدخلات الدولية في الشأن الليبي انتهاك واضح لسيادة الدولة
محللون: التدخلات الدولية في الشأن الليبي انتهاك واضح لسيادة الدولة
سبوتنيك عربي
تدخلات دولية كبيرة في الشأن الليبي لا سيما الإدانة والاستنكار والقلق تأتي تحت بند التدخل الواضح في الشؤون الداخلية لليبيا. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T14:43+0000
2024-09-04T14:43+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
تقارير سبوتنيك
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087505655_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_37fe32b26751de062ca76eb086a00f11.jpg
بدأ هذا التدخل يتوسع حتى وصل للمناصب السيادية لاسيما في قطاعي المصرف المركزي والنفط، لا تخفي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما تدخلها الواضح في ذلك، الأمر الذي استنكره الخبراء الليبيون واعتبروه انتهاكا واضحا للسيادة الليبية.انتهاك واضحقال المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، إنه "من بعد أحداث 2014 في أحداث فجر ليبيا، وطلب مجلس النواب الليبي تدخل الأمم المتحدة، انتهكت السيادة الليبية تماما، ومنذ اتفاق الصخيرات وما نتج عنه من اتفاق سياسي لم يكن حلا أبدا بين الليبيين وإنما كان تكريس للانقسام".واعتبر شلوف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن كل الحوارات التي جاءت تحت رعاية دولية هو حوار بين الدول المتداخلة في ليبيا بأدوات دولية، والاتفاق ينتج أجساما عبارة خليط من مصالح الدول المتداخلة في ليبيا.وأوضح أن كل هذا الأمر أدى إلى تطور آخر في جنيف هو اختيار بعثة الأمم المتحدة للمحاورين بشكل علني، لم يتم اختيارهم من قبل الليبيين بل تم اختيارهم من قبل الأمم المتحدة، وفرض اختيارهم على ليبيا وإنتاج الأجسام الموجودة حاليا.وقال شلوف إنه "لا يمكن أبدا أن يكون هناك تدخل أجنبي فاضح وفادح في ليبيا كالذي يحدث الآن، وأن تكون هناك سيادة، حكومة الوحدة الوطنية تبحث عن مصالحها الخاصة، واتضح ذلك في مشكلة المصرف المركزي وتعاملها معه هي تريد فرض أمر واقع لأجندة معينة ولا يهمها أبدا ما يعانيه المواطن الليبي من مشاكل اقتصادية على المدى الطويل".وأكد أن هذه التدخلات الأجنبية سوف تستمر هذه ما لم يستيقظ الليبيون ويستعيد الشعب الإرادة الوطنية ويكون الحل الحوار ليبي بعيدا عن أي مظلة دولية".تدخل غير مقبولفيما يرى المحلل السياسي، إدريس أحميد، أن ما حدث في ليبيا عام 2011 هو تدخل أجنبي واضح أراد أن يسقط البلاد ويدخلها في الأزمات المتتالية ونجحوا في ذلك، مع الاحتفاظ بأن هناك مطالب حقيقية للتغير وأن الشعب الليبي يستحق التغيير للأفضل، ولكن هذا التدخل الأجنبي كان يعرف أن ليبيا سوف تنقسم بين مؤيدين للنظام وبين مؤيدين للثورة.وأضاف أحميد في تصريحه لـ"سبوتنيك": "فشلت حينها أولى محاولات المكتب التنفيذي الذي أراد بعد إعلان التحرير حل المليشيات وجمع السلاح، ولكن مع كل أسف رُفض القرار وولدت تشكيلات جديدة ووجدت أطراف ليبية تتعامل مع الخارج".وتابع أحميد: "فشلت الانتخابات في عام 2012 بسبب تدخل تيار الإسلام السياسي الذي سيطر على الانتخابات ووضعوا عراقيل لا تزال تعاني منها ليبيا حتى الآن، ثم جاءت انتخابات 2014 ورفضت نتائج الانتخابات وذهب البرلمان إلى مدينة طبرق شرق البلاد لعقد جلساته هناك وحدث الانقسام في ذلك الوقت".وأضاف: "جاء بعد ذلك المبعوثين الذين من أجل تنفيذ مهام محددة ومهمة، وكانوا يعرفون جيدا أن هناك أطراف لا تريد الحل لليبيا، ولم يصلوا بليبيا إلى حل، ولعل اتفاق الصخيرات كان أفضل ما جاءت به البعثة، ثم جاءت بعد ذلك حكومة الدبيبة عن طريق اتفاق جنيف مع تكرار نفس الخطأ في غياب واضح للشارع الليبي".وأردف المحلل السياسي: "كان يفترض أن يكون التدخل الدولي وتدخل بعثة الأمم المتحدة تدخل إيجابي في حل الأزمة الليبية، لأنها لم تطبق أي عقوبات دولية على قادة المليشيات أو المعرقلين بصفة عامة، ولكن لا تزال الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا تتعامل معهم".وقال عن المناصب السيادية في ليبيا، "لا يعقل أن يتحدث سفراء بريطانيا وأمريكا أو غيرهم عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، هذا انتهاك واضح السيادة، ومع كل أسف تتعامل الأطراف الليبية مع هؤلاء".ويعتقد أن التدخل الخارجي أصبح واضحا في ظل غياب الشعب الليبي، من أجل مصالحهم الخاصة منها ضخ النفط ولا يتحركون إلا عندما يتوقف ضخ النفط والاستثمارات.ويرى أحميد أن "هذه التدخلات إنقاص للسيادة الليبية وهذا أمر يرفضه الليبيون، مع العام بأن المؤسسة الوحيدة التي تمتلك السيادة هي المؤسسة العسكرية في شرق البلاد، التي تأسست بصعوبة كبيرة وأصبحت تمتلك السيادة والسيطرة".
https://sarabic.ae/20240903/تحديات-دولية-كبيرة-أمام-الإدارة-الجديدة-لمصرف-ليبيا-المركزي-1092333184.html
https://sarabic.ae/20240903/تفاهمات-جديدة-برعاية-أممية-حول-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1092370281.html
https://sarabic.ae/20240828/برئاسة-المشري---الأعلى-للدولة-ينتخب-نائبيه-تحت-تهديد-السلاح-في-طرابلس-1092168674.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087505655_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_ce72ee41189160542405327b22375d6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, الأخبار
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, الأخبار

محللون: التدخلات الدولية في الشأن الليبي انتهاك واضح لسيادة الدولة

14:43 GMT 04.09.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
تدخلات دولية كبيرة في الشأن الليبي لا سيما الإدانة والاستنكار والقلق تأتي تحت بند التدخل الواضح في الشؤون الداخلية لليبيا.
بدأ هذا التدخل يتوسع حتى وصل للمناصب السيادية لاسيما في قطاعي المصرف المركزي والنفط، لا تخفي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما تدخلها الواضح في ذلك، الأمر الذي استنكره الخبراء الليبيون واعتبروه انتهاكا واضحا للسيادة الليبية.

انتهاك واضح

قال المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، إنه "من بعد أحداث 2014 في أحداث فجر ليبيا، وطلب مجلس النواب الليبي تدخل الأمم المتحدة، انتهكت السيادة الليبية تماما، ومنذ اتفاق الصخيرات وما نتج عنه من اتفاق سياسي لم يكن حلا أبدا بين الليبيين وإنما كان تكريس للانقسام".
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
تحديات دولية كبيرة أمام الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي
أمس, 08:16 GMT
واعتبر شلوف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن كل الحوارات التي جاءت تحت رعاية دولية هو حوار بين الدول المتداخلة في ليبيا بأدوات دولية، والاتفاق ينتج أجساما عبارة خليط من مصالح الدول المتداخلة في ليبيا.
وأوضح أن كل هذا الأمر أدى إلى تطور آخر في جنيف هو اختيار بعثة الأمم المتحدة للمحاورين بشكل علني، لم يتم اختيارهم من قبل الليبيين بل تم اختيارهم من قبل الأمم المتحدة، وفرض اختيارهم على ليبيا وإنتاج الأجسام الموجودة حاليا.
وقال شلوف إنه "لا يمكن أبدا أن يكون هناك تدخل أجنبي فاضح وفادح في ليبيا كالذي يحدث الآن، وأن تكون هناك سيادة، حكومة الوحدة الوطنية تبحث عن مصالحها الخاصة، واتضح ذلك في مشكلة المصرف المركزي وتعاملها معه هي تريد فرض أمر واقع لأجندة معينة ولا يهمها أبدا ما يعانيه المواطن الليبي من مشاكل اقتصادية على المدى الطويل".
وأكد أن هذه التدخلات الأجنبية سوف تستمر هذه ما لم يستيقظ الليبيون ويستعيد الشعب الإرادة الوطنية ويكون الحل الحوار ليبي بعيدا عن أي مظلة دولية".

