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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-محاولة-الهجوم-على-محطة-ضخ-التيار-التركي-استمرار-للإرهاب-في-مجال-الطاقة-1096756535.html
الكرملين: محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي" استمرار للإرهاب في مجال الطاقة
الكرملين: محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي" استمرار للإرهاب في مجال الطاقة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن محاولة نظام كييف مهاجمة محطة ضح "روسكايا" في إقليم كراسنودار، هي في الأساس استمرار لخط... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T15:51+0000
2025-01-13T15:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف: "محاولة نظام كييف يوم السبت مهاجمة محطة ضح "روسكايا" في غاي كودزور في إقليم كراسنودار هي في الأساس استمرار لخط الإرهاب في مجال الطاقة الذي تتبعه كييف، تحت إشراف أصدقاء في الخارج منذ فترة طويلة".وأضاف بيسكوف أن "المستفيدين من كل هذا هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تزيد بشكل كبير ومستمر إمداداتها من الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية، وأن هذا الغاز يباع بأسعار مبالغ فيها للغاية".وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".خبير: محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب ينتهك القانون الدوليالمجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة
https://sarabic.ae/20250113/خبير-محاولة-نظام-كييف-استهداف-محطة-ضخ-التيار-التركي-هو-إرهاب-ينتهك-القانون-الدولي-1096754470.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الكرملين: محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي" استمرار للإرهاب في مجال الطاقة

15:51 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "روسكايا"، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن محاولة نظام كييف مهاجمة محطة ضح "روسكايا" في إقليم كراسنودار، هي في الأساس استمرار لخط الإرهاب في مجال الطاقة.
وقال بيسكوف: "محاولة نظام كييف يوم السبت مهاجمة محطة ضح "روسكايا" في غاي كودزور في إقليم كراسنودار هي في الأساس استمرار لخط الإرهاب في مجال الطاقة الذي تتبعه كييف، تحت إشراف أصدقاء في الخارج منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن "هذا يمثل حلقة جديدة وخطيرة للغاية بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين في سلسلة الإجراءات المتعلقة بالتفجيرات وتنظيم التفجيرات والتخريب على خط أنابيب "التيار الشمالي".

محطة ضغط كازاتشيا، وهي جزء من نظام خط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب ينتهك القانون الدولي
15:20 GMT
وأضاف بيسكوف أن "المستفيدين من كل هذا هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تزيد بشكل كبير ومستمر إمداداتها من الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية، وأن هذا الغاز يباع بأسعار مبالغ فيها للغاية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية، عبر خط أنابيب "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".
خبير: محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب ينتهك القانون الدولي
المجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة

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