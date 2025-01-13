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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250113/استهداف-محطة-ضخ-التيار-التركي-منهج-نظام-كييف-المنظم-لـإرهاب-الطاقة-1096757225.html
استهداف محطة ضخ "التيار التركي"... منهج نظام كييف المنظم لـ"إرهاب الطاقة"
استهداف محطة ضخ "التيار التركي"... منهج نظام كييف المنظم لـ"إرهاب الطاقة"
سبوتنيك عربي
يجسد الحادث الذي أعلنت عنه وزراة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، حول قيام نظام كييف بتفيذ عملية هجوم باستخدام طائرات مسيرة، استهدفت فيه محطة ضغط تابعة لخط... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T16:19+0000
2025-01-13T16:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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تقارير سبوتنيك
كييف
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واعتبر الباحث باولو رافون، وهو محلل استراتيجي ومدير مؤسسة "سي آي بي آي" في بروكسل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "نظام زيلسنسكي يواجه نتائج وهمية على الأرض واستياء داخليا متزايدا من قيادته السياسية والعسكرية. يقترب الوقت لسؤال زيلينسكي عن نهاية الحرب"."إرهاب الطاقة".. نتيجة يأس زيلينسكيوأضاف الخبير: "في هذا السياق، يزيد زيلينسكي من توسلاته إلى العواصم الغربية التي تشكك فيه ونظامه ونهاية الحرب بشكل متزايد. لذلك، وإدراكًا منه أنه لا يمكنه عكس الوضع العسكري على الأرض، يستخدم نظام زيلينسكي بشكل متزايد تكتيكات حربية غير تقليدية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية داخل روسيا. وأحدث هذه التكتيكات غير التقليدية هو الإرهاب في مجال الطاقة باستخدام ضربة بطائرة من دون طيار على محطة ضغط (اليتار التركي)".وبين الباحث أن "يأس زيلينسكي يدفعه إلى التصرف بشكل غير عقلاني في محاولة لدفع مؤيديه الأوروبيين إلى مستنقع هزيمته السياسية والعسكرية. تشير الحقائق إلى أن خط التماس لعام 2014 لم يتحرك بالكاد نحو 30 كيلومترًا. الوضع متوقف مع عيب واضح لأوكرانيا".إرهاب ينتهك القانون الدوليوبدوره، أكد الخبير السياسي الأوروبي، ماركو مارسيلي، أن محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب في مجال الطاقة، وينتهك القانون الدولي ويهدف إلى ابتزاز الدول الأوروبية.وأضاف: "إن محاولة تعطيل تدفق الطاقة الحيوي هذا لا تشكل هجوما على البنية الأساسية لروسيا فحسب، بل إنها أيضا محاولة لابتزاز الدول الأوروبية، مما يعرض أمنها في مجال الطاقة للخطر".هجوم على سيادة الدولوكتب وزير الخارجية المجري على شبكة التواصل الاجتماعي: "إن أمن إمدادات الطاقة، هو مسألة سيادة، وبالتالي فإن كل عمل يهدد أمن إمدادات الطاقة لدينا، يجب اعتباره هجومًا على السيادة".وشدد سيارتو على أن إمدادات الغاز إلى المجر وأوروبا الوسطى مستحيلة، من دون خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، الذي "يعمل بشكل موثوق لسنوات عديدة، ويمتثل كل من الموردين ودول العبور للالتزامات التعاقدية ويتصرفون بشكل موثوق".وأضاف الوزير: "نتوقع أن يتم ضمان سلامة وفعالية طريق الإمداد هذا من قبل الجميع".حدث يذكر بتخريب خطي "التيار الشمالي"وتعيد هذه الحادثة على الأذهان قصة تفجير خطي "التيار الشمالي" الأول والثاني، التي حدثت بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2022، التي حاول نظام كييف التنصل منها، لكن الدلائل جميعها وخيوط الاتهام تتشابك وتلتقي لتؤكد أن هذا النظام يقف خلفها.وقبل عامين، تداولت وسائل الإعلام فكرة تزعم وقوف روسيا نفسها وراء التفجيرات، والتي، بحسب السياسي، "خالية من أي معنى".وجرت محاولة إسكات التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي قال إن الولايات المتحدة ودولا أخرى، بما في ذلك النرويج وبولندا والمملكة المتحدة، هي المسؤولة عن التفجيرات.وأضاف: "ثم قالت ألمانيا إنها بولندا. ولكن على الرغم من كل شيء، بدأنا نقترب تدريجيًا من الحقيقة - أي تورط حلف شمال الأطلسي وربما جزئيًا الحكومة الأوكرانية وزيلينسكي وبولندا والمملكة المتحدة والنرويج، وخاصة الولايات المتحدة، في هذه الأعمال التخريبية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية، عبر خط أنابيب "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة، لافتة إلى أن المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "التيار التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال.
https://sarabic.ae/20250113/خبير-محاولة-نظام-كييف-استهداف-محطة-ضخ-التيار-التركي-هو-إرهاب-ينتهك-القانون-الدولي-1096754470.html
https://sarabic.ae/20250113/المجر-هجوم-كييف-على-محطة-السيل-التركي-استهداف-لسيادة-الدول-المستقبلة-لموادر-الطاقة-1096751310.html
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-مهاجمة-محطة-ضغط-السيل-التركي-لوقف-إمداد-الغاز-الروسي-لأوروبا-1096738802.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, كييف
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, كييف

