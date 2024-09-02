مصرف ليبيا المركزي يعلن استئناف عملياته بالكامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240902/مصرف-ليبيا-المركزي-يعلن-استئناف-عملياته-بالكامل-1092294440.html
مصرف ليبيا المركزي يعلن استئناف عملياته بالكامل
مصرف ليبيا المركزي يعلن استئناف عملياته بالكامل
سبوتنيك عربي
أعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الأحد، استئناف العمليات المصرفية بشكل كامل في أعقاب إصلاح الأنظمة المعطلة. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T06:10+0000
2024-09-02T06:11+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092294125_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5f397662ba96a80b73923aa82a080f4d.jpg
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المصرف بيانا أوضح فيه أن الإعلان عن استئناف العمل يأتي في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين بعد تعيين محافظ موقت من المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه الالتزام بالحياد السياسي، وأنه يعمل لخدمة جميع المواطنين دون تمييز، مشيرا إلى استعادة جميع جوانب العمليات المصرفية بفضل جهود الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الجديد، الذي يتولى مهامه لأول مرة منذ عشر سنوات.وشدد البيان على أن المصرف "ملتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد"، كما أكد التزامه الكامل بالوفاء بجميع الالتزامات السابقة والحالية والمستقبلية.وتعهد المصرف بمواصلة تعزيز إدارة المخاطر وأكد أهمية التواصل المستمر مع جميع الأطراف المحلية والدولية، معززًا التعاون المتعدد الأطراف، وذلك في إطار دوره كجزء من المجتمع الدولي وسعيه للمساهمة الإيجابية في النظام المالي العالمي.وكشفت وسائل إعلام غربية، يوم الجمعة الماضي، عن أن رئيس مصرف ليبيا المركزي السابق، الصادق الكبير، "غادر البلاد بشكل مفاجئ، وذلك خوفا على حياته".ونقلت صحف بريطانية تصريحات رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، الذي قال "إنه وغيره من كبار موظفي المصرف المركزي اضطروا إلى الفرار من البلاد لحماية حياتهم من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة".وأضاف الصادق بالقول إن "الميليشيات المسلحة تهدد وترعب موظفي فروع البنك، وتقوم في بعض الأحيان باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".وبشأن توقف إنتاج النفط، اعتبر الصادق الكبير أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار، لافتا إلى وجود العديد من التوترات بين القوى المسلحة على الأرض في طرابلس، التي يؤيد بعضها تنحيته فيما يرفضه البعض الآخر.وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المصرف المركزي الليبي، ومقره طرابلس، أنه سيعلق عملياته بعد اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات في المصرف وبعد الإفراج عنه، استأنف عملياته في اليوم التالي.
https://sarabic.ae/20240831/ليبيا-وتشاد-تتفقان-على-عدد-من-المشاريع-المشتركة-أبرزها-الطريق-الرابط--بينهما-1092257097.html
https://sarabic.ae/20240829/ليبيا-عقيلة-صالح-يدعو-خالد-المشري-إلى-توافق-وتقارب-مع-مجلس-النواب-1092187352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092294125_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_330991ea4ff66a5dfe42e248573a8af2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, اقتصاد
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي يعلن استئناف عملياته بالكامل

06:10 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 06:11 GMT 02.09.2024)
© AP Photo / Yousef Muradمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Yousef Murad
تابعنا عبر
أعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الأحد، استئناف العمليات المصرفية بشكل كامل في أعقاب إصلاح الأنظمة المعطلة.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المصرف بيانا أوضح فيه أن الإعلان عن استئناف العمل يأتي في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين بعد تعيين محافظ موقت من المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه الالتزام بالحياد السياسي، وأنه يعمل لخدمة جميع المواطنين دون تمييز، مشيرا إلى استعادة جميع جوانب العمليات المصرفية بفضل جهود الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الجديد، الذي يتولى مهامه لأول مرة منذ عشر سنوات.
رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، أسامة حماد، مع الرئيس التشادي، محمد ديبي، إنجامينا، 30 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
ليبيا وتشاد تتفقان على عدد من المشاريع المشتركة أبرزها الطريق الرابط بينهما
31 أغسطس, 13:22 GMT
وشدد البيان على أن المصرف "ملتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد"، كما أكد التزامه الكامل بالوفاء بجميع الالتزامات السابقة والحالية والمستقبلية.
وتعهد المصرف بمواصلة تعزيز إدارة المخاطر وأكد أهمية التواصل المستمر مع جميع الأطراف المحلية والدولية، معززًا التعاون المتعدد الأطراف، وذلك في إطار دوره كجزء من المجتمع الدولي وسعيه للمساهمة الإيجابية في النظام المالي العالمي.
وكشفت وسائل إعلام غربية، يوم الجمعة الماضي، عن أن رئيس مصرف ليبيا المركزي السابق، الصادق الكبير، "غادر البلاد بشكل مفاجئ، وذلك خوفا على حياته".
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
ليبيا… عقيلة صالح يدعو خالد المشري إلى توافق وتقارب مع مجلس النواب
29 أغسطس, 01:56 GMT
ونقلت صحف بريطانية تصريحات رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، الذي قال "إنه وغيره من كبار موظفي المصرف المركزي اضطروا إلى الفرار من البلاد لحماية حياتهم من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة".
وأضاف الصادق بالقول إن "الميليشيات المسلحة تهدد وترعب موظفي فروع البنك، وتقوم في بعض الأحيان باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
وبشأن توقف إنتاج النفط، اعتبر الصادق الكبير أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار، لافتا إلى وجود العديد من التوترات بين القوى المسلحة على الأرض في طرابلس، التي يؤيد بعضها تنحيته فيما يرفضه البعض الآخر.
وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المصرف المركزي الليبي، ومقره طرابلس، أنه سيعلق عملياته بعد اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات في المصرف وبعد الإفراج عنه، استأنف عملياته في اليوم التالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إغلاق شوارع تل أبيب وتوقف العمل بالمطارات.. إضراب عام يشل إسرائيل07:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 31 أغسطس, 14:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала