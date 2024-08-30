https://sarabic.ae/20240830/إعلام-رئيس-مصرف-ليبيا-المركزي-يفر-من-البلاد-خوفا-على-حياته-1092222370.html
إعلام: رئيس مصرف ليبيا المركزي يفر من البلاد خوفا على حياته
إعلام: رئيس مصرف ليبيا المركزي يفر من البلاد خوفا على حياته
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، غادر البلاد بشكل مفاجئ، وذلك خوفا على حياته. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T06:11+0000
2024-08-30T06:11+0000
2024-08-30T06:11+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تصريحات رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، الذي قال "إنه وغيره من كبار موظفي المصرف المركزي اضطروا إلى الفرار من البلاد لحماية حياتهم من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة".وبشأن توقف إنتاج النفط، اعتبر الصادق الكبير أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار، لافتا إلى وجود العديد من التوترات بين القوى المسلحة على الأرض في طرابلس، التي يؤيد بعضها تنحيته فيما يرفضه البعض الآخر.وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المصرف المركزي الليبي، ومقره طرابلس، أنه سيعلق عملياته بعد اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات في المصرف وبعد إطلاق سراحه، استأنف عملياته في اليوم التالي.
https://sarabic.ae/20240829/ليبيا-عقيلة-صالح-يدعو-خالد-المشري-إلى-توافق-وتقارب-مع-مجلس-النواب-1092187352.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
إعلام: رئيس مصرف ليبيا المركزي يفر من البلاد خوفا على حياته
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، غادر البلاد بشكل مفاجئ، وذلك خوفا على حياته.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تصريحات رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، الذي قال "إنه وغيره من كبار موظفي المصرف المركزي اضطروا إلى الفرار من البلاد لحماية حياتهم من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة".
وأضاف الصادق بالقول إن "الميليشيات المسلحة تهدد وترعب موظفي فروع البنك، وتقوم في بعض الأحيان باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
وبشأن توقف إنتاج النفط، اعتبر الصادق الكبير أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار، لافتا إلى وجود العديد من التوترات بين القوى المسلحة على الأرض في طرابلس، التي يؤيد بعضها تنحيته فيما يرفضه البعض الآخر.
وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المصرف المركزي الليبي، ومقره طرابلس، أنه سيعلق عملياته بعد اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات في المصرف وبعد إطلاق سراحه، استأنف عملياته في اليوم التالي.