تدخل غير مقبول

فيما يرى المحلل السياسي، إدريس أحميد، أن ما حدث في ليبيا عام 2011 هو تدخل أجنبي واضح أراد أن يسقط البلاد ويدخلها في الأزمات المتتالية ونجحوا في ذلك، مع الاحتفاظ بأن هناك مطالب حقيقية للتغير وأن الشعب الليبي يستحق التغيير للأفضل، ولكن هذا التدخل الأجنبي كان يعرف أن ليبيا سوف تنقسم بين مؤيدين للنظام وبين مؤيدين للثورة.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
تفاهمات جديدة برعاية أممية حول أزمة مصرف ليبيا المركزي بين مجلسي النواب والدولة
أمس, 20:01 GMT
وأضاف أحميد في تصريحه لـ"سبوتنيك": "فشلت حينها أولى محاولات المكتب التنفيذي الذي أراد بعد إعلان التحرير حل المليشيات وجمع السلاح، ولكن مع كل أسف رُفض القرار وولدت تشكيلات جديدة ووجدت أطراف ليبية تتعامل مع الخارج".
وتابع أحميد: "فشلت الانتخابات في عام 2012 بسبب تدخل تيار الإسلام السياسي الذي سيطر على الانتخابات ووضعوا عراقيل لا تزال تعاني منها ليبيا حتى الآن، ثم جاءت انتخابات 2014 ورفضت نتائج الانتخابات وذهب البرلمان إلى مدينة طبرق شرق البلاد لعقد جلساته هناك وحدث الانقسام في ذلك الوقت".
وأضاف: "جاء بعد ذلك المبعوثين الذين من أجل تنفيذ مهام محددة ومهمة، وكانوا يعرفون جيدا أن هناك أطراف لا تريد الحل لليبيا، ولم يصلوا بليبيا إلى حل، ولعل اتفاق الصخيرات كان أفضل ما جاءت به البعثة، ثم جاءت بعد ذلك حكومة الدبيبة عن طريق اتفاق جنيف مع تكرار نفس الخطأ في غياب واضح للشارع الليبي".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
ليبيا... "الأعلى للدولة" ينتخب "نائبيه" تحت تهديد السلاح في طرابلس
28 أغسطس, 12:57 GMT
وأردف المحلل السياسي: "كان يفترض أن يكون التدخل الدولي وتدخل بعثة الأمم المتحدة تدخل إيجابي في حل الأزمة الليبية، لأنها لم تطبق أي عقوبات دولية على قادة المليشيات أو المعرقلين بصفة عامة، ولكن لا تزال الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا تتعامل معهم".
وقال عن المناصب السيادية في ليبيا، "لا يعقل أن يتحدث سفراء بريطانيا وأمريكا أو غيرهم عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، هذا انتهاك واضح السيادة، ومع كل أسف تتعامل الأطراف الليبية مع هؤلاء".
ويعتقد أن التدخل الخارجي أصبح واضحا في ظل غياب الشعب الليبي، من أجل مصالحهم الخاصة منها ضخ النفط ولا يتحركون إلا عندما يتوقف ضخ النفط والاستثمارات.
ويرى أحميد أن "هذه التدخلات إنقاص للسيادة الليبية وهذا أمر يرفضه الليبيون، مع العام بأن المؤسسة الوحيدة التي تمتلك السيادة هي المؤسسة العسكرية في شرق البلاد، التي تأسست بصعوبة كبيرة وأصبحت تمتلك السيادة والسيطرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала