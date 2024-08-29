https://sarabic.ae/20240829/ليبيا-عقيلة-صالح-يدعو-خالد-المشري-إلى-توافق-وتقارب-مع-مجلس-النواب-1092187352.html
ليبيا… عقيلة صالح يدعو خالد المشري إلى توافق وتقارب مع مجلس النواب
ليبيا… عقيلة صالح يدعو خالد المشري إلى توافق وتقارب مع مجلس النواب
سبوتنيك عربي
رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتئام مجلس الدولة وانتخاب هيئة الرئاسة المتمثلة في النائبين الأول والثاني. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T01:56+0000
2024-08-29T01:56+0000
2024-08-29T01:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
خالد المشري
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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وأكد صالح في بيان، نشرته صفحة المكتب الإعلامي لمجلس النواب على وسائل التواصل الاجتماعي، "أن التئام المجلس الأعلى للدولة سيؤدي لإعلاء مصلحة الوطن عبر التوافق مع مجلس النواب".ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري للوصول إلى تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب تفضي إلى حل الأزمة الليبية والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد.وأمس الأربعاء، عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة أكبر الأعضاء سنا الأستاذ عبد الجليل الزاهي، جلسة انتخاب النائب الأول والثاني بالعاصمة طرابلس.واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة "الأعلى للدولة"، الذي شارك فيه 139 من أعضائه خلال جلسة التصويت الثانية، التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما حصل الأخير على 69 صوتا، في حين حصل تكالة على 68 صوتا، مع وجود ورقة تصويت كُتب على ظهرها اسم تكالة، ما عُد مخالفا للشروط المتبعة.ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و"الدولة" على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.وتعاني ليبيا منذ عام 2011، تعاني من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
https://sarabic.ae/20240828/برئاسة-المشري---الأعلى-للدولة-ينتخب-نائبيه-تحت-تهديد-السلاح-في-طرابلس-1092168674.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
ليبيا… عقيلة صالح يدعو خالد المشري إلى توافق وتقارب مع مجلس النواب
رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتئام مجلس الدولة وانتخاب هيئة الرئاسة المتمثلة في النائبين الأول والثاني.
وأكد صالح في بيان، نشرته صفحة المكتب الإعلامي لمجلس النواب على وسائل التواصل الاجتماعي، "أن التئام المجلس الأعلى للدولة سيؤدي لإعلاء مصلحة الوطن عبر التوافق مع مجلس النواب".
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري للوصول إلى تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب تفضي إلى حل الأزمة الليبية والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد.
وأمس الأربعاء، عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة أكبر الأعضاء سنا الأستاذ عبد الجليل الزاهي، جلسة انتخاب النائب الأول والثاني
بالعاصمة طرابلس.
واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة "الأعلى للدولة
"، الذي شارك فيه 139 من أعضائه خلال جلسة التصويت الثانية، التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما حصل الأخير على 69 صوتا، في حين حصل تكالة على 68 صوتا، مع وجود ورقة تصويت كُتب على ظهرها اسم تكالة، ما عُد مخالفا للشروط المتبعة.
ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و"الدولة" على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.
وتعاني ليبيا منذ عام 2011، تعاني من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.