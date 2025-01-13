https://sarabic.ae/20250113/خبير-محاولة-نظام-كييف-استهداف-محطة-ضخ-التيار-التركي-هو-إرهاب-ينتهك-القانون-الدولي-1096754470.html
خبير: محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب ينتهك القانون الدولي
خبير: محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب ينتهك القانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكد الخبير السياسي الأوروبي، ماركو مارسيلي، أن محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب في مجال الطاقة، وينتهك القانون الدولي ويهدف إلى ابتزاز... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T15:20+0000
2025-01-13T15:20+0000
2025-01-13T15:20+0000
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وقال مارسيلي لوكالة "سبوتنيك": "هذه الضربة بطائرة من دون طيار على محطة ضح "التيار التركي" هي عمل واضح من أعمال الإرهاب في مجال الطاقة، لأنها تستهدف البنية التحتية الحيوية الأساسية لإمدادات الغاز إلى أوروبا".وأضاف: "إن محاولة تعطيل تدفق الطاقة الحيوي هذا لا تشكل هجوما على البنية الأساسية لروسيا فحسب، بل إنها أيضا محاولة لابتزاز الدول الأوروبية، مما يعرض أمنها في مجال الطاقة للخطر".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية، عبر خط أنابيب "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة، لافتة إلى أن المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "التيار التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال.نمو صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة تفوق 13 %المجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة
https://sarabic.ae/20250113/المجر-هجوم-كييف-على-محطة-السيل-التركي-استهداف-لسيادة-الدول-المستقبلة-لموادر-الطاقة-1096751310.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري
خبير: محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب ينتهك القانون الدولي
حصري
أكد الخبير السياسي الأوروبي، ماركو مارسيلي، أن محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب في مجال الطاقة، وينتهك القانون الدولي ويهدف إلى ابتزاز الدول الأوروبية.
وقال مارسيلي لوكالة "سبوتنيك
": "هذه الضربة بطائرة من دون طيار على محطة ضح "التيار التركي" هي عمل واضح من أعمال الإرهاب في مجال الطاقة، لأنها تستهدف البنية التحتية الحيوية الأساسية لإمدادات الغاز إلى أوروبا".
وتابع: "مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، كما يتضح من قرار محكمة العدل الدولية لعام 2011 في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، حيث تم إدانة استهداف البنية التحتية لتعطيل الاقتصاد".
وأضاف: "إن محاولة تعطيل تدفق الطاقة الحيوي هذا لا تشكل هجوما على البنية الأساسية لروسيا فحسب، بل إنها أيضا محاولة لابتزاز الدول الأوروبية، مما يعرض أمنها في مجال الطاقة للخطر".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية
، عبر خط أنابيب "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".
وأوضحت الوزارة
أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة، لافتة إلى أن المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "التيار التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال.