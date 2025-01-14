https://sarabic.ae/20250114/لافروف-ترامب-أول-من-اعترف-بأكاذيب-الناتو-بشأن-عدم-توسع-الحلف-1096773839.html
لافروف: ترامب أول من اعترف بأكاذيب "الناتو" بشأن عدم توسع الحلف
لافروف: ترامب أول من اعترف بأكاذيب "الناتو" بشأن عدم توسع الحلف
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كان أول سياسي غربي يعترف بصراحة بأن الناتو كذب على روسيا، فيما يتعلق بمسألة... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T12:12+0000
2025-01-14T12:12+0000
2025-01-14T12:12+0000
روسيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي، لاستعراض نتائج عمل أنشطة الدبلوماسية الروسية لعام 2024: "لقد ذكر الرئيس ترامب نفسه، في مقابلته الطويلة، الأسباب الجذرية للصراع فيما يتعلق بجر نظام كييف إلى حلف الناتو، على عكس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من خلال الاتفاقيات والعلاقات السوفييتية ثم الروسية الأمريكية، في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث كان هناك إجماع مباشر على أعلى المستويات، بما في ذلك من قبل الرؤساء، بما في ذلك الرئيس أوباما في عام 2010، حيث كان مكتوبا (بالاتفاقيات أو المعاهدات): "لا تدعي أي دولة أو منظمة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الهيمنة، ولن تقوم أي دولة بتعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين".وأضاف لافروف أن الناتو فعل بالضبط ما وعد بعدم القيام به.وصرح ترامب، في 7 يناير/ كانون الثاني، أن الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "الفشل الذريع" للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.وقال ترامب للصحفيين: "لقد كان فشلاً ذريعاً حصل عليه بايدن، ولم يكن من الممكن أن يحدث لو كان لدينا رئيس حقيقي، لو كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله".وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).زعيم أوروبي يقترح استضافة بلاده لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-نتائج-عمل-الدبلوماسية-الروسية-في-عام-2024-فيديو-1096768822.html
https://sarabic.ae/20241229/لافروف-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وإيران-لا-تحتاج-للتعديل-بسبب-الوضع-في-سوريا-1096295016.html
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روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: ترامب أول من اعترف بأكاذيب "الناتو" بشأن عدم توسع الحلف
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كان أول سياسي غربي يعترف بصراحة بأن الناتو كذب على روسيا، فيما يتعلق بمسألة عدم توسيع الحلف إلى الشرق.
وأوضح لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي، لاستعراض نتائج عمل أنشطة الدبلوماسية الروسية لعام 2024: "لقد ذكر الرئيس ترامب نفسه، في مقابلته الطويلة، الأسباب الجذرية للصراع فيما يتعلق بجر نظام كييف إلى حلف الناتو، على عكس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من خلال الاتفاقيات والعلاقات السوفييتية ثم الروسية الأمريكية، في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث كان هناك إجماع مباشر على أعلى المستويات، بما في ذلك من قبل الرؤساء، بما في ذلك الرئيس أوباما في عام 2010، حيث كان مكتوبا (بالاتفاقيات أو المعاهدات): "لا تدعي أي دولة أو منظمة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الهيمنة، ولن تقوم أي دولة بتعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين".
وأضاف لافروف أن الناتو فعل بالضبط ما وعد بعدم القيام به.
وقال ترامب هذا، لأول مرة، ليس فقط على لسان زعيم أمريكي، بل على لسان أي زعيم غربي، كانت هناك اعترافات صادقة، بأن الناتو كذب عندما وقعوا على العديد من الوثائق مع جانبي وداخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وصرح ترامب، في 7 يناير/ كانون الثاني، أن الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "الفشل الذريع" للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد كان فشلاً ذريعاً حصل عليه بايدن، ولم يكن من الممكن أن يحدث لو كان لدينا رئيس حقيقي، لو كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله".
29 ديسمبر 2024, 05:06 GMT
وأوضح ترامب أنه ونتيجة لتصرفات بايدن، يموت الناس الآن ويتم تدمير المدن.
وفي السياق ذاته
، أعرب ترامب عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).