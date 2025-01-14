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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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مساحة حرة
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09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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خبراء حول الهجوم الأوكراني على "السيل التركي": كييف تخالف القوانين الدولية وتريد إحراج أمريكا
خبراء حول الهجوم الأوكراني على "السيل التركي": كييف تخالف القوانين الدولية وتريد إحراج أمريكا
سبوتنيك عربي
تعليقًا على الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على خط نقل الغاز "السيل التركي" ومحطة "غاي-كودزور"، أكّد العميد المتقاعد والخبير العسكري الاستراتيجي أكرم سريوي، أن... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T07:32+0000
2025-01-14T07:32+0000
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وأوضح سريوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف الأعيان المدنية يخالف ما ورد في بيان جنيف، حيث ينص القانون الدولي على حماية هذه المنشآت، ويؤدي إلى أضرار جسيمة قد تندرج ضمن جرائم الحرب".وأكد سريوي أن "استمرار محاولات قطع هذا الخط سيضر بكل من روسيا وتركيا وأوروبا، مما يفاقم الأزمة الطاقية".وشدد سريوي على "ضرورة قيام حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وتركيا بالضغط على أوكرانيا لإيقاف استهداف خط السيل التركي"، محذراً من أن "روسيا قادرة على استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية وإغراقها في الظلام إذا استمر التصعيد".من جهته، رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي، أن "فلاديمير زيلينسكي، قد أدرك أن سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، ستشهد تحولًا جذريًا مع مجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض مرة أخرى"، وأضاف هريدي أن "قواعد اللعبة التي حكمت الأزمة الأوكرانية منذ عام 2022، ستتغير تمامًا بعد 20 يناير (كانون الثاني) الجاري".وأضاف الدبلوماسي المصري أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته يدرك أن رهانه على إدارة بايدن قد فشل، وأن نهايته قد اقتربت، وهو ما يجعله يلجأ إلى أساليب قد تكون غير ناجحة في الضغط على الإدارة الأمريكية المقبلة".وأشار أيضًا إلى أن "إدارة بايدن جعلت من زيلينسكي، بطلًا في نظر العواصم الغربية، وخاصة واشنطن، التي فتحت أبوابها أمامه وسهّلت التنسيق بينهما"، وأوضح أن "التعاون بين البيت الأبيض وزيلينسكي، استُخدم في ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية لتمديد الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو ما دفع العديد من الأطراف الدولية إلى التساؤل حول أبعاد هذا التنسيق".
https://sarabic.ae/20250113/استهداف-محطة-ضخ-التيار-التركي-منهج-نظام-كييف-المنظم-لـإرهاب-الطاقة-1096757225.html
https://sarabic.ae/20250113/خبير-هجوم-أوكرانيا-على-التيار-التركي-إرهاب-اقتصادي-1096757838.html
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اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا
اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبراء حول الهجوم الأوكراني على "السيل التركي": كييف تخالف القوانين الدولية وتريد إحراج أمريكا

07:32 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "كازاتشيا"، وهي جزء من نظام خط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط كازاتشيا، وهي جزء من نظام خط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تعليقًا على الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على خط نقل الغاز "السيل التركي" ومحطة "غاي-كودزور"، أكّد العميد المتقاعد والخبير العسكري الاستراتيجي أكرم سريوي، أن "قيام أوكرانيا باستهداف مناطق مدنية ومحطات طاقة وخزانات وقود، مخالفة للقوانين الدولية".
وأوضح سريوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف الأعيان المدنية يخالف ما ورد في بيان جنيف، حيث ينص القانون الدولي على حماية هذه المنشآت، ويؤدي إلى أضرار جسيمة قد تندرج ضمن جرائم الحرب".

وأشار سريوي إلى أن "الأزمة في أوروبا، تفاقمت بعد توقف أوكرانيا للمعاهدة، التي كانت تنقل الغاز إلى القارة الأوروبية، حيث لا يتبقى سوى خط السيل التركي، الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الروسية".

محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
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استهداف محطة ضخ "التيار التركي"... منهج نظام كييف المنظم لـ"إرهاب الطاقة"
أمس, 16:19 GMT
وأكد سريوي أن "استمرار محاولات قطع هذا الخط سيضر بكل من روسيا وتركيا وأوروبا، مما يفاقم الأزمة الطاقية".

وأضاف الخبير العسكري الاستراتيجي أن "صادرات الطاقة الأوروبية انخفضت إلى النصف، في حين ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، مما جعل روسيا أقل تأثراً من الأزمة، بينما كان المتضرر الأكبر هو أوروبا، التي شهدت زيادة كبيرة في أسعار الطاقة"، كما أوضح أن "تركيا تستفيد مالياً من مرور الغاز عبر أراضيها".

وشدد سريوي على "ضرورة قيام حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وتركيا بالضغط على أوكرانيا لإيقاف استهداف خط السيل التركي"، محذراً من أن "روسيا قادرة على استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية وإغراقها في الظلام إذا استمر التصعيد".
من جهته، رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي، أن "فلاديمير زيلينسكي، قد أدرك أن سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، ستشهد تحولًا جذريًا مع مجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض مرة أخرى"، وأضاف هريدي أن "قواعد اللعبة التي حكمت الأزمة الأوكرانية منذ عام 2022، ستتغير تمامًا بعد 20 يناير (كانون الثاني) الجاري".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
خبير: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي
أمس, 16:54 GMT

وأوضح السفير هريدي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "سياسة أمريكا بعد تنصيب ترامب قد تتغير بشكل كبير، مما سيضع زيلينسكي في موقف صعب، حيث سيجد نفسه مطالبًا بالبحث عن طرق لإنهاء الأزمة، وهو ما لا يرغب فيه"، وأشار إلى أن "زيلينسكي يسعى إلى إحراج الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، وتصويرها أمام الأوروبيين كأنها تعمل ضد المصالح الأوروبية".

وأضاف الدبلوماسي المصري أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته يدرك أن رهانه على إدارة بايدن قد فشل، وأن نهايته قد اقتربت، وهو ما يجعله يلجأ إلى أساليب قد تكون غير ناجحة في الضغط على الإدارة الأمريكية المقبلة".
وأشار أيضًا إلى أن "إدارة بايدن جعلت من زيلينسكي، بطلًا في نظر العواصم الغربية، وخاصة واشنطن، التي فتحت أبوابها أمامه وسهّلت التنسيق بينهما"، وأوضح أن "التعاون بين البيت الأبيض وزيلينسكي، استُخدم في ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية لتمديد الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو ما دفع العديد من الأطراف الدولية إلى التساؤل حول أبعاد هذا التنسيق".
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