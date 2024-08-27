رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا يؤكد لـ"سبوتنيك" إغلاق حقل "الفيل"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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156 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240827/رئيس-النقابة-العامة-للنفط-في-ليبيا-يؤكد-لـسبوتنيك-إغلاق-حقل-الفيل-1092142985.html
رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا يؤكد لـ"سبوتنيك" إغلاق حقل "الفيل"
رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا يؤكد لـ"سبوتنيك" إغلاق حقل "الفيل"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا سالم الرميح، اليوم الثلاثاء، إغلاق حقل "الفيل"، التابع لشركة "مليتة"، الذي يقع في حوض مرزق، جنوب غربي البلاد بشكل كامل. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T15:10+0000
2024-08-27T15:10+0000
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كما أشار الرميح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى البدء فعليا في إغلاق حقل "أبو الطفل" شرق منطقة جالو.وكان الرميح قد شدد لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق على "ضرورة الابتعاد عن استخدام النفط كورقة ضغط لتمرير أجندة سياسية والحصول على منافع مالية، ويجب إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية".وكانت النقابة العامة للنفط في ليبيا، أصدرت بيانًا رسميًا، الأحد الماضي، بشأن إغلاق الحقول والمواني النفطية، قالت فيه إن "ما تتعرض له البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية حِيكَت داخل أروقة مخابرات بعض الدول بالتعاون مع بعض المحسوبين على كتل سياسية وعسكرية تسعى إلى صناعة القلاقل والحروب وإدخال البلاد في مستنقع خطير لا تُحمد عقباه، بإيصال البلاد إلى النفط مقابل الغذاء، وجعل ليبيا تحت الوصاية الدولية".وحذرت النقابة العامة للنفط جميع الليبيين بأن يكونوا في "موقع المسؤولية وعدم الركون إلى السلبية والسبات العميق، الذي ترك فيه المجال للعابثين بمقدرات وسياسة الوطن حتى صاروا رموزًا وهم معول الهدم والفساد".ودعت النقابة النائب العام والجهات الرقابية والقضائية الليبية، وبعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الليبي من الأزمات المرافقة لإقفال النفط.يأتي ذلك في ظل صراعات تشهدها ليبيا، منذ سنوات، وكان أبرزها الصراع القائم على مصرف ليبيا المركزي وتداعياته، بالإضافة إلى الإغلاقات المتكررة للحقول والمواني النفطية في البلاد.
https://sarabic.ae/20240827/تصعيد-خطير-ومؤشرات-انقسام-حقيقي-في-ليبيا-1092138967.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, حصري, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا يؤكد لـ"سبوتنيك" إغلاق حقل "الفيل"

15:10 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Iliya Pitalevوحدة ضخ النفط
وحدة ضخ النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev
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حصري
أكد رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا سالم الرميح، اليوم الثلاثاء، إغلاق حقل "الفيل"، التابع لشركة "مليتة"، الذي يقع في حوض مرزق، جنوب غربي البلاد بشكل كامل.
كما أشار الرميح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى البدء فعليا في إغلاق حقل "أبو الطفل" شرق منطقة جالو.
وكان الرميح قد شدد لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق على "ضرورة الابتعاد عن استخدام النفط كورقة ضغط لتمرير أجندة سياسية والحصول على منافع مالية، ويجب إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية".
وكانت النقابة العامة للنفط في ليبيا، أصدرت بيانًا رسميًا، الأحد الماضي، بشأن إغلاق الحقول والمواني النفطية، قالت فيه إن "ما تتعرض له البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية حِيكَت داخل أروقة مخابرات بعض الدول بالتعاون مع بعض المحسوبين على كتل سياسية وعسكرية تسعى إلى صناعة القلاقل والحروب وإدخال البلاد في مستنقع خطير لا تُحمد عقباه، بإيصال البلاد إلى النفط مقابل الغذاء، وجعل ليبيا تحت الوصاية الدولية".
الوضع في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
تصعيد خطير ومؤشرات انقسام حقيقي في ليبيا
13:03 GMT
وحذرت النقابة العامة للنفط جميع الليبيين بأن يكونوا في "موقع المسؤولية وعدم الركون إلى السلبية والسبات العميق، الذي ترك فيه المجال للعابثين بمقدرات وسياسة الوطن حتى صاروا رموزًا وهم معول الهدم والفساد".
ودعت النقابة النائب العام والجهات الرقابية والقضائية الليبية، وبعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الليبي من الأزمات المرافقة لإقفال النفط.
يأتي ذلك في ظل صراعات تشهدها ليبيا، منذ سنوات، وكان أبرزها الصراع القائم على مصرف ليبيا المركزي وتداعياته، بالإضافة إلى الإغلاقات المتكررة للحقول والمواني النفطية في البلاد.
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