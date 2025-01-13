https://sarabic.ae/20250113/خبير-هجوم-أوكرانيا-على-التيار-التركي-إرهاب-اقتصادي-1096757838.html
خبير: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي
خبير: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي
سبوتنيك عربي
أفادت خبيرة العلوم السياسية التركية، جيدا كاران، بأن محاولة أوكرانيا مهاجمة محطة ضخ "التيار التركي" بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي هو "إرهاب... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T16:54+0000
2025-01-13T16:54+0000
2025-01-13T16:54+0000
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096756052_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_49a3478f74b6e059f2a341cf36235645.jpg
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "التيار التركي" هو خط أنابيب غاز ذو أهمية استراتيجية يمد أوروبا بالغاز الروسي عبر الأراضي التركية، والآن نرى أننا نتحدث عن عقوبات جديدة من قبل إدارة بايدن وهجوم من قبل نظام كييف على خط أنابيب الغاز بهدف ضرب في نظام الطاقة في أوروبا، هذا ليس سوى إرهاب اقتصادي".وختمت: "في حالة "التيار التركي"، فهذه محاولة لتوجيه ضربة للعلاقات التركية الروسية ومعاقبة الشعب التركي وقطاع الطاقة في البلاد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية، عبر خط أنابيب "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة، لافتة إلى أن المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "التيار التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال.خبير: محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب ينتهك القانون الدوليالمجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة
https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-محاولة-الهجوم-على-محطة-ضخ-التيار-التركي-استمرار-للإرهاب-في-مجال-الطاقة-1096756535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096756052_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_01eef6636ed9836762a05178e0887bb0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
خبير: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي
حصري
أفادت خبيرة العلوم السياسية التركية، جيدا كاران، بأن محاولة أوكرانيا مهاجمة محطة ضخ "التيار التركي" بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي هو "إرهاب اقتصادي".
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "التيار التركي" هو خط أنابيب غاز ذو أهمية استراتيجية يمد أوروبا بالغاز الروسي عبر الأراضي التركية، والآن نرى أننا نتحدث عن عقوبات جديدة من قبل إدارة بايدن وهجوم من قبل نظام كييف على خط أنابيب الغاز بهدف ضرب في نظام الطاقة في أوروبا، هذا ليس سوى إرهاب اقتصادي".
وتابعت: "بهذه الطريقة يحاولون انتهاك السيادة السياسية للدول الأخرى من خلال منعها من اتخاذ القرارات السياسية، ونحن نرى الولايات المتحدة الأمريكية تطبق هذه الاستراتيجية في أوروبا، وأخيرا في صربيا، حيث تضررت صناعة النفط بسبب الصفقة مع شركة "غازبروم نفط".
وختمت: "في حالة "التيار التركي"، فهذه محاولة لتوجيه ضربة للعلاقات التركية الروسية ومعاقبة الشعب التركي وقطاع الطاقة في البلاد".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية
، عبر خط أنابيب "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".
وأوضحت الوزارة
أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة، لافتة إلى أن المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "التيار التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال.