https://sarabic.ae/20240903/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تؤكد-توصل-الأطراف-السياسية-لتفاهمات-حول-أزمة-المصرف-المركزي-1092329857.html

البعثة الأممية في ليبيا تؤكد توصل الأطراف السياسية لتفاهمات حول أزمة المصرف المركزي

البعثة الأممية في ليبيا تؤكد توصل الأطراف السياسية لتفاهمات حول أزمة المصرف المركزي

سبوتنيك عربي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد اجتماعات منفصلة عقدتها مع... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T04:13+0000

2024-09-03T04:13+0000

2024-09-03T04:13+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

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بنغازي - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى. وتميزت المشاورات التي استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين 2 سبتمبر، بالصراحة".والأسبوع الماضي، دعت البعثة في بيان لها تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".وتشهد ليبيا أزمة متصاعدة في القطاع المصرفي والاقتصادي، على خلفية الصراع الدائر حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهي الأزمة التي بدأت عقب قرار المجلس الرئاسي بتسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.في المقابل أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، ما أدى إلى توقف الإنتاج والتصدير، مفاقماً الأزمة الاقتصادية في البلاد.ووفقاً لتقارير غربية، غادر رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، البلاد بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، خوفاً على حياته.وصرح الكبير بأنه اضطر هو وكبار موظفي المصرف المركزي إلى مغادرة ليبيا لحماية حياتهم من تهديدات الميليشيات المسلحة، التي لا تتوانى عن اختطاف أطفال وأقارب موظفي البنك لإجبارهم على الذهاب إلى العمل.وأعرب الكبير عن قلقه من أن توقف إنتاج النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار الليبي. مشيراً إلى التوترات بين الفصائل المسلحة في طرابلس، والتي تتباين مواقفها بشأن تنحيته من منصبه.وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جميع الأطراف الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو الإجراءات الاقتصادية للضغط، والعمل على التوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، محذراً من أن الإجراءات الأحادية الجانب قد تزيد من تفاقم التوترات وتعزز الانقسامات في البلاد.

https://sarabic.ae/20240902/مصرف-ليبيا-المركزي-يعلن-استئناف-عملياته-بالكامل-1092294440.html

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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح