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ع الموجة مع ايلي
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
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مرايا العلوم
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خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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الإنسان والثقافة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20240903/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تؤكد-توصل-الأطراف-السياسية-لتفاهمات-حول-أزمة-المصرف-المركزي-1092329857.html
البعثة الأممية في ليبيا تؤكد توصل الأطراف السياسية لتفاهمات حول أزمة المصرف المركزي
البعثة الأممية في ليبيا تؤكد توصل الأطراف السياسية لتفاهمات حول أزمة المصرف المركزي
سبوتنيك عربي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد اجتماعات منفصلة عقدتها مع... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T04:13+0000
2024-09-03T04:13+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى. وتميزت المشاورات التي استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين 2 سبتمبر، بالصراحة".والأسبوع الماضي، دعت البعثة في بيان لها تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".وتشهد ليبيا أزمة متصاعدة في القطاع المصرفي والاقتصادي، على خلفية الصراع الدائر حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهي الأزمة التي بدأت عقب قرار المجلس الرئاسي بتسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.في المقابل أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، ما أدى إلى توقف الإنتاج والتصدير، مفاقماً الأزمة الاقتصادية في البلاد.ووفقاً لتقارير غربية، غادر رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، البلاد بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، خوفاً على حياته.وصرح الكبير بأنه اضطر هو وكبار موظفي المصرف المركزي إلى مغادرة ليبيا لحماية حياتهم من تهديدات الميليشيات المسلحة، التي لا تتوانى عن اختطاف أطفال وأقارب موظفي البنك لإجبارهم على الذهاب إلى العمل.وأعرب الكبير عن قلقه من أن توقف إنتاج النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار الليبي. مشيراً إلى التوترات بين الفصائل المسلحة في طرابلس، والتي تتباين مواقفها بشأن تنحيته من منصبه.وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جميع الأطراف الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو الإجراءات الاقتصادية للضغط، والعمل على التوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، محذراً من أن الإجراءات الأحادية الجانب قد تزيد من تفاقم التوترات وتعزز الانقسامات في البلاد.
https://sarabic.ae/20240902/مصرف-ليبيا-المركزي-يعلن-استئناف-عملياته-بالكامل-1092294440.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

البعثة الأممية في ليبيا تؤكد توصل الأطراف السياسية لتفاهمات حول أزمة المصرف المركزي

04:13 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Rodrigo Abdصورة أرشيفية.. موظفون داخل البنك المركزي الليبي
صورة أرشيفية.. موظفون داخل البنك المركزي الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد اجتماعات منفصلة عقدتها مع ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، والمجلس الرئاسي الليبي من جهة أخرى.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى. وتميزت المشاورات التي استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين 2 سبتمبر، بالصراحة".
وأضاف البيان، "حقق المشاركون تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية. واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى الدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".
والأسبوع الماضي، دعت البعثة في بيان لها تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".
وشدد بيان البعثة، على أن "حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها".
وتشهد ليبيا أزمة متصاعدة في القطاع المصرفي والاقتصادي، على خلفية الصراع الدائر حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهي الأزمة التي بدأت عقب قرار المجلس الرئاسي بتسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
في المقابل أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، ما أدى إلى توقف الإنتاج والتصدير، مفاقماً الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ووفقاً لتقارير غربية، غادر رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، البلاد بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، خوفاً على حياته.
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
مصرف ليبيا المركزي يعلن استئناف عملياته بالكامل
أمس, 06:10 GMT
وصرح الكبير بأنه اضطر هو وكبار موظفي المصرف المركزي إلى مغادرة ليبيا لحماية حياتهم من تهديدات الميليشيات المسلحة، التي لا تتوانى عن اختطاف أطفال وأقارب موظفي البنك لإجبارهم على الذهاب إلى العمل.
وأعرب الكبير عن قلقه من أن توقف إنتاج النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار الليبي. مشيراً إلى التوترات بين الفصائل المسلحة في طرابلس، والتي تتباين مواقفها بشأن تنحيته من منصبه.
وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جميع الأطراف الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو الإجراءات الاقتصادية للضغط، والعمل على التوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، محذراً من أن الإجراءات الأحادية الجانب قد تزيد من تفاقم التوترات وتعزز الانقسامات في البلاد.
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