استهداف محطة ضخ "التيار التركي"... منهج نظام كييف المنظم لـ"إرهاب الطاقة"

16:19 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "روسكايا"، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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يجسد الحادث الذي أعلنت عنه وزراة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، حول قيام نظام كييف بتفيذ عملية هجوم باستخدام طائرات مسيرة، استهدفت فيه محطة ضغط تابعة لخط "التيار التركي" بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي، دليلا آخر على اتباع نظام كييف نهجا يعتمد على الابتزاز من خلال استخدام "إرهاب الطاقة"، في محاولة لحرمان قارة أوروبا من الغاز الروسي.
واعتبر الباحث باولو رافون، وهو محلل استراتيجي ومدير مؤسسة "سي آي بي آي" في بروكسل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "نظام زيلسنسكي يواجه نتائج وهمية على الأرض واستياء داخليا متزايدا من قيادته السياسية والعسكرية. يقترب الوقت لسؤال زيلينسكي عن نهاية الحرب".

"إرهاب الطاقة".. نتيجة يأس زيلينسكي

وأضاف الخبير: "في هذا السياق، يزيد زيلينسكي من توسلاته إلى العواصم الغربية التي تشكك فيه ونظامه ونهاية الحرب بشكل متزايد. لذلك، وإدراكًا منه أنه لا يمكنه عكس الوضع العسكري على الأرض، يستخدم نظام زيلينسكي بشكل متزايد تكتيكات حربية غير تقليدية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية داخل روسيا. وأحدث هذه التكتيكات غير التقليدية هو الإرهاب في مجال الطاقة باستخدام ضربة بطائرة من دون طيار على محطة ضغط (اليتار التركي)".

وأوضح رافون أن "زيلينسكي يعتقد (أو يخدع نفسه) أنه سيعزز بذلك موقفه على طاولة المفاوضات القادمة الحتمية. إن استخدام الهجمات الإرهابية لن يكسب أرواح القوات المنهارة ويثبط عزيمة السكان، ولكنه يعرض للخطر رغبة أولئك الذين يضمنون بقاءه في حالة الاعتماد الكامل على المساعدات المالية والعسكرية الخارجية".

محطة ضغط كازاتشيا، وهي جزء من نظام خط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب ينتهك القانون الدولي
15:20 GMT
وبين الباحث أن "يأس زيلينسكي يدفعه إلى التصرف بشكل غير عقلاني في محاولة لدفع مؤيديه الأوروبيين إلى مستنقع هزيمته السياسية والعسكرية. تشير الحقائق إلى أن خط التماس لعام 2014 لم يتحرك بالكاد نحو 30 كيلومترًا. الوضع متوقف مع عيب واضح لأوكرانيا".
ووصف وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن هجوم كييف على محطة الضخ، لخط أنابيب الغاز السيل التركي، يجب اعتباره هجومًا على سيادة الدول المتلقية للغاز.

إرهاب ينتهك القانون الدولي

وبدوره، أكد الخبير السياسي الأوروبي، ماركو مارسيلي، أن محاولة نظام كييف استهداف محطة ضخ "التيار التركي" هو إرهاب في مجال الطاقة، وينتهك القانون الدولي ويهدف إلى ابتزاز الدول الأوروبية.

وقال مارسيلي لوكالة "سبوتنيك": "هذه الضربة بطائرة من دون طيار على محطة ضح "التيار التركي" هي عمل واضح من أعمال الإرهاب في مجال الطاقة، لأنها تستهدف البنية التحتية الحيوية الأساسية لإمدادات الغاز إلى أوروبا".

وأضاف: "إن محاولة تعطيل تدفق الطاقة الحيوي هذا لا تشكل هجوما على البنية الأساسية لروسيا فحسب، بل إنها أيضا محاولة لابتزاز الدول الأوروبية، مما يعرض أمنها في مجال الطاقة للخطر".

هجوم على سيادة الدول

وكتب وزير الخارجية المجري على شبكة التواصل الاجتماعي: "إن أمن إمدادات الطاقة، هو مسألة سيادة، وبالتالي فإن كل عمل يهدد أمن إمدادات الطاقة لدينا، يجب اعتباره هجومًا على السيادة".
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
المجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة
13:33 GMT
وشدد سيارتو على أن إمدادات الغاز إلى المجر وأوروبا الوسطى مستحيلة، من دون خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، الذي "يعمل بشكل موثوق لسنوات عديدة، ويمتثل كل من الموردين ودول العبور للالتزامات التعاقدية ويتصرفون بشكل موثوق".
وأضاف الوزير: "نتوقع أن يتم ضمان سلامة وفعالية طريق الإمداد هذا من قبل الجميع".

حدث يذكر بتخريب خطي "التيار الشمالي"

وتعيد هذه الحادثة على الأذهان قصة تفجير خطي "التيار الشمالي" الأول والثاني، التي حدثت بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2022، التي حاول نظام كييف التنصل منها، لكن الدلائل جميعها وخيوط الاتهام تتشابك وتلتقي لتؤكد أن هذا النظام يقف خلفها.

وكان زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، قد أكد في سبتمير/أيلول من العام الماضي 2024 أن حقيقة تورط حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في التفجيرات التي شهدتها خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسية "نورد ستريم" قبل عامين، على الرغم من عدم إجراء تحقيق كامل في هذه الأعمال التخريبية، سوف تنكشف قريباً.

وقبل عامين، تداولت وسائل الإعلام فكرة تزعم وقوف روسيا نفسها وراء التفجيرات، والتي، بحسب السياسي، "خالية من أي معنى".
وجرت محاولة إسكات التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي قال إن الولايات المتحدة ودولا أخرى، بما في ذلك النرويج وبولندا والمملكة المتحدة، هي المسؤولة عن التفجيرات.
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الدفاع الروسية: نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط "السيل التركي" لوقف إمداد الغاز الروسي لأوروبا
07:49 GMT
وقال "فيليبو" لوكالة "سبوتنيك": "لقد أحدثت ضجة، لكن حاولوا إخفاء التحقيق وتشويه سمعته. لكن الكلمة كانت قد قيلت بالفعل: كان لدينا أول مصدر موثوق به، معلومات من شخص معروف. ثم ظهر عدد من الروايات الرسمية. قيل لنا في البداية أنها كانت أوكرانيا، وأن (فلاديمير) زيلينسكي كان على علم بذلك، لكنه لم يوافق في اللحظة الأخيرة".
وأضاف: "ثم قالت ألمانيا إنها بولندا. ولكن على الرغم من كل شيء، بدأنا نقترب تدريجيًا من الحقيقة - أي تورط حلف شمال الأطلسي وربما جزئيًا الحكومة الأوكرانية وزيلينسكي وبولندا والمملكة المتحدة والنرويج، وخاصة الولايات المتحدة، في هذه الأعمال التخريبية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن نظام كييف حاول، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة ضغط الغاز التي توفر إمدادات الغاز للدول الأوروبية، عبر خط أنابيب "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".
وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة، لافتة إلى أن المحطة تواصل توفير الغاز لخط أنابيب "التيار التركي" بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أعطال.
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