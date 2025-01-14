https://sarabic.ae/20250114/خبراء-حول-الهجوم-الأوكراني-على-السيل-التركي--كييف-تخالف-القوانين-الدولية-وتريد-إحراج-أمريكا-1096768220.html

خبراء حول الهجوم الأوكراني على "السيل التركي": كييف تخالف القوانين الدولية وتريد إحراج أمريكا

خبراء حول الهجوم الأوكراني على "السيل التركي": كييف تخالف القوانين الدولية وتريد إحراج أمريكا

سبوتنيك عربي

تعليقًا على الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على خط نقل الغاز "السيل التركي" ومحطة "غاي-كودزور"، أكّد العميد المتقاعد والخبير العسكري الاستراتيجي أكرم سريوي، أن... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T07:32+0000

2025-01-14T07:32+0000

2025-01-14T07:32+0000

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وأوضح سريوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف الأعيان المدنية يخالف ما ورد في بيان جنيف، حيث ينص القانون الدولي على حماية هذه المنشآت، ويؤدي إلى أضرار جسيمة قد تندرج ضمن جرائم الحرب".وأكد سريوي أن "استمرار محاولات قطع هذا الخط سيضر بكل من روسيا وتركيا وأوروبا، مما يفاقم الأزمة الطاقية".وشدد سريوي على "ضرورة قيام حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وتركيا بالضغط على أوكرانيا لإيقاف استهداف خط السيل التركي"، محذراً من أن "روسيا قادرة على استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية وإغراقها في الظلام إذا استمر التصعيد".من جهته، رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي، أن "فلاديمير زيلينسكي، قد أدرك أن سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، ستشهد تحولًا جذريًا مع مجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض مرة أخرى"، وأضاف هريدي أن "قواعد اللعبة التي حكمت الأزمة الأوكرانية منذ عام 2022، ستتغير تمامًا بعد 20 يناير (كانون الثاني) الجاري".وأضاف الدبلوماسي المصري أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته يدرك أن رهانه على إدارة بايدن قد فشل، وأن نهايته قد اقتربت، وهو ما يجعله يلجأ إلى أساليب قد تكون غير ناجحة في الضغط على الإدارة الأمريكية المقبلة".وأشار أيضًا إلى أن "إدارة بايدن جعلت من زيلينسكي، بطلًا في نظر العواصم الغربية، وخاصة واشنطن، التي فتحت أبوابها أمامه وسهّلت التنسيق بينهما"، وأوضح أن "التعاون بين البيت الأبيض وزيلينسكي، استُخدم في ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية لتمديد الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو ما دفع العديد من الأطراف الدولية إلى التساؤل حول أبعاد هذا التنسيق".

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https://sarabic.ae/20250113/خبير-هجوم-أوكرانيا-على-التيار-التركي-إرهاب-اقتصادي-1096757838.html

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